Topul județelor în care românii au rămas fără internet, telefonie și TV în 2018: Aproape 15 milioane de conexiuni au fost afectate

Incidente telecom in 2018

„Datele raportate arată că dacă în 2017, în medie, un incident de securitate era rezolvat în mai bine de 8 ore, anul trecut operatorii au reușit să reducă timpii de soluționare a incidentelor până la o medie de 5 ore. Pe de altă parte, numărul incidentelor de securitate a crescut cu 66% față de 2017 ”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele ANCOM.

Citește AICI raportul integral privind incidentele din rețelele telecom apărute în 2018.

În 2018 s-au înregistrat 556 de incidente cu impact semnificativ asupra securității și integrității rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, în creștere cu 66% față de 2017. Acestea au afectat, în total, aproape 15 milioane de conexiuni. Cele mai multe conexiuni afectate de incidentele semnificative sunt cele de telefonie mobilă și SMS (peste 7,6 milioane de conexiuni), urmate de serviciile de internet mobil (peste 4,7 milioane de conexiuni), telefonie fixă (peste 1 milion de conexiuni) și internet fix (aproximativ 1 milion de conexiuni), cele mai puțin afectate fiind cele de retransmisie a programelor audiovizuale (aproximativ 438 de mii de conexiuni).este acela carePotrivit raportărilor, anul trecut un incident cu impact semnificativ asupra securității și integrității rețelelor și serviciilor de comunicații electronice a afectat în medie 24.252 de conexiuni, numărul fiind în scădere față de 2017, când au fost înregistrate în medie 29.755 de conexiuni afectate de un incident.Dacă în 2017 durata medie a unui incident semnificativ a fost de 8 ore și 49 de minute, iar durata totală a incidentelor de 2.945 de ore, în 2018 s-a constatat o ușoară îmbunătățire, durata medie a unui incident scăzând la 5 ore și 3 minute. Astfel, și durata totală a incidentelor a scăzut la 2.808 ore.Constanța a fost cel mai afectat județ cu 64 de incidente, urmat de Dolj, unde s-au înregistrat 57 incidente, Teleorman cu 55 incidente și Olt unde au avut loc 54 incidente. Pe de altă parte, județele cel mai puțin afectate au fost Ialomița (9 incidente), Bihor și Sălaj (câte 11 incidente). Un număr de 166 de incidente au avut impact asupra a cel puțin două județe.Conform datelor furnizate de către operatori, anul trecut, cele mai multe incidente (86%) au fost cauzate de factori externi (ex. întreruperea alimentării cu energie electrică, probleme legate de funcționarea unor echipamente sau distrugerea din cauze necunoscute a fibrei optice). Numărul incidentelor provocate de o cauză externă/parte terță aproape s-a dublat, urcând de la 243 (în 2017) la 477 (în 2018).14% dintre incidente au fost determinate de erori de sistem (software sau hardware), fenomene naturale (ex. ninsori și furtuni care au afectat diferite echipamente) și acțiuni rău intenționate (ex. cablu de fibră optică vandalizat).