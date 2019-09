Poliția Română încearcă, din nou, să-și dezvolte propriul sistem IT de recunoaștere facială. Tehnologia este folosită deja de SRI

De ce vrea Poliția să dezvolte acest sistem și cum susține că va folosi datele

Cu ce alte sisteme IT se va interconecta soluția de recunoaștere facială pentru identificarea persoanelor:

1. NBIS (National Biometric Identification System): gestionează baza de date a Poliției Române evidența persoanelor dispărute, persoanelor cu identitate necunoscută, cadavrelor cu identitate necunoscută precum şi a persoanelor condamnate ori suspecte.

gestionează baza de date a Poliției Române evidența persoanelor dispărute, persoanelor cu identitate necunoscută, cadavrelor cu identitate necunoscută precum şi a persoanelor condamnate ori suspecte. În sistemul informatic NBIS, imaginile sunt stocate pe server, având referinţă la nivelul bazei de date într-un tabel ce conține câmpuri cu privire la ID-ul imaginii, ID-ul persoanei, tipul imaginii (frontal, prolîl stânga, prolil dreapta, etc), calea unde este stocată imaginea, etc.

2. Dispăruți: gestioneaza baza de date a Poliției Române pentru evidența inormatică a persoanelor căutate pentru dispariție;

gestioneaza baza de date a Poliției Române pentru evidența inormatică a persoanelor căutate pentru dispariție; În sistemul informatic Dispăruți, imaginile sunt stocate în baza de date, într-un câmp de tip varbinary. Imaginile sunt preluate şi importate prin intermediul unui serviciu web, împreună cu toate datele de identificare a persoanei, de la Direcția pentru Evidența Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

3. Urmăriţi: gestionează baza de date a Poliției Române pentru evidența informatică a persoanelor date în urmărire în România şi a persoanelor date în urmarire în România, despre care există speciicația că sunt urmarite şi la nivel european/internațional. (..)

gestionează baza de date a Poliției Române pentru evidența informatică a persoanelor date în urmărire în România şi a persoanelor date în urmarire în România, despre care există speciicația că sunt urmarite şi la nivel european/internațional. (..) Soluția trebuie să dețină mecanisme de interconectare cu sistemele menționate mai sus. De asemenea, trebuie să prezinte capabilități extinse de preluare a unui volum mare de imagini din baze de date relaționale, de înrolare a acestora pentru prima dată și crearea repository distincte pentru fiecare bază de date."

Poliția a încercat să creeze un sistem similar de recunoaștere facială în 2016: Printre ofertanți s-a numărat și Ymens Teamnet, parte a grupului fondat de Sebastian Ghita

Sistemul Imagetrak

Tehnologia de recunoaștere facială este utilizată în prezent de SRI

SRI - Serviciul Roman de Informatii

HotNews.ro a descoperit în premieră că SII Analytics nu era decât o dezvoltare a unui sistem IT dezvoltat deja, în urma căruia SRI a copiat baze de date ale unor ministere si institutii-cheie ale statului roman: MAI, Ministerul de Finante/ANAF, Justiției, Dezvoltarii/APIA, ale BNR, ONRC si CNAS.

