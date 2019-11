Tranzacție în telecom: RCS&RDS va plăti maxim 77 milioane de euro pentru a opera rețelele altor trei operatori locali de comunicații prin cablu

(a) obtinerea aprobarii autoritatii de concurenta si (b) dobandirea de catre ATTP Telecommunications S.R.L. in mod cumulativ (i) a drepturilor necesare transmiterii folosintei activelor transmise prin contractul incheiat in acest sens de ATTP Telecommunications S.R.L. si RCS&RDS, (ii) a majoritatii actiunilor Digital Cable Systems S.A. si (iii) a majoritatii actiunilor AKTA Telecom S.A..

"RCS & RDS S.A., filiala din Romania a Societatii („RCS&RDS”) a încheiat contracte de transmitere a dreptului de a opera retelele de comunicatii electronice apartinand companiilor din Romania Digital Cable Systems S.A., AKTA Telecom S.A. si ATTP Telecommunications S.R.L.Societatea doreste sa isi informeze investitorii si actionarii ca, la data de 28 Noiembrie 2019, RCS&RDS, denumita in continuare „Cesionarul” si Digital Cable Systems S.A., AKTA Telecom S.A., respectiv ATTP Telecommunications S.R.L., denumiti in continuare impreuna „Cedentii”, au incheiat contracte (impreuna „Contractele”) avand ca obiect operarea de catre RCS&RDS a activelor prin care se furnizeaza servicii de comunicatii electronice catre clientii de tip rezidential.In baza acestor Contracte,In baza Contractelor,care poate fi prelungita la optiunea oricareia dintre parti pentru un nou termen de 3 ani. Sumele totale platibile cu titlu de chirie sau pret de catre RCS&RDS in temeiul acestor Contracte sunt deIn baza acestor Contracte,, capabilitatile si cunostintele necesare pentru a asigura acest lucru, prin exploatarea sinergiilor dintre reteaua proprie de comunicatii electronice si retelele ce formeaza obiectul Contractelor."