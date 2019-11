Cum vor arăta Transporturile și Comunicațiile, comasate într-un singur minister: Ministrul va fi ajutat de 5 secretari de stat și de un colegiu consultativ

Cum va funcționa noul Minister al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor





Noul minister va avea un număr maxim de 693 de posturi, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului

"Personalul Ministerului Transporturilor şi personalul preluat de la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îşi păstrează statutul profesional şi drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit legii.", se arată în proiect.

Agenția pentru Agenda Digitală (AADR) se va transforma în Autoritatea pentru Digitalizarea României și va trece sub controlul Guvernului

Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor este ordonator principal de credite și reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.Acesta va fi ajutat în activitatea de conducere a ministerului de, ale căror atribuții se stabilesc prin ordin de ministru.Pe lângă ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilorComponenţa şi regulamentul de funcţionare ale colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului, se arată în proiectul de HG scos în dezbatere publică pe site-ul ministerului Transporturilor. Noul minister va avea și un secretar general, care asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului. La rândul său, secretarul general va fi ajutat de doi secretari generali adjuncţi.Ministerul va aveaPersonalul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor este compus din funcţionari publici şi din personal angajat cu contract individual de muncă.Potrivit proiectului de act normativ, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va avea în dotare, pentru activităţi specifice desfăşurate,În mare, noul minister va avea în subordine sau sub coordonare aceleași institute sau companii. De notat că în cazul Agenției pentru Agenda Digitală (AADR), care gestiona principalele sisteme de servicii publice electronice ale statului și era coordonată de Ministerul Comunicațiilor, aceasta se va transforma în Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și pusă sub controlul Secretariatului General al Guvernului (SGG), potrivit unei Ordonanțe de Urgență adoptate de Guvernul Orban în prima ședință de guvern. 26 de societăți și companii, printre care CFR, Metrorex, CNADNR, Romatsa, Tarom, Poșta Română ori SNR (compania care transmite posturile publice de radio și TV) vor fi sub coordonarea acestui nou minister.Institutul Național de Cercetare în Informatică (ICI), care gestionează domeniile de internet .ro, precum și Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) vor funcționa sub coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. De asemenea, la Telekom România Communications (fostul Romtelecom), noul Minister va îndeplini atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar.