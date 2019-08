Ministerul Educației pregătește licitații IT de 475 milioane de lei pentru a nu pierde fondurile UE nerambursabile

Ministerul Educației: Nu există riscul pierderii fondurilor UE. Cererile de finanțare se vor încadra în calendarul existent

"Toate documentele aferente proiectului SIMS au fost încărcate pe platforma MySMIS și transmise, spre evaluare, către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AMPOC). În momentul de față, Ministerul Educației Naționale și-a îndeplinit partea din procedură, urmând să fie inițiată semnarea contractului de finanțare.

Proiectul Platforma de resurse educaționale deschise a fost aprobat astăzi, 25 iulie , în cadrul Comitetului Tehnico- Economic, urmând să fie transmis către AMPOC prin intermediul platformei MySMIS, în termenul prevăzut.

, în cadrul Comitetului Tehnico- Economic, urmând să fie transmis către AMPOC prin intermediul platformei MySMIS, în termenul prevăzut. 31 iulie este termenul pentru aprobarea Cererii de Finanțare pentru SIMS. Cererile de finanțare se vor încadra în calendarul existent. Nu există riscul pierderii fondurilor nerambursabile.", se arată în răspunsul Ministerului Educației.

Două mari proiecte IT, de peste 475 milioane de lei, vor fi licitate în toamna acestui an

"Demersurile pe segmentul de digitalizare, implementate de autoritățile locale, sunt de apreciat și vor fi integrate în proiect.", susține Ministerul Educației.

, în valoare de aproximativ 165 milioane de lei (fără TVA),că acest proiect IT, fiind finanțat prin fonduri UE, este condiționat de implementarea altor două platforme naționale asumate de Ministerul Educației pentru care nu au fost semnate încă cererile de finanțare:- presupune implmentarea Catalogului electronic la nivel național și evaluarea online a lucrărilor scrise la examenele naționale)către oficialii Ministerului Educației, pentru rezolvarea acestei probleme:ar fi termenul limită până la care Ministerul Educației ar trebui să semneze cererile de finanțare pentru celelalte două proiecte IT din Educație, susțin mai multe surse apropiate procesului., contract care a fost deja atribuit prin licitație. Acest lucru înseamnă că finanțarea acestui proiect va trebui să fie făcută integral de la bugetul de stat.către HotNews.ro detalii despre stadiul implementării celor două proiecte IT fără de care există riscul pierderii fondurilor UE nerambursabile alocate pentru platforma națională de internet wireless în școli (Wi-Fi Campus). Ministerul susține că a făcut la timp tot ceea ce era în atribuțiile sale și că nu ar exista riscul pierderii fondurilor nerambursabile.pentru aceste două proiecte, în condițiile în care nu a fost făcut niciun anunț public în acest sens., proiectele fiind în analiză la Ministerul Fondurilor Europene, dar cererile de finanțare ar urma să fie aprobate în curând.În răspunsurile transmise în data de 25 iulie,, conform studiului de fezabilitate, se situează în jurul sumei de, dintre care aproximativ 191 milioane lei sunt fonduri nerambursabile.(Biblioteca virtuală, platforma de resurse educaționale deschise­): valoarea acestui proiect este de, dintre care aproximativ 210 milioane lei sunt fonduri nerambursabile.Cele două proiecte formează o platformă complexă de resurse și de gestionare a sistemului de învățământ, de predare, învățare și evaluare.Proiectele includ diverse componente de mare complexitate:- gestiunea în mediul online a notelor și absențelor, cu eliminarea suportului fizic al acestora și posibilitatea de consultare online de către părinți etc.;- integrarea cu sisteme de tip Catalog Electronic;- platformă de comunicare și schimb de documente între utilizatorii sistemului (profesori, elevi, părinți);- platformă cu lecții digitalizate pentru creșterea atractivității predării;- platformă pe care profesorii pot să lanseze propriile lor lecții personalizate în raport cu elevii din clasele la care predau;- sistem de analiză avansată a datelor, bazat pe tehnologii de tip Big Data / Machine Learning, pentru realizarea de studii avansate pe baza datelor colectate din sistemul de învățământ și alte surse externe (pe măsură ce acestea se vor integra);- module de generare a documentelor școlare (diplome etc.) în format electronic, împreună cu arhiva electronică centralizată pentru toate aceste documente, conformă cu legile și normele de arhivare electronică;- sistem de digitalizare a proceselor de evaluare organizate de MEN (Evaluare Națională, Bacalaureat etc.) care va facilita evaluarea anonimizată, online, a lucrărilor;- integrarea sistemelor de gestiune a evenimentelor de viață care sunt în responsabilitatea MEN (înscriere în învățământ, inclusiv aspecte legate de oferirea acestor servicii în medii online) - pe baza fluxurilor definite în cadrul proiectului eGov;- portal de informare publică;- digitalizarea altor procese care țin de managementul școlarității;- infrastructură de nivel tehnic deosebit, cu asigurarea înaltei disponibilități și garantarea continuității serviciilor prin balansarea încărcării sistemelor pe două centre de date la nivel național;- evaluarea și controlul calității procesului de învățământ.", se arată în răspunsul Ministerului educației.Și alte firme au soluții similare și sunt școli în țara care au implementat deja aceste soluții.