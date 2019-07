Cum răspunde STS acuzațiilor că nu a implementat de mulți ani soluții gratuite de localizare a apelurilor 112: Totul este pregătit, dar trebuie modificată legislația primară

Oficialii STS, ANCOM și ai Ministerului Comunicațiilor, acuzați că ar fi responsabili pentru neimplementarea unor soluții gratuite de îmbunătățire a localizării apelurilor 112

Pentru detalii citește: VIDEO Asociația europeană a numărului 112: Autoritățile române care gestionează 112 au fost reticente ani de zile în folosirea unei tehnologii de localizare gratuită











ANCOM ar trebui să răspundă în ce măsură au fost aplicate până acum măsurile dispuse acum 3 ani.



Pentru detalii citește: Cât de depășit este sistemul 112: La 5 ani de la tragedia din Apuseni, STS folosește aceeași tehnologie de localizare a apelurilor

De asemenea, HotNews.ro a semnalat în mai multe articole din ultima perioadă blocajul în care se află STS cu licitația pentru modernizarea 112.



Una dintre facilitățile noului sistem și funcționalitatea Advanced Mobile Location – AML, care ar permite utilizatorilor care dețin telefoane mobile echipate cu această funcționalitate să fie localizați cu o acuratețe între 5 și 50 de metri, atunci când sună după ajutor la 112.



Licitația pentru modernizarea sistemului 112, un contract de peste 184,7 milioane lei, a ajuns în instanță.



La un an de la lansarea acestei licitații de către STS, Un consorțiu de firme condus de Omnilogic, a căror ofertă a fost descalificată, a contestat luni în instanță rezultatele atribuirii contractului de peste 184,7 milioane de lei.



În afară de contestația consorțiului condus de Omnilogic, luni, 15 iulie, o nouă contestație a fost depusă la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Plângerea aparține consorțiului condus de Telekom (care este susținută și de fosta Teamnet fondată de Sebastian Ghiță).



Pentru detalii citește: Modernizarea sistemului 112: Curtea de Apel va judeca modul în care STS a atribuit contractul de peste 184 milioane de lei HotNews.ro a semnalat deja că ANCOM a emis în noiembrie 2016 o decizie care obligă operatorii de telefonie mobilă să transmită mai multe date de localizare a apelurilor la 112 către STS, dar că de atunci și până acum nu s-a întâmplat mare lucru.Una dintre facilitățile noului sistem și, care ar permite utilizatorilor care dețin telefoane mobile echipate cu această funcționalitate să fie localizați cu o acuratețe între 5 și 50 de metri, atunci când sună după ajutor la 112.de către STS, contractul a ajuns pe masa Curții de Apel București, după mai multe contestații la CNSC și o plângere penală la DNA. Un consorțiu de firme condus de Omnilogic, a căror ofertă a fost descalificată, a contestat luni în instanță rezultatele atribuirii contractului de peste 184,7 milioane de lei.În afară de contestația consorțiului condus de Omnilogic, luni, 15 iulie, o nouă contestație a fost depusă la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Plângerea aparține consorțiului condus de Telekom (care este susținută și de fosta Teamnet fondată de Sebastian Ghiță).

