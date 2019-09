​EXCLUSIV Grupul DT/OTE ar fi agreat vânzarea către Orange a operațiunilor fixe din Telekom România: Oficiali din Guvern, SRI și SIE, convocați pentru analiză

Surse din industrie: DT ar fi agreat vânzarea către Orange a operațiunilor fixe de la Telekom România, dar totul ar fi blocat la Guvern

Amintim că Telekom România este compusă din fostele firme Romtelecom și Cosmote.



Orange, liderul pieței de comunicații mobile din România, este interesată de preluarea infrastructurii fixe de comunicații a fostului Romtelecom, pentru a fi un furnizor complet de servicii fix-mobile, așa cum va fi și Vodafone care a preluat UPC.







Fostul Romtelecom este controlat de grupul elen OTE deține 54% din acțiuni, iar statul român, prin intermediul Ministerului Comunicațiilor, este acționar minoritar cu - 46% din acțiuni. Grupul elen OTE este controlat la rândul său de Deutsche Telekom (40% din acțiunile OTE).

Ce răspunsuri a dat recent Ministerul Comunicațiilor pe tema posibilei vânzări a Telekom România

1. MCSI, ca reprezentant al statului român în acționariatul Telekom, a fost informat oficial despre intențiile DT/OTE de vânzare a operațiunilor din România? Dacă da, vă rog să ne oferiți detaliile pe care le puteți furniza (când ati fost informați, când ar urma sa aibă loc tranzactie etc..)

2. Statul român are vreun cuvânt de spus, prin contractul de privatizare, în procesul de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni la Telekom România? Detalii vă rog

3. Statul român are drept de preemțiune a pachetului majoritar de acțiunie din Telekom România? Dacă da, ce decizie a luat statul?

4. Vă solicităm să ne prezentați ce drepturi sunt prevăzute pentru statul român în contractul de privatizare al fostului Romtelecom în cazul în care acționarul majoritar vinde acțiuni.

Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, a transmiso propunere către Guvern privind constituirea unui grup de lucru interministerial, în directa coordonare a premierului Dăncilă, care să aibă ca obiect analiza și asistarea în procesul avansat de vânzare de către Deutsche Telekom/OTE a pachetului de acțiuni deținut la companiile din România, o tranzacție care ar fi de interes strategic pentru statul român, au precizat pentru HotNews.ro surse apropiate procesului.Acest grup ar urma să fie format din reprezentanți ai, cu scopul de a proteja interesele legitime ale statului român, de a analiza oportunitatea investițională și a maximiza rezultatele tranzacției, fără a aduce atingere securității naționale, susțin sursele.Petrescu a reiterat către Guvern solicitarea creării acestui grup, iar acum a convocat la sediul Ministerului Comunicațiilor,de la autoritățile mai sus menționate, au precizat pentru HotNews.ro surse apropiate Ministerului.că, în urmă cu câteva săptămâni, Orange a făcut cu certitudine o ofertă pentru preluarea infrastructurii fixe a Telekom România.în urmă cu două săptămâni pentru vânzarea acțiunilor pe care le deține la fostul Romtelecom, dar că în toată această ecuație este și statul român care ar avea drept de preemțiune."Statul are drept de preemțiune, dar pentru o decizie ar trebui să angajeze un consultant sau bancă de investiții care să analizeze situația și să-i ofere un răspuns cu privire la posibile scenarii:1. statul rămâne cu pachetul de acțiuni pe care-l are2. cumpără acțiuni de la DT/OTE3. vinde la rândul său total sau parțial din acțiunile pe care le deținePentru ca tranzacția dintre DT/OTE și Orange să aibă loc, Guvernul ar trebui să adopte o strategia de vânzare printr-o Hotărâre de Guvern.",DT/OTE ar vrea să vândă și operațiunile mobile (n.a furnizate prin fostul Cosmote), dar nu ar fi ajuns la o înțelegere cu DIGI/RCSRDS, grup controlat de miliardarul orădean Zoltan Teszari și nici cu bulgarul Spas Rusev ori cu compania rusă ER-Telecom, printre cei mai mari 10 jucători din industria de telecomunicaţii din Rusia, susțin sursele HotNews.ro."după vizita de la guvern a lui Srini Gopalan, membru în boardul Deutsche Telekom, şi a lui Charalampos Mazarakis, directorul Financiar al grupului OTE, de săptămâna trecută, grupul german ar fi luat acordul pentru vânzarea diviziei de telefonie fixă, fostul Romtelecom, către Orange. Tranzacţia a intrat pe ultima sută de metri.", pe fondul înmulțirii informațiilor legate de o posibilă vânzare a operațiunilor fixe și mobile ale Telekom România, HotNews.ro a adresat Ministerului Comunicațiilor următoarele întrebări:Ministerul Comunicațiilor a transmis următoarele răspunsuri "Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, în calitate de instituție publică abilitată să gestioneze interesele Statului Român ca acționar minoritar relevant (deținând 45,99% din acțiuni) în Telekom România Communications S.A. (fosta Romtelecom), urmărește cu maximă responsabilitate protejarea intereselor legitime ale statului român, asigurarea unor servicii de comunicații electronice de cea mai bună calitate, precum și asigurarea cadrului legislativ optim pentru continuarea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii digitale din România.În ceea ce privește condițiile de desfășurare ale unei posibile vânzări, fie că este vorba de Statul Român sau de grupul DT/OTE, acestea fac obiectul unei clauze de confidențialitate din cadrul Contractului de Privatizare Strategică, semnat la data de 31.01.2003, clauză care prevede confidențialitatea tuturor actelor și documentelor subsecvente.Cu privire la înștiințarea de către DT/OTE despre orice intenție de vânzare, până în prezent MCSI nu a primit o notificare oficială referitoare la intenția OTE/DT de a vinde operațiunile din România.",că va restructura 692 de poziţii din totalul de 5.831 de angajaţi în prezent la nivelul grupului de firme - fostele Romtelecom și Cosmote. Măsura este parte a programului de transformare inițiat în urmă cu 2 ani pentru a reduce complexitatea proceselor, prin redefinirea modelului operaţional, având ca scop îmbunătăţirea interacţiunii cu clienții săi, prin digitalizare şi simplificare.

Surse guvernamentale au declarat în luna mai pentru HotNews.ro că "discuții de tatonare privind vânzarea operațiunilor fixe și mobile ale Telekom România au avut loc în acest an, dar nu există la acest moment o decizie, care să fi fost comunicată autorităților statului român, acționarul minoritar".Surse apropiate discuţiilor au declarat recent pentru News.ro că Spas Rusev este favorit să preia divizia de mobil a Telekom România, în condiţiile în care patru competitori sunt interesaţi de o eventuală preluare a operatorului român de telecomunicaţii sau a unei părţi din afacere. Ceilalţi trei competitori ar fi RCS&RDS, companie controlată de omul de afaceri Zoltan Teszari, grupul francez Orange şi compania rusă ER-Telecom, printre cei mai mari 10 jucători din industria de telecomunicaţii din Rusia.au apărut în luna ianuarie din acest an, când omul de afaceri bulgar Spas Rusev a declarat pentru publicația bulgară Capital.bg că achiziția Telekom Albania ar fi prima etapă a tentativei sale de consolidare a pieței telecomunicațiilor în Balcani. Acesta a mai declarat că negociază cu Deutsche Telekom pentru preluarea companiei din România, urmând apoi Macedonia.