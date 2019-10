Posibila tranzacție Orange-Telekom în România: Ce analizează acum oficialii din Guvern, Consiliul Concurenței, SRI și SIE

Ce au discutat prin urmare miercuri, 25 septembrie, reprezentanții din Guvern și Servicii pe tema acestei posible tranzacții Orange-Telekom România?

'Statul român are drept de preemțiune timp de un an de zile, în cazul în care DT/OTE ar decide să-și vândă pachetul majoritar de acțiuni deținut la fostul Romtelecom', susțin sursele.

Surse din industrie: Statul român ar trebui să negocieze acțiuni în noua entitate creată prin preluarea Telekom de către Orange

"Sunt mai multe variante, dacă Telekom România se vinde pe bucăți. Managementul la fostele Romtelecom și Cosmote este comun, dar cele două companii sunt separate în contabilitate. Ce face statul cu cele aproape 46% din acțiuni dacă DT/OTE vinde către Orange? Statul roman poate fi partener cu Orange așa cum este acum cu DT/OTE, dar nu cred că Orange va dori să mențină fostul Romtelecom ca pe o companie separată.

Ori în situația în care Orange ar obține controlul Romtelecom și ar vrea să integreze această companie în propriile operațiuni (n.a așa cum face acum Vodafone cu UPC), atunci statul român ar trebui să negocieze acțiuni în noua entitate, pentru că valoarea acțiunilor statului se va diminua. Și atunci trebuie consultanță, nu merge cu ședințe la Minister. Trebuie să vină un consultant care să evalueze valoarea acțiunilor.", a declarat pentru HotNews.ro o sursă din industria de comunicații.

"Ce se întâmplă după ce Orange ia pachetul? Fuzionează Telekom fix cu Orange România? Daca da atunci la ce valoare se face conversia? La valoarea Orange de dinainte de achiziție? A făcut cineva vreo evaluare?", a declarat o altă sursă din industrie care a dorit să-și păstreze anonimatul.

Marius Bostan, ministrul Comunicatiilor Foto: AGERPRES

Dan Nica si Razvan Cotovelea Foto: Hotnews

Grupul Orange, despre posibila achiziție a operațiunilor fixe din Telekom România: Evaluăm oportunitățile pentru a fi lideri în comunicații fix-mobile în Europa

