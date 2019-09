Obligație asumată de România pentru deblocarea fondurilor UE: Licitațiile IT de peste 500.000 de euro din domeniul apărării și securității naționale vor fi supervizate

Prin scrisoarea MFE (n.a Ministerul de Finanțe) nr. 3514/13.11.2015 a fost prezentat Comisiei Europene angajamentul autorităților române asupra măsurilor agreate privind proiectele din domeniul IT (pentru deblocarea POSCCE 2007-2013, măsuri agreate a fi continuate în cadrul perioadei 2014-2020 cu rol preventiv)

CTE va aviza specificațiile tehnice ale proiectelor tehnice, studiilor de fezabilitate și caietelor de sarcini ale proiectelor peste 500.000 euro.

va modifica Hotărârea de Guvern 941/2013 privind organizarea și funcționarea Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE), organism care supervizează proiectele IT publice.În prezent, toate achizițiile publice (cu excepția celor demarate de instituțiile publice din domeniul apărării și securității naționale) care implică soluţii IT&C cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.500.000 lei finanţate din fonduri național și europene trebuie să obțină avizarea specificațiilor tehnice aferente caietelor de sarcini din partea CTE înainte de lansarea procedurii de achiziție.Proiectul lansat acum în dezbatere va modifica această stare de fapt, introducând obligativitatea ca și proiectele IT cu finanțare UE nerambursabilă mai mare de 500.000 de euro demarate instituțiile publice din domeniul apărării și securității naționale să fie supuse avizului CTE.a proiectului de HG scos în dezbatere se precizează:. Printre acestea este menționată și o măsură referitoare la CTE (n.a Comitetul Tehnico-Economic), detaliată după cum urmează:Funcționarea CTE va fi îmbunătățită prin operarea la două niveluri în noul sistem (nivel strategic, în etapa inițială a proiectului, și la nivel tehnic, după pregătirea documentelor de achiziție).Este necesară această modificare având în vedere asumarea Guvernului României a angajamentelor cu privire la domeniul IT&C în fața CE, atât în vechea programare (2007-2013) cât și în actuala programare (2012-2020). Pentru a facilita o evidență asupra tuturor sistemelor IT&C în vederea asigurării interoperabilității acestora, este necesar ca la nivelul CTE să existe toate informațiile necesare luării deciziilor în vederea evitării dublei finanțări și a oportunității."că Romaniei i-au fost blocate fonduri europene de 144 de milioane de euro de către Comisia Europeana, din cauza unor suspiciuni de nereguli in programele operationale Competitivitate economica si Mediu, conform datelor furnizate marti de Executivul European. Autoritățile române trebuiau să vină cu "soluții eficiente de ameliorare a sistemului de gestionare a fondurilor europene", a declarat atunci pentru HotNews, comisarul european pentru politica regională, Corina Crețu.