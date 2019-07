Cât de depășit este sistemul 112: La 5 ani de la tragedia din Apuseni, STS folosește aceeași tehnologie de localizare a apelurilor

De ce, la 5 ani de la Apuseni, nu este posibilă localizarea mai exactă a unui apel în caz de urgență?

"Suplimentar față de informația de localizare primară, furnizorii de rețele publice mobile de telefonie au obligația de a lua toate măsurile necesare astfel încât să permită transmiterea, către administratorul SNUAU, de către o funcționalitate existentă la nivelul echipamentului terminal al apelantului, în maxim 20 de secunde de la momentul inițierii apelului de urgență, a informației de localizare conținând latitudinea și longitudinea care caracterizează poziția geografică în care se află echipamentul terminal, cel puțin pentru apelurile către serviciul de urgență 112 inițiate de pe terminale mobile capabile să genereze această informație de localizare. ", se preciza în decizia ANCOM.



"'Metoda de localizare cell-ID', folosită încă pe scară largă la nivel european, a reprezentat un compromis între necesitățile de localizare a echipelor de intervenție și posibilitățile tehnice ale rețelelor de telefonie mobilă, acceptabil la nivelul anilor la care s-a elaborat Decizia (n.a 2008). Furnizarea unei zone de căutare uneori cu o rază de peste 35 km nu poate fi suficient de bună pentru echipele de intervenție chiar dacă aceste dimensiuni de raze estimative sunt caracteristice pentru zone puțin populate.", preciza ANCOM.

Aceasta este una din principalele întrebări la care autoritățile ar trebui să răspundă, mai ales că semnale de alarmă au fost trase în ultimii ani., Autoritatea de reglementare în Comunicații (ANCOM) a modificat regulile pentru a îmbunătăți realizarea comunicațiilor către Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență (SNUAU), care gestionează serviciul 112. Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență este gestionat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).În referatul de aprobare a deciziei,Autoritatea cerea operatorilor de telefonie mobilă să sprijine adoptarea și funcționarea unor aplicații disponibile și aplicate deja în Europa, care permit o localizare net superioară metodei de localizare cell-ID utilizată în prezent de sistemul 112 din România.Printre aplicațiile date ca exemplu era și"Aceasta este funcțională în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din iunie 2014 pe anumite terminale mobile.Atunci când este inițiat un apel de urgență, telefoanele mobile echipate cu funcționalitatea AML trimit un mesaj de tip SMS către Centrele de preluare a apelurilor de urgență 112 (Public Safety Answering Points) ce conține informații privind localizarea utilizatorului de telefonie mobilă, informații bazate pe date de la sistemele globale de navigatie prin satelit (GNSS), WiFi și Cell ID având o acuratețe de 5 – 50 m. De asemenea, verifică nivelul bateriei telefonului, aceasta trebuie sa fie de min. 5% înainte de a activa capabilitățile GNSS și Wifi ale terminalului mobil.Începând cu iulie 2016, Google a introdus funcționalitatea AML pe telefoanele mobile cu sistem de operare Android existente pe piață, începând cu Android 2.3 (Gingerbread), prin intermediul Google Play Services. Localizarea este calculată în terminal si poate fi transmisă către PSAP (endpoint) în trei moduri: folosind HTTPS POST, Text SMS sau Data SMS. Implementarea soluției se poate face în patru pași:1) Implementarea/stabilirea endpoint (entitatea responsabilă cu primirea informației de localizare);2) Testarea în cadrul căreia este necesară colaborarea tuturor părților implicate (Google, STS, furnizori de rețele publice mobile);3) Transmiterea către Google a opțiunilor de configurare (nr. de urgență, MCC, MNC);4) Semnarea acordului (între Google și entitatea responsabilă cu primirea informației de localizare)."ANCOM menționa și "o altă soluție de localizare Google (Emergency Location Service în Android) funcțională în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și în Estonia și este testată sau deja în curs de implementare în alte nouă țări europene".nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente modernizării infrastructurii hardware și software a Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112. Valoarea totală estimată a proiectului ce va fi derulat timp de trei ani este de 221,7 milioane lei (47,6 milioane euro), finanțarea venind din fonduri UE nerambursabile și de la bugetul de stat. Infrastructura IT ce asigură funcţionarea 112 are o vechime de peste 14 ani, funcţionarea neîntreruptă din această perioadă ducând la o uzură excesivă a infrastructurii IT, se arăta în nota de fundamentare., avertiza că Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență, care gestionează serviciul 112, rulează pe Windows XP, un software învechit ce nu se mai produce, iar, din cauza uzurii morale, poate ceda.că în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP), STS lansase deja din luna august 2018 o licitație tocmai pentru modernizarea sistemului 112. Una dintre facilitățile noului sistem și, care ar permite utilizatorilor care dețin telefoane mobile echipate această funcționalitate că fie localizați cu o acuratețe între 5 și 50 de metri, atunci când sună după ajutor la 112.de către STS, contractul a ajuns pe masa Curții de Apel București, după mai multe contestații la CNSC și o plângere penală la DNA. Un consorțiu de firme condus de Omnilogic, a căror ofertă a fost descalificată, a contestat luni în instanță rezultatele atribuirii contractului de peste 184,7 milioane de lei.În afară de contestația consorțiului condus de omnilogic, luni, 15 iulie, o nouă contestație a fost depusă la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Plângerea aparține consorțiului condus de Telekom (care este susținută și de fosta Teamnet fondată de Sebastian Ghiță).