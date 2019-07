O situație absurdă: Cum a fost lăsat sistemul IT din sănătate fără servicii de mentenanță la bazele de date Oracle

Cum explică IT-știi din CNAS cea mai mare cădere a sistemului informatic din sănătate și cât de importanță este mentenanța Oracle

, se precizează că mentenanța Oracle, care a expirat în decembrie 2018, este vitală pentru funcționarea sistemului IT. Mai mult, se precizează că personalul IT din CNAS nu are suficientă experiență în rezolvarea problemelor legate de tehnologia Oracle.Despre cauzele care au dus la căderea sistemului IT din sănătate, specialiștii din CNAS spuneau că o defecțiune apărută în data de 26 iunie la una dintre sursele neîntreruptibile de energie (UPS) ale Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) a defectat mai multe echipamente hardware, constatându-se nefuncționarea clusterului ORACLE nod 3, fapt care a generat blocaje în cascadă.