GRAFICE Românii, pe primul loc în UE la utilizarea de SIM-uri fără roaming, în ciuda eliminării acestor tarife

, prima revizuire completă a pieței serviciilor de roaming, care arată căa adus beneficii considerabile călătorilor din întreaga UE. Utilizarea datelor în roaming în UE și în Spațiul Economic European (SEE) a atins un nivel maxim în perioada vacanței de vară a anului 2018 (al treilea trimestru) - utilizarea datelor mobile în străinătate a fostîn comparație cu perioada precedentă eliminării tuturor costurilor de roaming cu amănuntul.În aceeași perioadă, volumul apelurilor telefonice efectuate în roaming a fostîn primul an de introducere a Regulamentului "Roam like at home". Astfel, traficul de voce în roaming a crescut semnificativ (între 3 și 5 ori) în Bulgaria, Croația, Polonia și România, arată datele Comisiei Europene.Creșterea traficului de internet în roaming a fost și mai mare, de până la 9 ori în țări precum Bulgaria, Croația, Cehia și Polonia, în timp ce în alte țări operatorii au înregistrat o creștere a traficului de date de 5 ori (în Austria, Cipru, Grecia, Italia, Letonia, Slovenia și Spania).Pe de altă parte, România se remarcă prin ocuparea primei poziții în clasamentul țărilor UE cu cei mai mulți utilizatori care dețineau SIM-uri fără roaming în primul trimestru din acest an (48% din totalul utilizatorilor de telefonie mobilă), în creștere de la 21% în trimestrul trei din 2017.De menționat că în cazuri excepționale, pentru a evita creșterea prețurilor la nivel local, Regulamentul UE permite ca operatorii care furnizează servicii la prețuri mici pe piețele naționale să obțină derogări pentru a introduce supra-taxe la serviciile de roaming.au existat operatori de telefonie mobilă care au obținut astfel de derogări pentru aplicarea unor supra-taxe la serviciile de roaming., cel mai mic operator de telefonie mobilă () a obținut o astfel de derogare, arată raportul Comisiei.Operatorii din aceste țări au obținut derogări, se precizează în raportul Executivului European., se mai arată în raportul Comisiei.HotNews.ro a solicitat explicații Autorității de reglementare în comunicații (ANCOM) cu privire la poziția fruntașă a țării noastre în privința utilizării de SIM-uri fără roaming. Eduard Lovin, vicepreședinte al ANCOM, susține că o explicație este faptul că sunt mulți români care nu călătoresc în afara țării și preferă să dea mai puțini bani pe SIM-uri pe care le folosesc doar în țară.Acesta a subliniat că odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului european Roam like at home, în iunie 2017, convorbirile în roaming au început să fie tarifate ca și cum ar fi convorbiri la nivel național, cu mențiunea că "Regulamentul se aplică numai pentru călătorii ocazionale în afara țării de unde a fost achiziționat serviciul de comunicații