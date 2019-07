Victorie de etapă a Vodafone împotriva ANPC: Compania are dreptul de a crește prețurile așa cum au făcut și ceilalți operatori mobili

Istoria unui scandal izbucnit în plină campanie electorală: Creșterea prețurilor în telecom și cum a ajuns Vodafone să se judece cu Protecția Consumatorilor

Daniel Zamfir a vrut să afle dacă aceste majorări au legătură cu OUG 114/2018, controversata ordonanță a lăcomiei care a suprataxat mediul de afaceri, inclusiv cel din telecom.

Acesta nu a dorit să spună despre ce companie de telefonie este vorba.

Autoritatea nu a prezentat numele operatorului, dar surse din industrie au precizat pentru HotNews.ro că este vorba de Vodafone.

De atunci și până în prezent, niciun alt operator de telefonie mobilă nu a mai fost avertizat sau sancționat de ANPC pentru majorarea unilaterală a prețurilor.

"Admite cererea de chemare în judecată. Suspendă executarea Ordinului Preşedintelui ANPC nr.166/02.05.2019 până la soluţionarea instanţei de fond. Executorie de drept. Cu recurs în 5 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică.", în plină campanie electorală pentru alegerile europarlamentare,pe reprezentanții operatorilor de telefonie mobilă, precum șipentru a da explicații legate de anunțurile privind creșterea prețurilor.serviciilor, iar, începând din luna mai.nu a majorat tarifele pentru clienţii existenţi,deși toți au criticat-o la unison noile taxe și amenzi impuse prin OUG 114 ca având un efect negativ asupra sectorului telecom.Dintre toți operatorii telecom invitați de senatorul ALDE,și a negat că a majorat prețurile din cauza OUG 114."Noi am anunțat în 10 ianuarie că vom avea o creștere de tarife, dar această mutare are o multitudine de factori în spate. Creșterea nu a fost doar în România, ci și în Ungaria, datorită unor factori cumulați, în condițiile în care noi nu am crescut prețurile timp de aproape 10 ani. (..) OUG 114 nu a avut nicio influență asupra noastră.",, a anunțat că a deschis o investigație după ce autoritatea a primit "o serie de reclamații vis a vis de modul unilateral prin care o companie de telefonie vrea să modifice prețurile. Ne-am sesizat și suntem în derularea unei verificări".pentru ”practici incorecte față de consumatori” care au ca scop creșterea prețului abonamentelor.ca începând cu data de 2 mai 2019 operatorul de telefonie mobilă amendat în urmă cu doar câteva zile,Operatorul economic poate contesta măsurile luate de către ANPC în justiție, dar prevederile Ordinului sunt executorii până la soluționarea definitivă în instanță", se menționa în comunicatul de presă., cerând suspendarea și anularea atât a ordinului ANPC cât și a amenzii. Procesele sunt acum în derulare.