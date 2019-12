Ce acțiuni pregătește Arbitrul telecom în 2020: Acordarea licențelor 5G și o campanie de informare privind beneficiile și efectele acestei tehnologii pentru cetățeni

„Anul 2020 va avea un impact semnificativ asupra pieței de comunicații electronice din România, schimbând substanțial legislația aplicabilă, și mă refer aici la transpunerea în legislația națională a Codului Comunicațiilor și acordarea drepturilor de utilizare în benzile de frecvență destinate implementării tehnologiei 5G", a declarat marți Sorin Grindeanu, președintele autorității de reglementare în comunicații (ANCOM).

1. Așa cum știți, în urmă cu mai bine de două luni, Guvernul României și al SUA au semnat un Memorandum pe 5G extrem de important și benefic , care ține de securitate și parteneriate strategice. Acel Memorandum nu ține loc de lege. Pentru a putea fi aplicat, trebuiau pași de modificare a legislației primare în România. Noi suntem obligați să oferim operatorilor toate datele și condițiile astfel încât să poată veni cu oferte care să stea în picioare din punct de vedere economic. În momentul în care acest Memorandum nu a fost transpus, ne aflăm în situația de a nu putea sa comunicăm operatorilor anumite restricții.

2. Al doilea punct este că până la sfârșitul anului Comisia Europeană va furniza un set de măsuri legate de cerințe de securitate a rețelelor. Este un lucru de care trebuie să ținem cont.

3. Al treilea punct important este legat și de situația cu care ne confruntăm și anume ca viitorul Guvern care întocmește bugetul pe anul 2020 să aprobe taxele de licență și calendarul de achitare a acestor taxe. Vorbim de acea Hotărâre de Guvern absolut necesară și care a fost dată mereu la orice licitație.", a declarat joi, 31 octombrie, președintele ANCOM, Sorin Grindeanu.

"Știu că e supus unui regim strict secret. Normal că l-am vazut. Nu am voie să spun lucruri din acel Memorandum, dar nu sunt enunțate nume de firme. Nu eu am secretizat Memorandumul. Odată cu semnarea acestui Memorandum, noi am transmis atât catre Administrația Prezidențială, Guvern cât și către Ministerul Comunicațiilor adrese prin care am cerut transpunerea acelui Memorandum în legislația primară. Din păcate și această perioadă de agitație politică a dus la situatia de a nu fi transpus în legislație. E un lucru bun ca transpunerea acestui Memorandum e cuprins în noul Program de Guvernare al PNL", a precizat Grindeanu.



Anterior acestor declarații, pe site-ul Ministerului Comunicațiilor, condus la acea vreme de Alexandru Petrescu (PSD), a fost publicat Memorandumul 5G - doar versiunea în limba engleză.



, Autoritatea spune că va organiza procedura de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvențe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz pentru furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații electronice de bandă largă. (n.a pentru implementarea serviciilor 5G).Autoritatea are în plan și prelungirea valabilității drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în banda de 2100 MHz, care urmează să expire la finalul lunii martie 2020, precum şi o consultare publică referitoare la oportunitatea acordării unor drepturi de utilizare a frecvenţelor pentru furnizarea reţelelor publice de tip MFCN în benzi milimetrice.În planul de măsuri se precizează și că,, autoritatea vrea să demarezeși pentru reducerea asimetriei de informații privind implementarea 5G în România., ANCOM are în plan și realizarea unui "studiu privind instituirea unui mecanism de verificare periodică a acurateței și a gradului de încredere a informației de localizare obținută la nivelul sistemului SNUAU (n.a sistemul national privind numarul unic de urgenta - 112), astfel încât să se poată identifica zone și/sau cazuri în care informația de localizare este insuficientă/inadecvată pe parametrii menționați pentru o intervenție eficace, și în continuare să se identifice soluții pentru ameliorarea acesteia".Măsura este prevăzută în raportul Comitetului interministerial privind SNUAU, se mai arată în planul de acțiuni.Amintim că în data de 31 octombrie 2019, Sorin Grindeanu, președintele ANCOM, a anunțat ceea ce era de așteptat de către industria telecom - imposibilitatea organizării în acest an a licitației 5G. Procedura de vânzare a frecvențelor radio pentru implementarea noii tehnologii a fost amânată pentru prima jumătate a anului 2020.a enumerat trei aspecte majore care nu au depins de ANCOM în organizarea acestei licitații, printre care și lipsa transpunerii în legislație a Memorandumului cu SUA:Asaltat cu întrebări de către jurnaliști în privința conținutului Memorandumului 5G, acesta a spus: