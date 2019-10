Licitație IT de peste 70 milioane de lei la Finanțe: Sunt absolut necesare reparații și asistență tehnică la serverele centrale care susțin aplicații critice

De ce are nevoie Ministerul de Finanțe de achiziția acestor servicii - Detalii din Caietul de sarcini:

Servicii de repararea și întreținerea hardware şi software a Echipamentelor informatice, de tip reactiv (cap 5.1.: Servicii de reparare și întreținere hardware și software a Echipamentelor informatice care sunt sau urmează să intre în perioada de postgaranție);

Servicii de asistenţă tehnică (informatică) hardware şi software, de tip proactiv: Servicii de asistență tehnică hardware și software, de tip proactiv (cap 5.2) şi Servicii de asistenţă tehnică software, la cerere (cap 5.3).

Lotul 1: Întreținere hardware și software platforme IBM (valoarea estimată a contractului - 54.102.330 lei )

) Lotul 2: Întreținere hardware și software platforme non-IBM (valoarea estimată de 11.789.342 lei );

); Lotul 3: Întreținere software produse Oracle și Quest Software (valoarea estimată de 4.894.785 lei)", se arată în caietul de sarcini al licitației.

pentru achiziția de servicii de întreținere și asistență tehnică hardware și software pentru serverele aflate la nivel central."În prezent Ministerul Finanţelor Publice (MFP) are în dotare o infrastructură de peste 626 de echipamente instalate și aflate în funcțiune la nivel central.(Portalurile internet/extranet/intranet, evidența fiscală a contribuabililor persoane fizice și juridice, platforma de depunere documente DEDoc, spațiul privat virtual al contribuabililor (SPV), PatrimVen, Trezoreria Centrală, sistemul informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice – ForExeBug, sistemele informatice pentru asigurarea schimbului automat de informații între administrațiile fiscale la nivelul UE (Automatic Exchange Of Information (AEOI), sistemul informatic Mini One Stop Shop (M1SS)), Sistemul Informatic de Administrare a Creanțelor Fiscale (SIAC), depozitul de date, managementul documentelor şi mesagerie etc.) care ajută la îndeplinirea misiunii MFP și a instituțiilor din subordine de programare și gestiune a bugetului statului și de îmbunătățire permanentă a colectării creanţelor bugetare printr-o administrare eficientă a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.Pentru buna desfăşurare a activităţii MFP și instituțiilor din subordine este necesară asigurarea disponibilităţii şi funcţionării în parametri normali, servicii susţinute de către sistemul informatic integrat. In acest sens se impune respectarea unor standarde şi dimensionări care să asigure puterea de procesare, stocare, disponibilitate, scalabilitate, continuitate, nevoia de securitate, integrare şi backup pentru a putea susţine aplicaţiile IT şi timpii de răspuns necesari.Ţinând cont de importanţa echipamentelor hardware/software dar şi a datelor stocate la nivel central,Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare esteLa jumătatea acestui an a fost publicată în Monitorul Oficial o scrisoare de întrerupere a acordului pentru modernizarea Fiscului , motiv pentru care trebuie să dăm banii înapoi – peste 17 milioane euro., cum s-au cheltuit banii din acest împrumut pentru modernizarea Fiscului, pe baza datelor dintr-un raport al unui auditor independent, document ce se află la ANAF.