Deutsche Telekom ar lua în calcul o posibilă fuziune cu Orange - surse Handelsblatt

"Ambiția Grupului Orange continuă să se concentreze pe poziția de operator-lider de comunicații fixe și mobile în Europa și evaluăm oportunitățile existente în țările în care activăm pentru a avansa această strategie. Ca de obicei, vom informa părțile interesate în legătură cu deciziile corporative relevante, dar, ca principiu, nu comentăm în privința speculațiilor referitoare la piețele locale de fuziuni și achiziții."

"Suntem operatorul nr. 1 de servicii convergente (n.a fix-mobile) în Europa. (..) În România, în mod istoric, am fost numai operator de servicii de comunicații mobile. Am avut un acord cu Telekom privind capacitatea de a oferi și servicii fixe. Acum, dacă în România, ca și în alte țari din Europa, putem accelera capacitatea de a furniza servicii avansate de internet fix broadband către clienți vom lucra din greu să facem acest lucru posibil și apoi, dacă un astfel de acord ar urma să fie încheiat ar necesita în mod evident discuții cu ceilalți acționari.",Sorin Grindeanu, președintele ANCOM (arbitrul telecom) a spus recent, întrebat despre informațiile privind posibila vânzare a telekom România, că 'cei care vând ne-au informat despre această posibilitate' și că 'statul ar trebui să-și evalueze foarte bine participația'."Cei care vând ne-au informat despre această posibilă tranzacție. Sunt discuții pe care în mod normal le ai, fie că sunt formale sau informale, nu este niciun secret, că ați scris toți despre această posibilă achiziție. Posibilă, pentru că nu avem de unde să știm.",În luna septembrie din acest an, un purtător de cuvânt al Grupului Orange a transmis