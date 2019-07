DOCUMENT ​Ce achiziție urgentă face CNAS pentru a rezolva criza sistemului IT: 900 de euro pentru mentenanță pe 3 zile a bazelor de date Oracle

Citește AICI

Pentru detalii citește: Primele măsuri după criza fără precedent a sistemului cardului de sănătate: Servicii de mentenanță achiziționate în regim de urgență și plângere la DNA făcută de Sorina Pintea

Cum explică IT-știi din CNAS cea mai mare cădere a sistemului informatic din sănătate și cât de importanță este mentenanța Oracle

În invitația de participare, care probabil a fost transmisă mai multor firme, se spune că: oferta trebuie depusăOfertele depuse după această dată nu vor fi luate în considerare. Tot astăzi va avea loc, la, ședința de deschidere a ofertelor.este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, pe baza aplicării criteriului de atribuire 'prețul cel mai scăzut', ținând cont de specificațiile tehnice care au fost stabilite detaliat în caietul de sarcini.Achiziția are loc după ce Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat luni într-o conferință de presă, la capătul unor discuții legate de problemele sistemului IT din sănătate, o serie de măsuri pentru rezolvarea acestei crize.Pintea a spus că luni, 22 iulie, se va face o procedură de achiziție în regim de urgență pentru servicii de mentenanță a bazei de date pentru sistemul informatic al cardului de sănătate, care să asigure o perioadă tampon, până la încheierea unui contract pentru servicii de mentenanță pe termen mai lung.Sorina Pintea a mai spus că "există fapte de natură penală" în legătură cu faptul că baza de date a sistemului a fost lăsată fără servicii de mentenanță și a anunțat că un raport pe această temă va fi trimis la DNA. Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că îl va demite marţi, 23 iulie pe preşedintele Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate (CNAS), Răzvan Vulcănescu, dacă acesta nu-şi va de demisia, scrie Agerpres. Dăncilă a precizat că a trimis Corpul de control la CNAS.Într-un document al Direcției Generale IT din CNAS, prezentat în exclusivitate luni de HotNews.ro, se precizează că mentenanța Oracle, care a expirat în decembrie 2018, este vitală pentru funcționarea sistemului IT. Mai mult, personalul IT din CNAS nu are suficientă experiență în rezolvarea problemelor legate de tehnologia Oracle.Despre cauzele care au dus la căderea sistemului IT din sănătate, specialiștii din CNAS spuneau că o defecțiune apărută în data de 26 iunie la una dintre sursele neîntreruptibile de energie (UPS) ale Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) a defectat mai multe echipamente hardware, constatându-se nefuncționarea clusterului ORACLE nod 3, fapt care a generat blocaje în cascadă.