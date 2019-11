​VIDEO Salutul milităresc - modul inedit în care ești întâmpinat la intrarea în sediul central al Huawei din China

VIDEO Salut milităresc la intrarea în sediul central al Huawei din Shenzhen, China



Joe Kelly, vicepreședinte comunicare corporativă în Huawei: Aceasta este cultura chineză! Nu suntem sub controlul Guvernului ori a Armatei Chinei





"De câte ori ați fost în China? Pentru că dacă ați fi stat mai mulți ani aici nu ați fi pus această întrebare, pentru că aceasta este cultura chineză. Normele culturale ar putea fi diferite, dar asta nu înseamnă că sunt rele. Huawei nu este sub controlul Guvernului ori a Armatei. Acei oameni nu erau soldați, ci agenți de securitate. Aveți și în România agenți de securitate, doar că ei nu salută așa. Sunt doar agenți de securitate cu moduri diferite de salut în funcție de cultura acelei țări.", a răspuns Joe Kelly, vicepreședinte al diviziei de comunicare corporativă în cadrul Huawei.

Catherine Chen, vicepreședinte Huawei, despre salutul milităresc al agenților de securitate: Nu aș fi observat acest aspect, dacă nu îl semnalați, dar nu sunt angajați Huawei

"Nu aș fi observat acest aspect, dacă nu ați fi menționat acest lucru. Îmi pare rău, nu vă pot răspunde la această întrebare, pentru că în primul rând nu am fost atentă la astfel de aspecte. Recunosc că în termeni de mod de viață și dezvoltare socială, România și China sunt diferite. De vreme ce ați ridicat o astfel de întrebare voi fi atentă la astfel de lucruri și voi încerca să înțeleg de ce, dar vreau de asemenea să vă spun că acei oameni de la punctele de securitate la intrarea în campus nu sunt angajați Huawei, ci sunt angajați ai altor firme.", a declarat Catherine Chen.

Prinsă la mijloc în războiul comercial dintre SUA și China, tehnologia produsă de chinezii de la Huawei riscă să fie interzisă nu doar pe piața americană, ci și în România, Polonia ori Estonia, țări care au semnat recent cu SUA Memorandum-uri privind securitatea rețelelor 5G.Nevoită să fie mai transparentă decât de obicei și să răspundă acuzațiilor privind presupuse acțiuni de spionaj, Huawei a invitat recent în China jurnaliști din România și Republica Moldova pentru discuții directe cu vicepreședinții grupului, dar și pentru vizitarea arhivei cu întreg acționariatul, a unui centru de cercetare tehnologică ori a unei fabrici de produs smartphone-uri.Încă din prima zi, delegația de jurnaliști a fost în vizită la sediul central al Huawei din Shenzhen, și am fost surprins să observ că agentul de securitate de la intrare ne-a salutat în stil milităresc, deși vizitam o companie privată. Nu a fost singurul moment în care am fost salutați astfel, dar în același timp este important de spus că nici nu am primit același salut în toate locațiile Huawei vizitate.Un prim interviu media a fost cu Joe Kelly, vicepreședinte al diviziei de comunicare corporativă în cadrul Huawei, întâlnire la care, printre alte întrebări,Acesta a ținut să sublinieze că Huawei este o companie privată, deținută exclusiv de proprii angajați, respectiv 96.788 de acționari. Nu poți să vinzi acțiuni în afara companiei. Ren Zhengfei, fondatorul companiei deține un pachet de 1,14% din totalul acțiunilor. Ca să deții acțiuni, în primul rând trebuie să fii angajat al Huawei. Al doilea aspect este că trebuie să îndeplinești anumite criterii de performanță, pentru care primești anumite beneficii. Vânzarea și cumpărarea de acțiuni este un proces gestionat de un organism intern numit Uniunea, formată din 115 reprezentanți aleși.De altfel, în cadrul vizitei în China am fost și în clădirea unde se ține evidența tuturor acționarilor Huawei. Pe de altă parte, acționarii Huawei nu au voie să știe ce pachet de acțiuni are fiecare din cei peste 96.500 de angajați.În prezentarea lui Joe Kelly cu privire la operațiunile Huawei în lume și în România se arată șia impactului ieșirii Huawei din România -O altă întâlnire pe care au avut-o jurnaliștii din România și Republica Moldova cu liderii grupului Huawei a fost cu Catherine Chen, senior-vicepreședinte, responsabilă de afaceri publice și media la nivel global în cadrul Huawei.Dincolo de întrebările legate de impactul pe care l-ar avea Memorandumul 5G semnat de România cu SUA pe piața locală și acuzațiile care se aduc gigantului chinez,, în contextul temerilor legate de un posibil control al companiei de către Guvernul Chinei.În cadrul interviului acordat jurnaliștilor din România și Republica Moldova, vicepreședintele Huawei, Catherine Chen, și-a exprimat speranța că România nu se va alinia la poziția SUA în privința interzicerii participării gigantului asiatic la construcția rețelelor 5G, ci va avea abordări bazate pe fapte, teste și evaluări de risc, așa cum, spune ea, propun țări ca Marea Britanie, Franța, Germania, dar și Comisia Europeană.