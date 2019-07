Cazul tinerelor dispărute din Olt. STS: Adolescenta de 15 ani a sunat de 3 ori la 112 în interval de 7 minute / Serviciul susține că nu identifică locul telefonului

Reacția STS vine după ce Poliția a comunicat că STS a transmis coordonatele a trei locații greșite

„În această dimineață în locuința principalului suspect au fost găsite într-un butoi rămășițe care par a fi umane, dar și bijuterii, respectiv inele. Acolo se află o echipă de polițiști, procurori și un legist care preia aceste rămășițe pentru a fi expertizate”, a declarat pentru HotNews.ro purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan.

"La fiecare din cele trei apeluri, informația de localizare primară a fost disponibilă la nivelul Dispeceratului de Poliție, fiind transmisă de către furnizorul reţelei publice mobile de telefonie la iniţierea apelului, sub forma unui identificator de sector de celulă (cell-id/sector-id), conform art. 27 din Decizia ANCOM nr. 1023/2008. Această informație de localizare primară a fost preluată de sistemele informatice SNUAU și pusă la dispoziţia operatorilor 112 şi dispecerului Poliției, în sistemul informatic GIS, așa cum a fost primită, pe timpul procesării apelului.- 11:05:41: operatorul 112 a apelat dispeceratul Poliției- 11:05.52: apelanta a deconectat apelul cu operatorul 112- 11:06:55: dispecerul Poliției a preluat cazul de la operatorul 112, apelanta nemaifiind în convorbire;- 11:06:55: operatorul 112 a apelat dispeceratul Poliției- 11:07:53: dispecerul Poliției a preluat apelul, fiind în legătură directă cu apelanta;- 11:12:43: operatorul 112 a apelat dispeceratul Poliției- 11:12:51: dispecerul Poliției a preluat apelul, fiind în legătură directă cu apelanta;Toate aceste informații sunt furnizate de către furnizorul reţelei publice mobile de telefonie la iniţierea apelului, sub forma unor sectoare de cerc și sunt disponibile la nivelul operatorilor și dispecerilor implicați în gestionarea cazului.",Reacția STS vine după ce Poliția Română a comunicat că, după apelul de joi la 112 al tinerei, a cerut sprijinul STS pentru a identifica locul exact, fiindu-i comunicată însă coordonate de pe o arie destul de mare, respectiv pentru trei locații care s-au dovedit a fi greșite și unde joi au fost făcute percheziții, fără niciun rezultat.Aceștia au precizat că, între timp Direcția Operațiuni speciale a început verificări și au fost cerute, prin procurori, informații speciale de la STS.Tot joi, a fost găsită o mașină, iar pornind de la acest indiciu polițiștii l-au depistat vineri dimineață pe principalul suspect într-o locuință aflată lângă o hală dezafectată de la marginea Caracalului.Suspectul, în vârstă de 57 de ani, mecanic auto a fost ridicat și este audiat la această oră.Întrebat cât timp a trecut de la apelul fetei și până la momentul în care a fost găsit suspectul, Drăgan a răspuns: „A trecut un timp îndelungat până când au fost indicate de STS cele trei locații diferite, greșite, dar și până la obținerea mandatelor de percheziții pentru verificări la cele trei adrese”.Casa bărbatului este împrejmuită cu ziduri din cărămidă şi ciment şi în grădină ar avea săpate gropi umplute cu apă. Bărbatul ar fi avut în curte mai mulţi câini, iar în ultimul apel telefonic, fata de 15 ani ar fi spus că e într-o curte cu mulţi câini.