a demarat la sfârșitul lunii trecute o licitație deschisă pentru realizarea sistemului de identificare și recunoaştere facială (NBIS) şi interconectarea cu alte autorităţi de aplicare a legii de la nivel european prin sTESTA în cadrul proiectului “Dezvoltarea sistemului de identificare şi recunoaştere facială (NBIS) şi interconectarea acestuia cu autoritățiile de aplicare a legii din UE prin intermediul sTESTA“.Informația a fost semnalată anterior de DPO-Net.ro, rețeaua profesioniștilor în protecția și securitatea datelor cu caracter personal , care atenționează asupra controverselor și îngrijorărilor internaționale cu privire la modul abuziv în care ar putea fi folosită această tehnologie în curs de maturizare.că Executivul European ar intenționa să impună limite stricte în modul în care tehnologia de recunoaștere facială este utilizată, astfel încât cetățenii europeni să aibă drepturi bine definite cu privire la modul în care datele lor personale sunt utilizate. Regulile discutate acum ar urma să apară în cadrul reglementării privind Inteligența Artificială în UE.Poliția spune că nu deține în prezent soluții IT de recunoaștere facială în sistemul său informatic:Aşadar implementarea unei tehnologii în domeniul identificării şi recunoaşterii faciale va permite Poliției Române să includă această metodă ca măsură în combaterea şi elucidarea cazurilor asociate furtului de identitate sau documentelor pierdute ori furate, precum si identificarea suspecţilor care comit sau intenționează să comită fapte de natură penală (terorism, infracţiuni cu violentă etc.).",, în care sunt descrise cerințele funcționale, se menționează că:"Soluția de recunoaștere facială autmată (RFA) este destinată activităţilor criminalistice deale unor persoane necunoscute/neidentificate (imagini în litigiu)O persoană poate avea mai multe imagini de referință. (..)Soluția informatică pentru recunoaștere facială trebuie să poată executa o căutare după o imagine în litigiu într-o bază de date de",În același document se precizează că sistemele naționale cu care soluția RFA se va interconecta, pentru început, sunt:Contractul are o valoare estimată de, este finanțat cu fonduri UE nerambursabile și fonduri bugetare și va trebui implementat în 250 de zile. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 1 octombrie 2019 și tot atunci va avea loc și ședința de deschidere a ofertelor.Nu este prima dată când Poliția Română încearcă să creeze acest sistem IT de recunoaștere facială. În septembrie 2016 , Poliția a lansat o licitație pentru, contract cu o valoare estimata cu TVA de peste 5,1 milioane lei (peste 1,1 milioane de euro).Era vorba în fapt despre un sistem IT de recunoaștere facială a persoanelor, destinat activităților criminalistice de achiziție, comparare și verificare a imaginilor digitale faciale ale suspecților, condamnaților, persoanelor cu identitate necunoscută, persoanelor dispărute și cadavrelor cu identitate necunoscută într-o bază de date cu fotografii faciale organizată la nivelul Politiei Romane. Soluția IT trebuia să permită identificarea persoanelor din imagini, chiar daca acestea poartă cagulă sau burka.La licitație s-au înscris 4 ofertanți, printre care și Ymens Teamnet, parte a grupului fondat de Sebastian Ghiță de o firmă care ulterior și-a retras plângerea și în final a fost anulată în noiembrie 2016. De notat că, într-un comunicat din februarie 2018 , Poliția prezenta bilanțul Institutului Național de Criminalistică în care menționa că: ""Sistemul răspunde cerințelor de interes judiciar ale structurilor operative ale Poliției Române, prin implementarea și furnizarea datelor de identificare ale persoanelor condamnate (date despre amprente papilare, profil ADN, fotografii de semnalmente etc.), necesare examinării și identificării criminalistice a persoanelor, autorilor de infracțiuni, cadavrelor/persoanelor cu identitate necunoscută, persoanelor dispărute, victimelor dezastrelor naturale etc..",Tehnologia de recunoaștere facială este folosită deja de Serviciul Român de Informații (SRI), în cadrul controversatului sistem SII Analytics. SRI, acuzat de câteva ONG-uri că dezvoltă un sistem IT prin care ar vrea să copieze baze de date ale mai multor instituții publice pentru a dezvolta un adevarat sistem Big Brother, a precizat în mai multe rânduri că noul sistem nu face decat sa creasca semnificativ viteza de căutare a informației relevante în bazele de date deja existente.SRI a venit atunci cu precizări legate de modul cum va funcționa acest sistem IT,"SII ANALYTICS creeaza 'poduri intre insule' si ne ajuta sa analizam o cantitate uriasa de date, analiza care nu poate fi facuta de un utilizator uman intr-un timp rezonabil din punct de vedere operativ.Aplicatiile practice sunt multiple. De exemplu:o persoana doreste sa obtina un permis de port-arma. O simpla interogare a sistemului SII ANALYTICS ii va spune beneficiarului daca nu cumva persoana are antecedente penale. In prezent, acest lucru este posibil doar dupa ce sunt consultate mai multe baze de date de catre mai multi angajati ai institutiilor statului.pentru prevenirea unui atentat terorist, ofiterii SRI pot introduce in sistem o fotografie de-a unei persoane suspecte despre care nu exista nicio informatie si pot obtine intr-un timp foarte scurt date de identificare, posibile relationari cu grupari teroriste si alte informatii vitale",către