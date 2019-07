Cazul Caracal a prins STS într-un val de achiziții publice de milioane de euro: Telefoane inteligente, laptop-uri și desktop-uri

Licitația de 184,7 milioane lei pentru modernizarea 112: Telekom și-a retras contestația

Ce alte licitații pentru înzestrarea STS au fost demarate de la începutul acestui an

Toate aceste licitații sunt încă în desfășurare. Ele arată ce buget de achiziții are la dispoziție STS. Cum este posibil ca având însă la dispoziție această forță financiară să nu poți îmbunătăți sistemul de localizare a apelurilor la 112, în contextul în care tragedia din Munții Apuseni din anul 2014 a scos la iveală aceleași deficiențe și lacune de localizare?

Pentru detalii citește: VIDEO Asociația europeană a numărului 112: Autoritățile române care gestionează 112 au fost reticente ani de zile în folosirea unei tehnologii de localizare gratuită







Cea mai recentă licitație lansată în Sistemul Public de licitații Publice (SICAP) de către STS a fost chiar miercuri,STS vrea să cumperecu sistem de operare Android minim 8.0 (Oreo), procesor octa-core, camere principale și secundare de câte 16 MP și care să fi fost lansate minim în anul 2018. Contractul are o valoare estimată la peste 2,01 milioane lei, va fi finanțat din fonduri bugetare și se va implementa pe o perioadă de 24 de luni."Autoritatea contractantă dispune în prezent de un număr semnificativ de terminale telefonice mobile în tehnologia 2G pentru comunicații de voce și date tip SMS care au durata normală de folosință îndeplinită. Autoritatea contractantă are în vedere înlocuirea treptată a acestor echipamente uzate moral. Produsele care fac obiectul achiziției sunt terminale telefonice mobile inteligente care vor fi utilizate de către specialiștii STS în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.",În luna mai din acest an, STS a lansat o altă licitație deschisă în valoare estimată de peste 5,5 milioane de euro pentru achiziția de laptopuri și desktopuri."Autoritatea contractantă dispune în prezent de un număr semnificativ de stații de lucru fixe și console management mobile care, fie sunt defecte şi nu se mai pot repara, fie reparaţia nu se justifică din punct de vedere economic. De asemenea, Autoritatea Contractantă are în vedere înlocuirea treptată a acestor echipamente care sunt uzate moral. Produsele care fac obiectul achiziției sunt echipamente de tip stații de lucru fixe și console management mobile, care vor fi folosite de personalul STS pentru rezolvarea sarcinilor specifice de serviciu.",, licitații aflate încă în desfășurare. Cea mai mare licitație este de departe însă cea lansată în luna august a anului trecut pentru modernizarea sistemului 112.Controversata licitație organizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) pentru modernizarea sistemului IT al numărului unic de urgență 112 a ajuns pe masa Curții de Apel București , după mai multe contestații la CNSC și o plângere penală la DNA., a căror ofertă a fost descalificată, a contestat în instanță în data de 17 iulie rezultatele atribuirii contractului de peste 184,7 milioane de lei.Mai mult, în data de 16 iulie,a decis să conteste la CNSC decizia STS de atribuire a acestui contract.În cadrul acestei licitații, câștigători au fost desemnați, și având ca subcontractanți pe: Felix Telecom, Atos Spain SA, Radcom și Greensoft.oferta asocierii Orange-Atos ar fi trebuit declarată ca inacceptabilă de către STS, deoarece nu ar fi îndeplinit una dintre condițiile de participare la licitație, respectiv aceea de a dovedi că a mai implementat contracte similare în ultimii 3 ani în valoare cumulată de 10 milioane lei fără TVA.În sprijinul acuzațiilor, Telekom a analizat toate contractele prezentate de Orange ca experiență similară, susținând că niciunul nu ar avea ca obiect dezvoltarea de aplicații de tip call center, așa cum se cere în licitația pentru modernizarea 112.Datele din SICAP arată că, decizie de care CNSC a luat act prin decizia din 26 iulie 2017. De ce și-a retras brusc Telekom contestația? Motivele nu sunt prezentate public în decizia CNSC. atât premierul Viorica Dăncilă , cât și șeful Departamentului de Urgență Raed Arafat au declarat că se are în vedere urgentarea modernizării sistemului informatic 112, inclusiv a infrastructurii sistemului existent prin atribuirea contractului cu clauză suspensivă, fără a mai aștepta decizii suplimentare pe marginea contestațiilor.Contractul a fost scos la licitație în 24 iulie 2019. Imprimantele sunt necesare pentru eficientizarea activitatii personalului STS și a fluxurilor de lucru interne, se arată în caietul de sarcini.Contractul a fost scos la licitație în 23 iulie 2019."Autoritatea contractantă dispune în prezent de un număr semnificativ de echipamente de recunoștere optică, însă există o parte dintre ele care fie sunt defecte şi nu se mai pot repara, fie reparaţia nu se justifică din punct de vedere economic. Autoritatea contractantă necesită achiziția de echipamente de recunoaștere optică pentru a acoperi necesarul de echipamente de recunoaștere optică utilizate în principal pentru procesele electorale.", se arată în caietul de sarcini al acestei licitații.Contractul a fost scos la licitație în 23 aprilie 2019.Contractul a fost scos la licitație în 18 aprilie 2019. Vezi aici fișa de date. Contractul a fost scos la licitație în 16 aprilie 2019. Vezi aici fișa de date. Contractul a fost scos la licitație în 16 aprilie 2019. Vezi aici fișa de date. Contractul a fost licitat în data de 22 martie 2019. Vezi aici fișa de date. "Acordul cadru are ca obiect prestarea de servicii de mentenanță pentru echipamente tehnologice de asigurare a microclimatului interior (echipamente de climatizare), de asigurare a alimentării cu energie electrică, de detecţie şi stingere a incendiului cu gaz inert și securitate perimetrală pentru Centrele de Date aparținând autorității contractante formată din asocierea Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul Român de Informații.", se arată în fișa de date.Contractul a fost lansat în licitație în 16 martie 2019. Vezi aici fișa de date. că multe țări europene au implementat de mult timp soluții gratuite de localizare a apelurilor la 112. Aceste soluții care funcționează pe smartphone-uri cu Android și iOS fără să-ți instalezi nicio aplicație, trimit automat locația de pe telefon la apelurile de urgență. "E vorba de un nenorocit de SMS de 100 de octeți și de asocierea lui cu apelul de urgență. Dar nu, ei stau în blocaje de licitații și contestații de ani de zile "pentru modernizarea 112", susține Drulă.Asociația europeană a numărului 112 (EENA), organizație neguvernamentală care promovează îmbunătățirea serviciilor de urgență în Europa, a atenționat într-o declarație către HotNews.ro că a insistat ani de zile fără succes la autoritățile române responsabile de serviciul 112 pentru implementarea unor soluții gratuite pentru îmbunătățirea localizării apelurilor la 112.HotNews.ro a semnalat deja că ANCOM a emis în noiembrie 2016 o decizie care obligă operatorii de telefonie mobilă să transmită mai multe date de localizare a apelurilor la 112 către STS, dar că de atunci și până acum nu s-a întâmplat mare lucru.care permit localizarea apelurilor la 112 fără instalarea unor aplicații. În 2018, în baza testelor cu cei patru mari operatori de telefonie mobilă, STS a transmis către ANCOM că sistemul 112 este pregătit să implementeze aceste soluții, numai că mai lipsește ceva:, deputatul USR Cătălin Drulă, președinte al Comisiei IT din Parlament,și că legislația actiuală permite Serviciului să implementeze soluțiile AML.