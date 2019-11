​VIDEO Un dialog al surzilor despre tehnologia 5G: Cum a încins spiritele proiectul de OUG pentru simplificarea regulilor de instalare a rețelelor telecom în România

Participanții și-au exprimat fricile legate de tehnologia 5G, fără a aduce dovezi concrete. Pe de altă parte, nici autoritățile nu au venit cu studii sau informații care să îi liniștească pe aceștia, ba mai mult nicio persoană din Ministerul Sănătății nu a fost prezentă.

Start la dezbatere: O avocată cere anularea acestui OUG și să se explice de ce nu se respectă Refereundumul din mai de a nu se mai schimba legi prin Ordonanțe de urgență

VIDEO Avocat a trei ONG-uri







Dezbaterea atinge cote înalte: Directorul din Minister îi anunță pe participanți că proiectul dezbătut nu are nicio legătură cu 5G / Nu ne luați de proști! - îi răspund aceștia

VIDEO

Redăm mai jos câteva dialoguri iscate în urma acestui anunț:

Avocata: Da, în mod direct și irevocabil!





Directorul ANCOM: România și-a asumat la nivel UE ca în 2025 fiecare gospodărie să aibă viteze la internet de 100 Mbps / Participanți: Și dacă nu vrem? România în numele cui?

VIDEO





Redăm un schimb de replici:

VIDEO O persoană care se recomandă medic: Radiațiile 5G scad fertilitatea - e vorba de spermă la bărbați și induce avorturi la femei





"Radiația 5G are efecte clare asupra fertilității - scade fertilitatea - e vorba de spermă la bărbați și induce avorturi la femei. Știm că România e o țară cu populație în descreștere. De foarte mulți ani, România are spor natural negativ. De ce ne trebuie rețea 5G? Aș vrea să pun o întrebare: la ce studii medicale v-ați raportat sau dacă ați implicat în vreun fel sau altul Ministerul Sănătății?", a declarat Anca Nițulescu.

Este periculoasă tehnologia 5G pentru sănătate? Ce spun specialiștii care monitorizează câmpurile electromagnetice din România

Pentru detalii citește: VIDEO Este periculoasă tehnologia 5G pentru sănătate? Ce spun specialiștii care monitorizează câmpurile electromagnetice din România

HotNews.ro a solicitat încă din data de 4 iulie Ministerului Sănătății să ofere un punct de vedere pe tema tehnologiei 5G, dar până în acest moment nu am primit răspunsuri.