, mai multe precizări ca răspuns la acuzațiile președintelui Comisiei IT din Camera Deputaților, Cătălin Drulă (USR), care a susținut că STS, ANCOM și Ministerul Comunicațiilor ar fi responsabile pentru neimplementarea de mulți ani a unor soluții gratuite de localizare a apelurilor la 112."Serviciul de Telecomunicații Speciale a inițiat demersuri, în anul 2017, privind implementarea soluției Advanced Mobile Location (AML), care permite localizarea apelantului la momentul inițierii apelului, împreună cu cei patru operatori de telefonie mobilă (Orange, Vodafone, Digi, Telekom) și ANCOM.În 2018, în baza testelor realizate împreună cu cei patru operatori de telefonie mobilă, Serviciul de Telecomunicații Speciale a anunțat ANCOM că poate să implementeze funcționalitatea AML.Transpunerea acestei funcționalități în cadrul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (SNUAU) presupune actualizarea legislației primare existente.Serviciul de Telecomunicații Speciale a demarat, la începutul anului 2017, activitățile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Deciziei ANCOM nr. 1170/2016, privind implementarea soluției Advanced Mobile Location (AML).În acest sens, STS a implementat o platformă pilot de preluare și procesare a informațiilor de localizare în format AML și a efectuat teste cu operatorii de telefonie mobilă. În urma testelor operatorii mobili au confirmat că pot prelua și transmite datele de localizare în format AML, însă doar de pe terminale tip smartphone noi și de ultimă generație. La nivelul STS, aceste date se pot prelua și afișa ca informație de localizare în cadrul aplicațiilor de tip GIS.Serviciul de Telecomunicații Speciale a încheiat cu succes etapa de testare a conexiunilor cu cei patru operatori de telefonie mobilă și de integrare a informației de localizare de tip AML în SNUAU, urmând ca după actualizarea legislației primare aplicabile, această funcționalitate să fie pusă la dispoziția cetățenilor care apelează numărul de urgență.Până la actualizarea legislației, fiind preocupat de îmbunătățirea capabilităților de localizare a apelanților la 112, Serviciul de Telecomunicații Speciale a prevăzut, în august 2018, cerințe specifice privind implementarea facilităților de tip AML/ESL în cadrul unui proiect, cu finanțare europeană, de modernizare a infrastructurii hardware și software a SNUAU.Ca urmare a unor contestații înaintate de unii operatori economici participanți la procedura de achiziție publică, atât la nivelul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cât și la Curtea de Apel, proiectul de modernizare, aflat acum în stadiul de derulare a procedurii de achiziție, cu termen de finalizare în 2021, prezintă o întârziere de aproximativ 6 luni.În paralel cu aceste demersuri privind utilizarea standardului AML, Serviciul de Telecomunicații Speciale a dezvoltat o aplicație pentru telefoanele mobile de tip smartphone denumită „APEL 112” care permite transmiterea în SNUAU a coordonatelor de localizare (GPS) pentru o mai mare acuratețe și precizie în determinarea localizării terminalului de pe care se face apelul.Practic, Serviciul de Telecomunicații Speciale a derulat activități pentru îmbunătățirea preciziei localizării pe trei paliere:1. implementarea AML în SNUAU, testată cu operatorii de telefonie mobilă – necesită actualizarea legislației primare2. implementarea AML în SNUAU prin proiectul de modernizare - suferă întârzieri din cauza contestațiilor3. dezvoltarea aplicației Apel 112 – deja operațională și eficientă în salvarea de vieți omenești.", Președintele Comisiei IT din Parlament, Cătălin Drulă (USR), a declarat vineri seara că multe țări europene au implementat de mult timp soluții gratuite de localizare a apelurilor la 112. Aceste soluții care funcționează pe smartphone-uri cu Android și iOS fără să-ți instalezi nicio aplicație, trimit automat locația de pe telefon la apelurile de urgență. "E vorba de un nenorocit de SMS de 100 de octeți și de asocierea lui cu apelul de urgență. Dar nu, ei stau în blocaje de licitații și contestații de ani de zile "pentru modernizarea 112", susține Drulă.Președintele Comisiei IT din Parlament, Cătălin Drulă (USR), a semnalat vineri seara, în cadrul a două postări pe Facebook, că autoritățile care gestionează serviciul 112 din România, respectiv Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), ANCOM (autoritatea de reglementare în comunicatii) și Ministerul Comunicațiilor (MCSI) sunt mult în urmă cu implementarea unor soluții gratuite de îmbunătățire a localizării apelurilor 112.Asociația europeană a numărului 112 (EENA), organizație neguvernamentală care promovează îmbunătățirea serviciilor de urgență în Europa, a atenționat într-o declarație către HotNews.ro că a insistat ani de zile fără succes la autoritățile române responsabile de serviciul 112 pentru implementarea unor soluții gratuite pentru îmbunătățirea localizării apelurilor la 112.