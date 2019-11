Catherine Chen, vicepreședinte Huawei: Dacă România vrea să se alinieze la poziția SUA, nu prea avem ce face, dar, totuși, sunt încrezătoare că nu ne va interzice accesul la 5G

Corespondență din Shenzhen

"Am citit știrile din media că România a fost prima țară din Europa care a semnat un astfel de Memorandum 5G cu Administrația Trump. Am citit Memorandumul 5G și în acesta nu este menționată nicio companie în mod specific și Huawei nu este menționată. Casa Albă a transmis un comunicat de presă după semnarea acestui Memorandum 5G și în această declarație de presă se menționează că această acțiune vizează China, dar nu am auzit alte declarații suplimentare despre Memorandumul 5G din partea Guvernului României care să spună dacă această acțiune țintește pe cineva sau nu.

Am observat că multe țări europene, printre care Marea Britanie, Franța și Germania, au adoptat o abordare bazată pe riscuri în privința securității cibernetice. Abordarea acestor țări propune să fie stabilite standarde și să fie folosite teste pentru evaluarea nivelului de risc al acestor amenințări asupra securițății cibernetice pentru un management mai bun al acestor amenințări.

Abordarea acestor țări propune să fie stabilite standarde și să fie folosite teste pentru evaluarea nivelului de risc al acestor amenințări asupra securițății cibernetice pentru un management mai bun al acestor amenințări. Uniunea Europeană a emis de asemenea un document cu privire la securitatea rețelelor 5G în care propune stabilirea unor standarde înalte de securitate cibernetică și teste de verificare. Sprijin în întregime aceste abordări pentru că aceste măsuri sunt bazate pe fapte și ar putea aduce un control mai bun asupra acestor amenințări cibernetice.", a spus vicepreședintele Huawei.

Produsele Huawei sunt evaluate în privința securității cibernetice în Germania, Bruxelles și Canada

"Huawei activează în România de peste 17 ani. Dacă Guvernul României ar lua o astfel de decizie (n.a de a interzice Huawei accesul la implementarea rețelelor 5G) m-aș întreba care ar fi motivele, pentru că să ne uităm la contribuția pe care o aducem la nivel local: am angajat direct peste 2000 de angajați și am contribuit indirect la crearea altor 5000 de locuri de muncă. Am deschis în România un centru de servicii tehnice pe care le furnizăm la nivel global și am plătit circa 250 de milioane de dolari taxe și impozite către Guvernul României. De asta mă întreb care ar fi motivele pentru care România ar lua o astfel de decizie.", a declarat aceasta.

"Totuși, sunt foarte încrezătoare că lucrurile nu se vor duce în această direcție ipotetică, pentru că o astfel de decizie va trebui să țină cont de dezvoltarea tehnologică, de bunăstarea consumatorilor dar și de costul competitiv al planurilor tarifare.", a spus Catherine Chen, vicepreședinte, responsabilă de afaceri publice și media la nivel global în cadrul Huawei.

Ce mesaje i-a transmis recent șeful Huawei România premierului PNL Ludovic Orban

"Primul mesaj pe care i l-am transmis a fost că Huawei operează în România de peste 17 ani. Al doilea mesaj a fost că Huawei are peste 2.100 de angajați în această țară, dintre care 1.700 sunt români, iar indirect am contribuit la crearea altor 5.000 de locuri de muncă prin parteneriatele pe care le avem cu alte firme din piață. România este pe locul doi în Europa în privința numărului de angajați pe care îi are Huawei în Europa, pe primul loc fiind Germania. Suntem mândri de colaborarea pe care am avut-o în ultimii 30 de ani și că ne dorim să avem în continuare această cooperare.", a declarat miercuri în Shenzhen, George Zhang, CEO-ul Huawei România.

"Huawei este una dintre cei mai importante firme de tehnologie care cotribuie la bugetul de stat. În ultimii 12 ani am plătit taxe și impozite în valoare de 255 milioane de euro, contribuții mult peste cele plătite de firme precum IBM, Dell, HP, Ericsson ori Nokia.", a spus acesta.

"Nimeni nu poate lua o decizie în numele Guvernului României. Guvernul ar trebui să aleagă decizia corectă în beneficiul guvernului si a cetățenilor. Credem și suntem siguri că noul Guvern va lua decizia corectă. Huawei este în poziție de lider în privința tehnologiei 5G. Am semnat peste 60 de contracte comerciale 5G în lume, dintre care jumătate în Europa, și am livrat deja peste 300.000 de stații de bază 5G la nivel mondial. În UK, avem EE, Vodafone și Three (3) from Hutchinson care folosesc tehnologie Huawei. În Elveția avem pe Sunrise într-o poziție de lider în dezvoltarea 5G. Angela Merkel a spus recent destul de clar că Guvernul Germaniei nu va crea o lege care să vizeze o țară sau o companie anume. România este o țară independentă și decizia pe care o va lua ar trebui să fie în beneficiul țării, al cetățenilor și al industriei.", a mai declarat George Zhang.

La dezbatere, organizată azi de Centrul de excelență, cercetare, inovare și dezvoltare în afaceri, au fost prezenți reprezentanții autorităților (ANCOM, STS, InfoCons, membrii ai Parlamentului), împreună cu reprezentanți ai operatorilor și ai furnizorilor de servicii IT&C (Vodafone, Orange, Telekom, Huawei etc.) și poate fi urmărită integral pe pagina de Facebook a Huawei România.





Care sunt acuzațiile la adresa Huawei



Gigantul asiatic al echipamentelor telecom este suspectat că ridică probleme de securitate națională de mai multe țări, printre care Statele Unite, Australia și Noua Zeelandă - parteneri, alături de Canada și Marea Britanie, în cadrul alianței "Five Eyes" -, care au exclus Huawei din rețeaua 5G pe teritoriile lor și încearcă să convingă și alți aliați să procedeze similar (sursa - AFP).



Statele Unite și Australia au avertizat că Huawei ar putea fi constrâns, în virtutea legilor chineze, să ajute Beijingul să spioneze sau să saboteze rețelele occidentale, ceea ce grupul chinez neagă.



Serviciul canadian de informații (SCRS) și Centrul de securitate pentru telecomunicații (CST) au opinii divizate asupra acestui subiect, potrivit Globe and Mail, care citează o sursă anonimă.



CST, echivalentul canadian al americanilor de la NSA, susține o interzicere totală, în timp ce SCRS favorizează o analiză minuțioasă a echipamentelor care ar urma să fie folosite.



Canada a arestat în decembrie, la Vancouver, un înalt oficial al Huawei, la cererea autorităților americane, iar Beijingul deține de atunci doi canadieni.



Statele Unite acuză de altfel mai multe grupuri chineze, printre care și Huawei, că fură brevete, în special americane, pentru a-și accelera dezvoltarea tehnologică, dar nu au fost oferite dovezi publice în sprijinul acestor acuzații.











