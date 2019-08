România digitală dă eroare la ANAF. Experiența unui contribuabil care a primit noi documente în Spațiul Privat Virtual

Pasul 1: Mesajul de la ANAF primit pe e-mail:

Pasul 2. Am încercat să intru pe pagina de internet a ANAF, dar aceasta s-a încărcat parțial, de nici nu știi cum să ajungi la Spațiul Privat Virtual.

Pasul 3. Pentru că sunt înregistrat și lucrez cu SPV, am tastat apoi direct adresa web a Spațiului Privat Virtual - https://pfinternet.anaf.ro

Pasul 4. Dau click să completez formularul de contact și Fiscul mă anunță că 'portalul ANAF generează erori de accesare, deoarece resursele TIC disponibile sunt suprasolicitate'.

Pasul 5. În noua interfață ți se cere să introduci indexul de încărcare (pe care dacă ai depus declarația unică l-ai primit pe e-mail) și CNP-ul. Dacă faci toate acestea, reușești să verifici recipisa.

Problemele de informatizare ale Fiscului sunt vechi de ani de zile, HotNews.ro le-a tot semnalat și nu par să se rezolve prea curând. Pentru că sunt înregistrat în Spațiul Privat Virtual (SPV) și aveam de depus declarația unică, după ce am depus miercuri declarația unică, am fost informat pe e-mail că am primit un index de încărcare a declarației și că pentru a verifica recipisa să accesez adresa web: https://www.anaf.ro/StareD112/. Am verificat: am introdus indexul de încărcare, apoi CNP-ul, am putut deschide recipisa, am salvat-o pe calculator. M-am bucurat că totul a durat circa 10-15 minute și nu a trebuit să stau la coadă la ghișeu.

Eram informat că am primit mai multe documente în urma depunerii declarației unice. Am fost curios să intru în Spațiul Privat Virtual și să vizualizez aceste documente.

"Ati primit urmatoarele documente in spatiul virtual privat (SPV) de pe portalul ANAF:- depunere declaratie unica pentru CIF YYYYYYYYYYYYY pentru anul 2019 si luna 12- recipisa pentru CIF YYYYYYYYYYYYY, tip D212, numar_inregistrare INTERNT-(...)-2019/31-07-2019, perioada raportare 12.2019*Pentru CNP-uri se trec 13 de Y deoarece aceasta informatie nu poate fi transmisa prin mail nesecurizatVa rugam sa intrati in SPV prin portalul ANAF www.anaf.ro si sa descarcati / vizualizati documentele in format PDF din sectiunea Mesaje", se arată în mesajul ANAF.

Am solicitat unor prieteni să acceseze site-ul ANAF: unii au reușit să-l acceseze, alții nu.

Mesajul a fost că "portalul ANAF generează erori de accesare, deoarece resursele TIC disponibile sunt suprasolicitate" și mi se recomandă ca pentru asistență tehnică să completez un formular de contact.

În același mesaj, Fiscul pune la dispoziție alte interfețe web pentru accesarea anumitor servicii. Pentru a verifica starea depunerii declarațiilor unice ai la dispoziție adresa: https://www.anaf.ro/StareD112/

Cu alte cuvinte am reușit să verific unul dintre cele două documente pe care le-am primit în Spațiul Privat Virtual. Dacă ar fi fost o decizie de impunere, nu aș fi putut verifica acest document pentru că Spațiul Privat Virtual are în prezent probleme de funcționare.