Secretul digitalizării tuturor școlilor și liceelor din orașul Buzău: Contracte publice atribuite direct, fără licitație, către un singur grup de firme

"Împreună cu partenerul său Adservio, Telekom a implementat un pachet educațional integrat care cuprinde licența pentru platforma de management educaţional Adservio și dotarea cu 1.500 de tablete echipate cu SIM-uri de date mobile cu trafic de internet inclus, pentru cadrele didactice din toate cele 15 licee şi colegii, 12 şcoli gimnaziale şi o grădiniţă din oraşul Buzău. (..) Acest proiect a debutat în decembrie 2017 când soluţia Smart Education a fost implementată în 7 instituţii de învățământ din orașul Buzău. În 2019, pachetul educațional integrat a fost implementat în 27 de licee, colegii şi şcoli și o grădiniță din acest oraş.", se arăta în comunicatul companiei.

HotNews.ro a vrut să afle care sunt costurile acestui proiect și cum au ajuns doar Telekom și firma Adservio să furnizeze această soluție către toate școlile și liceele din orașul Buzău. A existat o licitație publică sau nu?

În SEAP, vechiul sistem de achiziții publice, nu sunt afișate public contestațiile despre care vorbește Primăria Buzău în răspunsul transmis către HotNews.ro în decembrie 2017.

Alexandru Holicov, fondatorul Adservio: Suntem primii din România care am dezvoltat o astfel de platformă. Totul a plecat de la o discuție cu Primăria Buzău

"Primăria Buzău a fost singura primărie din România care a răspuns unei adrese trimise de noi acum 2-3 ani de zile în vederea deschiderii unui dialog pentru implementarea soluției în școlile din municipiul Buzău.

După ce am avut întâlnirea cu Primăria și am prezentat ceea ce facem noi s-a stabilit o întâlnire cu toți directorii de școli din Buzău și cu Inspectoratul școlar unde au fost prezentate iar platforma și beneficiile. Primăria Municipiului Buzău a spus că susține financiar implementarea platformei pentru școlile care doresc implementarea soluției.

În primă fază au fost 7 unități școlare care au dorit să folosească platforma și li s-a oferit buget de la Primărie pentru implementarea platformei. După 1 an de zile s-a făcut iar întâlnire cu cele 7 unități școlare și cu celelalte unități, s-a făcut o analiză după perioada de utilizare și s-a dorit continuarea proiectului în cele 7 unități și extinderea către celelalte și acest lucru s-a întâmplat anul acesta.

Noi și cu Telekom am făcut ofertele pentru fiecare școală în parte. Contractele sunt semnate de Telekom, pentru că această firmă este integratorul. Avem parteneriat pe 3 ani de zile la nivel național cu Telekom România. Anul trecut acest parteneriat a fost extins la nivelul grupului Deutsche Telekom și începem implementarea platformei în alte 13 țări din Europa.

Noi dezvoltăm această platformă de 11 ani de zile, suntem primii din România care au dezvoltat o astfel de platformă și între primii 3 la nivel mondial care dezvoltă astfel de platforme. Școlile au comparat și alte platforme și în urma analizei au dorit să meargă cu soluția noastră.", a declarat pentru HotNews.ro Alexandru Holicov, CEO și fondatorul Adservio.





Ce costuri are până la urmă o școală prin implementarea acestui pachet educațional?

Soluția Telekom și Adservio este implementată în peste 200 de unități școlare din 29 de județe din țară





