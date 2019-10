Huawei anunță că a încheiat peste 60 de contracte 5G la nivel mondial: Care este situația în România

"Până în prezent, Huawei a semnat peste 60 de contracte comerciale pentru 5G cu operatori de vârf din toată lumea, distribuind peste 400.000 de stații de bază Massive MIMO 5G pe piețele globale. Producția și furnizarea de transmisie optică, comunicații de date și produse IT ale Huawei au crescut constant.", se arată într-un comunicat al companiei.

"România nu exclude niciun furnizor de tehnologie 5G, chiar dacă Huawei deţine o cotă importantă pe această piaţă, ci solicită tuturor competitorilor integritate maximă a datelor, a declarat, joi, 17 octombrie, Alexandru Petrescu, ministrul interimar al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), în cadrul Bucharest Forum, eveniment organizat de Institutul Aspem şi Biroul din Bucureşti al German Marshall Fund of the US, potrivit Economica.net.

Grupul chinez Huawei a livrat peste 185 milioane de smartphone-uri la nivel mondial în primele nouă luni din acest an, cu 26% mai mult decât în perioada similară a anului trecut, iar veniturile au crescut cu 24,4% în perioada menționată, a anunțat grupul. Recenta creștere a fost probabil determinată de telefoanele lansate înainte de restricțiile SUA, scrie Reuters , care amintește că în luna noiembrie Huawei va pierde accesul la anumite componente americane pentru echipamentele și smartphone-urle sale.Grupul chinez a raportat venituri de 618,8 miliarde yuani (CNY), echivalentul a peste 85,6 miliarde de dolari, în primele nouă luni din acest an, în creștere cu 24,4% față de perioada similară a anului trecut.Reuters scrie că afacerile în creștere au fost determinate probabil de vânzările de smartphone-uri lansate înainte de restricțiile impuse de SUA și amintește că în luna noiembrie expiră 'pasuirea' de 90 de zile acordată de americani și urmează să piardă accesul la anumite componente americane folosite în echipamentele sale., după dezbateri de luni de zile, guvernul ar fi decis că furnizorul chinez Huawei poate furniza componente pentru întreaga rețea germană 5G., dar până acum nu a primit niciun răspuns, a declarat la București, Radoslaw Kedzia, vicepreședintele Huawei pentru regiunea CEEN (Europa Centrală și de est și țările nordice). "Polonia, a doua țară din lume care a semnat un astfel de memorandum cu SUA, a publicat documentul și a asigurat că nu este vorba de excluderea vreunui jucător din piață. Vrem să aflăm intențiile României", a spus oficialul Huawei în data de 20 septembrie.Mai mult, Guvernul Dăncilă a fost demis, licitația 5G care ar trebui să aibă loc în acest an este sub semnul întrebării, dar Alexandru Petrescu, ministrul interimar al Comunicațiilor, a asigurat recent că nimeni nu va fi exclus de la viitoarea licitație.'Chiar dacă s-ar merge cu viteza sunetului și procedura de licitație ar avea loc în acest an, plata taxelor de licență se va face abia în 2020', au precizat pentru HotNews.ro surse guvernamentale și din industrie. Executivul nu a apobat încă prețurile minime de pornire la licitație, estimate de arbitrul telecom la 580 milioane de euro, prețuri care să fie puse în caietul de sarcini și licitația să poată porni.