Dosarul în care sunt urmăriți penal Vasile Ciurchea și Liliana Mihai, președintele și directorul general al CNAS, este în lucru de 3 ani

Sistemul informatic al cardului de sănătate funcționează defectuos de mai bine de 24 de zile, cea mai gravă avarie de la darea sa în folosință.



CNAS a furnizat ultimele informații despre sistemul cardului de sănătate joia trecută, când anunțase că face teste finale pentru repornirea lui, iar ministrul Sorina Pintea spunea, joi seară, că speră ca sistemul să funcționeze până la începutul acestei săptămâni.

CNAS anunțase, joia trecută, că efectuează "testele finale pentru revenirea la modul de lucru uzual, online, al platformei PIAS", dar susținea că "starea de indisponibilitate nu înseamnă că sistemul informatic nu a funcționat în această perioadă".



"Este o avarie foarte gravă, chiar dacă ei evită să spună. Ei nu au avut curajul să spună. Tot sistemul e prăbușit" - declara săptămâna trecută Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, pentru HotNews.ro.

Sandra Alexiu



O situație absurdă: Cum a fost lăsat sistemul IT din sănătate fără servicii de mentenanță la bazele de date Oracle

Sandra Alexiu spune că numărul pacienților care au fost trimiși acasă în această periodă fără să fie consultați este mic, dar confirmă că "pacienții sunt trimiși acasă de frica imputărilor. Pentru că, dacă cumva se interpretează eronat, noi toate astea le vom plăti din buzunar. Deși, conform legii, în momentul în care Casa de Asigurări declară că sistemul s-a oprit, atunci noi suntem absolviți de orice imputare pe perioada când nu funcționează. Dar ne e frică, că suntem pățiți"."Dar lucrurile pentru care trimiți pacienții acasă sunt: că nu poți să verifici calitatea de asigurat, online, nu poți să validezi un card nou, pentru că acela se validează numai în online, nu poți să verifici dacă pacientul este internat în spital în același timp, ca să nu apară dubluri. Pacientul are dreptul să ia 7 medicamente decontate pe lună, atât decontează Casa de Asigurări. Dacă a fost la cardiolog și acolo i-a dat o rețetă cu 3 medicamente, mie îmi apare alertă, că sunt deja 3 medicamente, eu pot să mai dau maximum 4. Asta nu se poate vedea dacă sistemul nu funcționează", explică medicul.Sandra Alexiu mai spune că problemele nu îi afectează doar pe pacienți, ci și pe medici: "Din cauza faptului că nu funcționează, noi, medicii, nu am putut face raportările. Raportarea serviciilor medicale se face în primele zile ale lunii următoare - în primele 4-7 zile calendaristice noi trimitem în sistemul informatic tot ce am lucrat cu o lună în urmă. După ce trimitem în sistemul informatic, Casa emite un decont și pe baza decontului noi facturăm serviciile și trimitem la Casa de Asigurări. Iar pe baza facturii, ei ne trimit banii cu care ne întreținem cabinetul. În momentul în care sistemul nu funcționează, noi nu am putut face raportări. Dacă nu pot face raportări eu nu primesc decont, nu pot factura, dacă nu pot factura, nu primesc banii. Iar în contract scrie că CNAS trebuie să îmi dea banii până pe data de 18 a lunii. Astăzi suntem în 18. Noi nu am primit banii, nu pot să fac plățile la salarii, în condițiile în care eu am salariați, trebuie să plătesc la ANAF la timp taxele, altfel am penalități. Eu nu pot să plătesc din cauză că nu am primit banii de la Casă.""Există fapte de natură penală" în legătură cu faptul că baza de date a sistemului a fost lăsată fără servicii de mentenanță, a anunțat luni ministrul Sănătății, Sorina Pintea.Sorina Pintea a mai anunțat luni că "în cursul zilei de astăzi se va face o procedură de achiziție în regim de urgență pentru servicii de mentenanță a bazei de date pentru sistemul informatic al cardului de sănătate, care să asigure o perioadă tampon", până la încheierea unui contract pentru servicii de mentenanță pe termen mai lung. Potrivit ministrului Sănătății, "există fapte de natură penală" în legătură cu faptul că baza de date a sistemului a fost lăsată fără servicii de mentenanță, iar un raport pe această temă va fi trimis la DNA.