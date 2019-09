Undă verde pentru finanțarea cu aproape 100 milioane de euro a două proiecte IT în Educație: Catalogul electronic și Biblioteca Virtuală

" Proiectul Sistem informatic de management al școlarității – SIMS, cunoscut sub numele de Catalogul electronic , în valoare de 48,47 milioane de euro , finanțat integral din fonduri UE, cu o durata de implementare de 3 ani , va crea o platformă online care va putea fi utilizată atât de managementul școlilor, profesori, de elevi, dar și de părinti, creând totodată o responsabilizare a tuturor părților implicate, prin accesul la toate informațiile privind evaluarea și absenteimul elevilor.

Cel de-al doilea proiect "Platformă digitală cu resurse educaționale deschise", cunoscut sub denumirea de Biblioteca virtuală în valoare de 49,46 milioane de euro, din care fonduri UE - 40,75 milioane de euro, cu o durată de implementare de 2 ani, va reprezenta o platformă digitală cu resurse educaționale deschise cu preponderență pentru învățământul gimnazial. În genere, înseamnă că manualele vor fi electronice și puse gratuit la dispoziția elevilor alături de alte resurse educaționale electroinice. Pentru o utilizare eficientă a acestui instrument la clasă, proiectul presupune, de asemenea, dotarea a unui număr de 5.400 de școli gimnaziale cu câte un kit multimedia.", a declarat Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor.

Cele două contracte de finanțare:”Sistem informatic de management al școlarității – SIMS” și ”Platformă digitală cu resurse educaționale deschise - Biblioteca virtuală” au fost semnate marți de ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu, de ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu și de către Gheorghe Dinu, directorul general al Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare (ARNIEC). La eveniment a fost prezent și ministrul interimar al Educației, Daniel Breaz.Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, a precizat că beneficiarul celor două proiecte este Ministerul Educației, prin Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare (ARNIEC), care administrează şi dezvoltă reţeaua RoEduNet.HotNews.ro a semnalat luna trecută că Ministerul Educației pregătește aceste licitații IT de 475 milioane de lei pentru a nu pierde fondurile UE nerambursabile., în valoare de aproximativ 165 milioane de lei (fără TVA),că acest proiect IT, fiind finanțat prin fonduri UE, este condiționat de implementarea altor două platforme naționale asumate de Ministerul Educației pentru care nu au fost semnate încă cererile de finanțare:- presupune implmentarea Catalogului electronic la nivel național și evaluarea online a lucrărilor scrise la examenele naționale)către oficialii Ministerului Educației, pentru rezolvarea acestei probleme:ar fi termenul limită până la care Ministerul Educației ar trebui să semneze cererile de finanțare pentru celelalte două proiecte IT din Educație, susțin mai multe surse apropiate procesului., contract care a fost deja atribuit prin licitație. Acest lucru înseamnă că finanțarea acestui proiect va trebui să fie făcută integral de la bugetul de stat.În replică,către HotNews.ro detalii despre stadiul implementării celor două proiecte IT fără de care există riscul pierderii fondurilor UE nerambursabile alocate pentru platforma națională de internet wireless în școli (Wi-Fi Campus).