pe tema proiectului de ordonanță de urgență (OUG) privind simplificarea regulilor de autorizare și instalare a rețelelor de tecomunicații în România. Eu nu am rezistat decât 4 ore.Din partea statului, dezbaterea a fost condusă de, care l-a avut alături pe(Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații).mai mulți participanți s-au plâns de modul defectuos în care s-a organizat procedura și de faptul că nu au primit confirmări privind posibilitatea de a participa la dezbatere, astfel că mulți din provincie au renunțat. Și reprezentanta Avocatului Poporului a reclamat că a întâmpinat pobleme în această privință. Corneliu Mănescu, directorul general din Minister, și-a cerut scuze și a promis că pe viitor se va oferi posibilitatea ca cei care s-au înscris să poată primi o confirmare.Primul vorbitor a fost, care a spus că reprezintă, ca avocat, trei organizații - Asociația Pro-Consumatori, Alianța Părinților din România și Asociația Pro-Vita București. Pe un ton imperativ ea a ținut să adreseze 5 întrebări, care aduceau mai multe acuzații inițiatorilor acestui proiect de ordonanță de Urgență. Toate au început cu formularea "Care este temeiul de drept în baza căruia d-voastră cu intenție..."în momentul în care Corneliu Mănescu, director în Ministerul Comunicațiilor, le-a spus celor prezenți că proiectul de OUG supus dezbaterii nu ar avea nicio legătură cu tehnologia 5G, deși chiar în Nota de fundamentare a acestui proiect de OUG se precizează că "e imperios necesară promovarea în regim de urgență a acestor modificări legislative pentru simplificarea procedurilor de autorizare a lucrărilor de construcții, care va conduce la dezvoltarea accelerată a rețelelor 5G și încasarea sumelor de bani prevăzute în bugetul pentru anul 2019"."Din toate textele primite am constatat un lucru și anume: că problema pe care dvoastră doriți sau cel puțin vă imaginați că o dezbatem astăzi (n.a din sala se aude: auzi tu, ne imaginăm!) este legată de tehnologia 5G. Doamnă vreau să vă întreb încă o dată dacă întrebările și trimiterile pe care le faceți la dreptul constituțional au legătură cu această tehnologie?Aș vrea să vă spun un lucru. Noi, Ministerul, nu tratăm și nu dezvoltăm și nu analizăm, cel puțin în cadrul acestei dezbateri publice subiectul 5G.Pentru ce suntem aici atunci, despre ce vorbim?Scoateți din OUG 5G și suntem de acord că nu suntem aici pentru 5G!Aveți perfectă dreptate! De ce v-am spus că acest proces este unul aflat în continuă armonizare. Dacă ceva a ieșit greșit, noi ne asumăm acest lucru.Ar trebui să-i concediați pe acei specialiști care au făcut acest OUG și să vă luați alții care să vină cu proiecte de OUG care să nu mai fie greșite!Atenție, acest OUG nu a ieșit. În acest text nu există 5G.Noi suntem aici să spunem nu acestei Ordonanțe. Să spunem: Stop 5G!Nu este chestiunea noastră a Ministerului și e chiar ilegal să luăm in discuție promovarea unei tehnologii oricum s-ar numi ea.Păi tocmai că s-au montat astfel de antene. La noi în Neamț s-au montat. Vă arăt personal. Și sunt foarte nocive!Oameni buni! Nu fac obiectul acestei consultări. Aici la masă este șeful structurii juridice din cadrul ANCOM..Rugămintea mea, ca față bisericească, este să stopați această urgie! Pentru că vă afectează și pe dvoastră și pe copiii voștri care vă vor blestema!Repet, nu 5G este subiectul dezbaterii!Acest OUG servește 5G. Nu ne jigniți. Ne luați de proști! În Nota de fundamentare spune clar despre 5G.Domnule director, sunt Luminița Simon, expert arme chmice, am lucrat la Națiunile Unite 11 ani. Pe scurt: noi nu suntem de acord cu aceasta OUG - nu o dorim, am citit-o, știm că se referă la modul general și poate la un moment dat și 5G și 6G. Noi nu suntem de acord cu această ordonanță. Punct.Încă o dată, textul nu este final! Și nu este vorba de 5G!Adică noi suntem niște imbecili care citim altceva decât scrie? Ca în momentul în care când îți găsești nevasta cu amantul în brațe și ea îți spune că nu este ceea ce pare? Asta încerci dumneata să-mi spui mie acuma? Recunosc că nu am o figură prea inteligentă, dar nici imbecilă nu sunt. Vă rog frumos nu ne jigniți că jigniți neamul românesc în momentul ăsta!Prezent la eveniment,, a ținut să explice cum vede instituția sa acest proiect de OUG. Acesta a spus că actuala lege care reglemenează accesul furnizorilor de comunicații pe proprietăți, indiferent de tehnologie, și-ar fi atins limitele de eficiență.De ce și-a atins limitele?Sunt diverse piedici legate de dreptul de acces în niște zone speciale, inclusiv private. Acest proiect de lege este un inventar al tuturor problemelor. (..) Instituțional, noi urmărim realizarea unor obiective asumate de România la nivel european și unul dintre aceste obiective este ca în anul 2025 fiecare gospodărie să aibă legătură de internet la viteze de 100 Mbps.Și dacă nu vrem? Ați întrebat populația?România și-a asumat acest obiectiv..România în numele cui? România înseamnă numai autorități sau poporul român? România nu sunteți dvoastră!Obligația este prin orice fel de tehnologie, nu doar 5G. La momentul de față, din datele pe care le avem sunt încă 1800 de localități, cu circa 1 milion de locuitori, care nu au atins încă acest nivel.Știți câte localități nu au apă curentă ș canalizare care sunt mult mai vitale pentru o viață sănătoasă decât tehnologie și viteză mare? Ne vorbiți de o tichie de mărgăritar pe chelia unului! Nu merge! Vreau să ne înțelegeți revolta!Vă înțeleg, dar vreau să înțelegeți necesitatea acestui..Nu înțelegem!4G funcționează pe actualitatea legislație. Penetrarea 4G în România este de 77% față de media UE de 94%. De asta spuneam că legislația actuală și-a atins limitele de eficiență.Păi oamenii nu-și permit!Dvoastră știți care este rata de analfabetism în România? Asta ar trebui să conteze în primul rând!O altă persoană care a luat cuvântul a fost Anca Nițulescu. Aceasta s-a recomandat ca fiind medic, a vorbit despre un studiu efectuat în SUA în anul 1996, pe 'șoareci și șobolani' timp de 10 ani care ar fi stabilit că radiațiile rețelelor 2G ar fi avut o influență clară a apariției tumorilor la nivelul inimii și la nivelul creierului viețuitoarelor examinate.Aceasta se recomandă pe site-ul propriu cacă toate propunerile de modificare a proiectului de act normativ pus în consultare publică, venite în urma dezbaterii publice, vor fi atent analizate și, după caz, preluate în vederea îmbunătățirii acestuia. Ministerul a mai precizat că, care va fi comunicată pe site-ul MCSI.Amintim faptul că specialiștii din ANCOM, autoritate care monitorizează și nivelul câmpului electromagnetic din țară, au subliniat în mai multe rânduri că nivelul radiațiilor rețelelor telecom din România se află mult sub minimul legal acceptat și că tehnologia 5G nu ar fi mai periculoasă decât alte tehnologii.Dezvoltarea tehnologiei 5G presupune o densificare a site-urilor de antene telecom de câteva ori față de cele existente, ceea ce înseamnă că implicit se va folosi o putere mai mică de emisie și radiație de câmp electromagnetic, a declarat în luna iunie din acest an Eduard Lovin, vicepreședinte al ANCOM, autoritate care monitorizează și nivelul câmpului electromagnetic din țară. Nu neapărat radiațiile antenelor influențează în mod semnificativ corpul uman, ci telefonul pe care-l ții la ureche, care emite mai puternic când antena este mai departe, a spus acesta.Documentul prevede crearea- sunt circa 20 de ministere și autoritati,sau un organism care ar trebui să aibă un cuvânt de spus în privința efectelor tehnologiei 5G asupra sănătății.