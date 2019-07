Finalizarea achiziției UPC de către Vodafone​, estimată pentru 1 august 2019: Care va fi noua echipă de conducere

Noua structură va intra în vigoare de la 1 august 2019, când este estimată finalizarea tranzacției. Până atunci, Vodafone și UPC continuă să opereze ca entități separate și concurente.a fost numită CEO Vodafone România în 2017. Ea s-a alăturat Vodafone Group în 2013 ca Chief Commercial Officer al Vodacom DRC, fiind ulterior numită CEO al aceleiași companii în 2014. Ȋnainte de Vodafone, Murielle Lorilloux a deţinut diferite poziţii de management în cadrul Orascom Telecom Algeria, Wana Corporate şi Capgemini.va fi numit Director Consumer Business Unit. El s-a alăturat echipei Vodafone Egipt în 2009 și a deținut o serie de roluri de conducere, inclusiv Director Customer Value Management, Pricing & Commercial Strategy în Egipt, precum și Director Prepaid Segment în Vodacom, Africa de Sud. În martie 2018, Mostafa El Beltagy s-a alăturat echipei Vodafone România în rolul de Consumer Business Unit Director., în prezent CEO UPC România, va prelua rolul de Director Vodafone Business Unit. Anterior, acesta a fost Vice-preşedinte pentru operaţiunile B2B din UPC CEE, coordonând activităţile pentru divizia business din România, Ungaria, Polonia, Slovacia şi Cehia.va fi numit Technology Director. El are o experiență de 30 de ani în industria telecom, în 3 multinaționale: Telekom (9 ani), Liberty Global (7 ani) și Vodafone (14 ani). Cătălin Buliga a revenit în echipa Vodafone în septembrie 2015, în rolul de Director Fixed Access Network Engineering and Deployment și în mai 2016 a fost numit Technology Director. Anterior acestor roluri, a deținut poziția de Chief Technology Officer în UPC România și UPC Ungaria.va fi desemnată Director Customer Operations. Ea s-a alăturat echipei Vodafone în februarie 2012 în rolul de Director Customer Operations Support. În 2014, a fost numită Director Customer Value Management & Channel Management și, după o perioadă de patru ani, a fost promovată în rolul de Director Customer Operations.va fi numit Director Finance. El s-a alăturat echipei Vodafone India în 2011, unde a ocupat o serie de roluri în Corporate Finance și Supply Chain Management fiind, de asemenea, parte a echipei de M&A care a implementat cu succes fuziunea Vodafone Idea. Ulterior, s-a alăturat echipei Vodafone România în aprilie 2017, preluând rolul de Director Finance.va fi numită Director HR & Property. Aceasta s-a alăturat Vodafone în 2012 în rolul de Director de Rasurse Umane pentru Vodafone Grecia. În septembrie 2018, s-a mutat în România preluând rolul de Director Resurse Umane în Vodafone România. Fragiski Melissa a avut un rol cheie în alte două achiziții ale companiei Vodafone și a coordonat programe transformaționale de succes.va fi numită Director Legal & External Affairs. Ea s-a alăturat Vodafone România în februarie 2019. Anterior acestei poziții, a avut o serie de roluri în domeniul oil & gas și cel bancar din România, precum și în firme de avocatură internaționale în New York și Londra și în organizații internaționale.va prelua rolul de Senior Manager, Strategy & Wholesale. El s-a alăturat echipei Vodafone România în 2014 ca Business Development & Strategy Manager. De asemenea, Răzvan Bogasiu deţine şi rolul de Integration Leader, poziţie din care va coordona toate activitățile de integrare, guvernanță și urmărirea rezultatelor pe parcursul implementării., în prezent Director Enterprise Business Unit, a decis să părăsească Vodafone România la data 31 iulie. El s-a alăturat echipei Vodafone România în 2015 în calitate de Director SME & Corporate. În 2016, Valeriu Nistor a fost promovat în funcția de Director Enterprise Business Unit și, de atunci, a reușit să obţină rezultate extraordinare în cadrul diviziei Business., veniturile totale ale Vodafone România au scăzut cu 2,7% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Baza de clienți a crescut cu 164.122 comparativ cu anul precedent, până la un total de 9.802.608 de clienți. ARPU mobil a fost de 5,1 euro în trimestrul încheiat la 30 iunie 2019.