Licitația STS pentru modernizarea sistemului 112: Încă un grup de firme, inclusiv fosta Teamnet fondată de Sebastian Ghiță, contestă procedura

Orange a depus ofertă în asociere cu francezii de la Atos Convergence Creators, și având ca subcontractanți pe: Felix Telecom, Atos Spain SA, Radcom și Greensoft.

Rămâne de văzut ce va decide acum CNSC.





Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a demarat în vara anului trecut o licitație pentru modernizarea sistemului 112 (n.a numărul unic de urgență), contract cu o valoare estimată la peste 184,7 milioane lei (fără TVA).

Utilizatorii care dețin telefoane mobile echipate cu funcționalitatea Advanced Mobile Location – AML ar putea fi localizați de STS cu o acuratețe între 5 și 50 de metri, atunci când sună după ajutor la 112, potrivit unor noi funcționalități care ar urma să fie implementate în sistemul 112, până la sfârșitul anului 2020.

În cadrul licitației, STS a primit 5 oferte, însă doar trei au ajuns în etapa finală. Este vorba de ofertele depuse de:



Consorțiul reclamant a avut cel mai bun punctaj la oferta tehnică, dar ulterior STS le-a declarat neconformă oferta financiară, motiv pentru care asocierea de firme a făcut contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

După obținerea mai multor informații de la STS referitoare la procedura de evaluare a ofertelor de la licitație, asocierea formată din firmele Omnilogic, Avaya Enterprise (SUA), Beta 80 SpA (din Italia) și Starc4SYS a depus și plângere penală la DNA, document obținut și consultat de HotNews.ro.

În plângerea penală, consorțiul condus de Omnilogic îi acuza pe angajații STS din comisia de evaluare a ofertelor de abuz în serviciu și fals intelectual pentru că le-ar fi permis și i-ar fi 'încurajat' pe alți doi ofertanți să modifice prețurile unitare în timpul licitației, lucru interzis de legea achizițiilor publice.

În plus, consorțiul susținea că în oferta tehnică, care a și obținut punctajul cel mai mare în cadrul licitației, ofereau 8 ani de garanție la produsele și serviciile licitate, spre deosebire de ceilalți ofertanți care ofereau doar 5 ani de garanție.



CNSC a decis în data de 26 iunie 2019 să respingă ca nefondată contestația formulată de Omnilogic (n.a lider al asocierii celor patru firme) fără să facă publice și motivele deciziei.

Reprezentanții consorțiului condus de Omnilogic au precizat în data de 3 iulie pentru HotNews.ro că "cel mai probabil vor ataca în instanță decizia CNSC."

O nouă contestație a fost depusă luni, 15 iulie, la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) în cadrul licitației STS de peste 184,7 milioane de lei pentru modernizarea sistemului 112.Contestația a fost depusă de un consorțiu de firme, condus de, care la această licitație are ca- Mediatel Data, World Profesional Services - fosta Teamnet fondată de fostul deputat PSD Sebastian Ghiță , Industrial Computer Group, Trencadis Corp (controlată de Radu Negulescu, care i-a făcut campania online la prezidențiale lui Klaus Iohannis , și de Carlo Burci, fiul omului de afaceri Cristian Burci),Nova Tech Integrated Solutions (firmă controlată de Andrei Cruceru, un fost manager pentru vânzări către sectorul public la Asesoft International, compania fondată de Sebastian Ghiță), Industrial Computer Group și All Business Management).din data de 1 iulie 2019, prin care comisia de evaluare din STS a declarat admisibilă și câștigătoare oferta depusă de un alt consorțiu, condus de Orange România.În plus, în contestația la CNSC,În contestația depusă, consorțiul condus de Telekom susține că oferta asocierii Orange-Atos ar fi trebuit declarată ca inacceptabilă de către STS, deoarece nu ar fi îndeplinit una dintre condițiile de participare la licitație, respectiv aceea de a dovedi că a mai implementat contracte similare în ultimii 3 ani în valoare cumulată de 10 milioane lei fără TVA.În sprijinul acuzațiilor, Telekom analizează toate contractele prezentate de Orange ca experiență similară, susținând că niciunul nu ar avea ca obiect dezvoltarea de aplicații de tip call center, așa cum se cere în licitația pentru modernizarea 112.În plus, Telekom mai arată că și dacă s-ar considera că asocierea Orange-Atos a depus o ofertă admisibilă, câștigătoare ar fi trebuit declarată tot oferta sa, deoarece ar fi oferit o perioadă suplimentară de garanție și suport tehnic de până la 10 ani."Prin eliminarea persoanei vătămate (n.a eliminarea din licitație), statul a pierdut contravaloarea a 3 ani de garanţie suplimentară pe care o ofeream, în cuantum de 3.271.051 EURO. Totodată, prin fraudare s-a creat un incident care a dus la contestarea la CNSC ce poate ti urmată de o acţiune în instanţă, acţiune ce va bloca procedura de licitaţie deci va duce la pierderea de către statul român a banilor din Programul Operaţional Infrastructură Mare, axa priotitară 5, întrucât aceasta expiră în 2020 și nu se poate prelungi. Prin urmare, statul român va fi nevoit să plătească la final 100% modernizarea 112 întrucât prin fraudarea procedurii de licitație s-a pierdut șansa respectării termenelor astfel încât să se poată profita de banii europeni (se pierde cofinanțarea de 85%).",Prin respingerea ofertei depuse de consorțiul condus de Omnilogic,, companie care a și intervenit în cadrul contestației depuse la CNSC.