Telekom Romania a anunțat la sfârșitul lunii trecute că a digitalizat toate liceele și școlile gimnaziale din orașul Buzău.Platforma educațională Adservio este deținută de firma Adservio Social Inovation din Iași, un start-up fondat de Alexandru Holicov. Aceasta în condițiile în care există în piață soluții similare: Orange împreună cu Softschool, un start-up din Cluj-Napoca, are proiectul 'clasa digitală' ), iar(care nu dispune însă de catalog electronic la acest moment.).pe care o găsești la o simplă căutare pe internet este"Sistem integrat al platformei de management educațional cu scopul monitorizării și creșterii performanței școlare pentru nivelurile de școlarizare primar, gimnazial, profesional și liceal", era finanțată integral din fondurile de la bugetul local al Municipiului Buzău și presupunea acces la o platforma educațională - licențe pentru toți cei 21.143 de elevi cuprinși în învățământul cu nivelurile de școlarizare primar, gimnazial, profesional și liceal și cele 1.173 cadre didactice (cadrele didactice ar fi primit câte o tabletă de ultimă generație și internet 4G)., motivația afișată în Sistemul Electronic de achiziții Publice fiind aceea că 'autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fara ca aceasta sa conduca la incalcarea principiilor achizitiilor publice prevazute la art.2 alin.(2)din Legea nr.98/2016."Primăria Municipiului Buzău preciza căDe notat că în octombrie 2017, Newsbuzău.ro semnala o sesizare făcută pe platforma domnuleprimar.ro tocmai cu privire la licitația demarată de primarul Municipiului Buzău, Constantin Toma., acuzând că "toate specificațiile și 'modulele' platformei prezentate în Caietul de sarcini ar fi luate copy/paste după un produs existent pe piață, deținut de o singură companie înregistrată în Iași - numită Adservio Social Inovation SRL - produsul numindu-se Adservio' și că pentru a îndeplini și condițiile financiare impuse la licitație, această firmă se va asocia cu un partener, 'cel mai probabil cu un furnizor de echipamente hardware și de telefonie precum Telekom România"."fișa de date și documentația de atribuire au fost verificate și validate de Agenția Națională a Achizițiilor Publice, că în anul anterior licitației mai multe firme au prezentat Primăriei produsele și serviciile lor și se pot prezenta la licitație. Mai mult, caietul de sarcini poate fi contestat oficial.", care, fără a detalia valoarea totală a costurilor, a precizat către HotNews.ro că ""Proiectul a demarat în anul 2017, când 7 instituții de învățământ din Municipiul Buzau și-au arătat deschiderea de a-și digitaliza activitatea. Ulterior, după analizarea impactului și a beneficiilor proiectului, celelalte 21 de instituții de învățământ din Municipiu au decis să facă pasul către un învățământ digitalizat. Acest proiect a fost implementat prin intermediul contractelor de achiziție publică directă, încheiate cu fiecare dintre cele 28 de instituții de învățământ în parte. Fiecare instituție de învățământ a beneficiat de implementarea unui pachet educațional integrat adaptat nevoilor specifice. Costurile au variat în funcție de aceste nevoi.”,cum s-a ajuns ca platforma Adservio să fie implementată în toate școlile și liceele din orașul Buzău.Datele din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) ne arată căa cumpărat această soluție prin achiziție directă în valoare deși lista tuturor instituțiilor de învățământ din Buzău cu care a încheiat achizițiile directe, respectiv:1. Colegiul Tehnic2. Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balas Soter”3. Liceul Tehnologic „C. Nenitescu”4. Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul”5. Colegiul National Economic6. Scoala Gimnaziala „N. Constantinescu”7. Scoala Gimnaziala nr. 78. Scoala Gimnaziala „M. Kogălniceanu”9. Liceul Tehnologic „D. Filipescu”10. Liceul Tehnologic „Gr. C. Moisil”11. Liceul Pedagagic ”Spiru Haret”12. Liceul Agricol ”Dr. C. Angelescu”13. Liceul Tehnologic de Meserii și Servicii14. Liceul Tehnologic ”H. Coanda”15. Scoala Gimnaziala ”Gen. Gr. Bastan”16. Scoala Gimnaziala ”I. Creanga”17. Scoala Gimnaziala ”N. Titulescu”18. Scoala Gimnaziala ”P.H. Zangopol”19. Scoala Gimnaziala ”Ep. D. Romano”20. Scoala Gimnaziala ”Sf. Ap. Andrei”21. Colegiul National ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”22. Scoala Gimnaziala ”Capitan Aviator Mircea T. Badulescu”23. Scoala Gimnaziala ”George Emil Palade”24. Liceul teoretic ”Alexandru Marghiloman”25. Liceul de arte ”Margareta Sterian”26. Colegiul National ”Mihai Eminescu”27. Scoala Gimnaziala ”NR.. 11”28. Gradinita cu Program Prelungit Cei 7 PiticiÎn comunicatul transmis luna trecută, cu digitalizarea tuturor școlilor și liceelor din Buzău, Telekom a mai precizat că tot în 2019 a digitalizat împreună cu Adservio 10 şcoli din Focşani (judeţul Vrancea) şi 6 şcoli din Câmpulung Moldovenesc (judeţul Suceava), prin intermediul pachetulului educaţional integrat. În Focşani, Telekom a dotat instituţiile de învăţământ cu 574 de tablete Samsung Galaxy TAB E, echipate cu SIM-uri de date, iar în Câmpulung Moldovenesc, un număr de 150 de utilizatori beneficiază de tablete şi SIM-uri de date.Până în prezent, acest pachet educațional a fost implementat în peste 200 de unităţi școlare din 29 de judeţe din România, printre care se numără Iaşi, Buzău, Cluj, Constanţa şi Alba, precum şi în unităţi de învăţământ din Bucureşti. Platforma are în prezent peste 300.000 de utilizatori.