Reprezentanți ai Ministerelor de Comunicații, Justiție, Finanțe, Consiliul Concurenței, SRI și SIE s-au întâlnit miercuri, 25 septembrie, în cadrul primei ședinte a grupului interministerial convocat de Ministrul Comuncațiilor, Alexandru Petrescu, pentru analiza și asistarea în procesul avansat de vânzare de către Deutsche Telekom/OTE a pachetului de acțiuni deținut la companiile din România, o tranzacție care ar fi de interes strategic pentru statul român. HotNews.ro a scris în exclusivitate despre stabilirea acestei întâlniri., darau declarat pentru HotNews.ro că DT/OTE ar fi agreat deja vânzarea operațiunilor fixe din România (n.a fostul Romtelecom) către Orange, cel mai mare operator local de comunicații mobile.Altfel spus,(controlat de germanii de la Deutsche Telekom - care dețin 46% din acțiuni) ar fi agreat să-și vândă pachetul majoritar de 54,01% din acțiuni deținut la Telekom România Communications (fostul Romtelecom) către Orange., deoarece statul român, prin Ministerul Comunicațiilor, este acționar minoritar la fostul Romtelecom cu 45,99% din acțiuni., Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom) deține 30% din acțiunile Telekom România Mobile Communications (fostul Cosmote). Asta înseamnă că, în mod indirect,au precizat pentru HotNews.ro că în cadrul acestei prime ședințe s-a ridicat problema dreptului de preemțiune pe care l-ar avea statul.Autoritățile analizează acum toată această situație și opțiunile pe care le are statul ca acționar minoritar.Ce opțiuni ar avea statul dacă Deutsche Telekom/OTE decid vânzarea acțiunilor la fostul Romtelecom?O altă sursă din industrie ridică aceeași problemă:HotNews.ro a discutat cu mai mulți foști miniștri ai Comunicațiilor pentru a afla dacă statul are drept de preemțiune sau nu în cazul în care DT/OTE ar decide să-ți vândă pachetul majoritar de acțiuni. Unii nu au dorit să răspundă, alții nu-și aminteau cu precizie și nu au dorit să fie citați., a fost unul dintre cei care au vrut să facă declarații publice pe acest subiect."Guvernul ar trebui să evalueze corect toate opțiunile posibile inclusiv pe cea de a răscumpăra acțiunile dacă nu se admite o clauză de tip Tag-Along (n.a o obligație de protejare a acționarului minoritar, prin care acesta să poată să vândă la același preț cu cel majoritar). Nu știu sa existe o clauză de preemțiune în Acordul Acționarilor, dar știu că există o obligație de a lista compania. În momentul când eram în Consiliul de Administrație am făcut diligențe pentru a unifica Romtelecom cu Cosmote și a lista compania rezultată pentru a obține mai multă transparență și posibilitatea rezonabilă de exit",Un alt fost Ministru al Comunicațiilor care și-a asumat public declarații pe această temă este"Statul roman ar fi trebuit să aibă în ultimii 2 ani o strategie privind modul în care se va manifesta pe piață în ceea ce privește posibilitatea de achiziționare de acțiuni de la DT/OTE, precum și o strategie publică privind dezvoltarea Telekom Romania pe toate componentele de business ale companiei. Așa cum se vede din societatea civilă, statul român se comportă ca un "partener tăcut", neinteresat, neștiutor și dornic doar să numească pe unii în Consiliul de Administrație. Pierdem, din nou, oportunități și posibilități și piețe. Întreb și eu: nu aveam un vice-premier cu proiecte strategice?!", a declarat pentru HotNews.ro fostul ministru al Comunicațiilor, Răzvan Cotovelea.Cele mai recente date financiare arată că veniturile consolidate ale grupului Telekom Romania în trimestrul II din 2019 au fost de 231,2 milioane de euro, ceea ce reprezintă o creştere de 6,7% raportată la trimestrul anterior din acest an, dar o scădere cu 2,8% faţă de perioada similară a anului trecut, fiind influenţate şi de venituri mai mici provenite din vânzarea de telefoane mobile.(inclusiv FMC) au ajuns lala sfârşitul celui de-al doilea trimestru din 2019, înregistrând o creştere de 0,9% faţă de perioada similară a anului trecut. Creşterea bazei de clienţi pentru serviciile integrate fix-mobil a compensat declinul continuu al numărului de abonaţi pentru serviciile tradiţionale de voce fixă.în trimestrul doi al acestui an, în scădere cu 5,7% faţă de perioada similară a anului trecut, în principal pe fondul declinului tehnologiei DTH (Direct to Home). În acelaşi timp, segmentul de Internet TV (IPTV) a înregistrat un avans de 15% al numărului de clienţi, de la un an la altul. Venitul mediu per utilizator (ARPU) pentru acest segment a crescut, de asemenea, semnificativ în aceeaşi perioadă.În trimestrul doi al anului curent, Telekom Romania a înregistrat, în scădere cu 5,9% faţă de acelaşi trimestru al anului trecut. În acelaşi timp, ARPU pentru acest segment a crescut faţă de perioada similară a anului trecut.La 30 iunie 2019,, în scădere cu 4,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut."Ambiția Grupului Orange continuă să se concentreze pe poziția de operator-lider de comunicații fixe și mobile în Europa și evaluăm oportunitățile existente în țările în care activăm pentru a avansa această strategie. Ca de obicei, vom informa părțile interesate în legătură cu deciziile corporative relevante, dar, ca principiu, nu comentăm în privința speculațiilor referitoare la piețele locale de fuziuni și achiziții.",