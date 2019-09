Radiațiile emise de stațiile 5G: Ce spun autoritățile despre primele măsurători și ce știu românii despre radiațiile rețelelor și dispozitivelor telecom

”Măsurăm permanent intensitatea câmpului electromagnetic prin intermediul senzorilor ficși și mobili, în preajma spitalelor, a școlilor și în locuri aglomerate și facem publice aceste rezultate pe pagina de internet a ANCOM, prin intermediul celor două hărți. Aceste măsurători se mediază la fiecare 6 minute, toate rezultatele încadrându-se fără excepţie în limitele legale, inclusiv cele pe care le-am făcut după punerea în funcțiune a primelor stații 5G din România, când am constatat că valorile sunt de doar 3% din valoarea limită stabilită prin lege, similare cu cele obținute înainte de instalarea stațiilor 5G”, a declarat miercuri Cristin POPA, director executiv al ANCOM, în cadrul unui eveniment pe tema 5G organizat la Cluj-Napoca.





"Conform studiului, care va fi făcut public în perioada imediat următoare, două treimi din cei 1.430 de utilizatori intervievați cunosc faptul că rețelele de comunicații electronice sau dispozitivele utilizate pot emite radiații, iar telefoanele mobile se situează pe primul loc, cu 90%, urmate de rețelele mobile și tablete (53%), routere Wi-Fi (50%) și TV-uri (44%).

Întrebați fiind cum se protejează de radiații, 40% din utilizatori nu se protejează, 35% încearcă să țină aparatele la distanță mai mare (de exemplu utilizând căștile pentru a vorbi la telefon), 30% încearcă să reducă timpul de utilizare efectivă, 18% închid telefonul/routerul Wi-Fi noaptea sau nu dorm cu ele în aceeași cameră, iar 8% știu să nu utilizeze dispozitivele când semnalul este slab. Utilizarea așa-ziselor "dispozitive de protecție" este marginală, 2%.", se arată în comunicatul autorității.



"Rezultatele măsurătorilor radiațiilor emise de stațiile rețelelor de comunicații se încadrează în limitele legale, inclusiv cele pe care le-am făcut după punerea în funcțiune a primelor stații 5G din România, când am constatat că valorile sunt de doar 3% din valoarea limită stabilită prin lege, similare cu cele obținute înainte de instalarea stațiilor 5G”, a declarat miercuri la Cluj-Napoca, Cristin Popa, director executiv în ANCOM, autoritatea care monitorizează intensitatea radiațiilor rețelelor și dispozitivelor de comunicații.Autoritatea susține că monitorizează permanent intensitatea câmpului electromagnetic prin intermediul a 150 de senzori ficși de monitorizare de bandă largă amplasați în București și alte 62 de orașe din țară, ce sunt plasați în exterior, în spațiile publice în vecinătatea cărora există multiple surse de emisii radio.Senzorii funcționează permanent, susține ANCOM, transmițând măsurătorile către platforma www.monitor-emf.ro , o dată la 24 de ore. Rezultatele acestor măsurători sunt puse la dispoziția celor interesați pe platforma electronică, sub formă de hartă care oferă și detalii cu privire la locul, perioada și nivelul măsurat al intensității câmpului electromagnetic, nivel exprimat în valoare absolută, dar și în procente față de nivelurile reglementate maxim permise.Suplimentar față de monitorizarea permanentă a câmpului electromagnetic prin senzori ficși, conform planului anual de măsurători, ANCOM realizează și măsurători cu echipamente mobile, ale căror rezultate sunt accesibile aici. În cadrul evenimentului au fost prezentate și câteva rezultate ale unui studiu comandat de autoritate cu privire la atitudinile și percepțiile utilizatorilor cu privire la emisiile de câmp electromagnetic:Amintim că în vara acestui an Vodafone și ulterior RCS&RDS au pus în funcțiune primele stații 5G din România.