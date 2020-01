​INTERVIU Ministrul Lucian Bode, despre o eventuală vânzare a Telekom România: Au avut loc discuții prospective între diverse părți interesate

Context: Ce informații au apărut până acum despre posibila vânzare a acțiunilor DT/OTE la Telekom România

Lucian Bode, ministrul liberal al noului Minister al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, a răspuns online întrebărilor HotNews.ro cu privire la o eventuală vânzare a acțiunilor deținute de grupurile DT/OTE la Telekom România (fostele Romtelecom și Cosmote).Ministrul confirmă pentru HotNews.ro că au avut loc discuții prospective între diverse părți interesate de o eventuală tranzacție, precum și existența grupului interministerial din care fac parte reprezentanți ai Ministerelor de Comunicații, Justiție, Finanțe, Consiliul Concurenței, SRI și SIE care are ca obiect analiza și asistarea în procesul avansat de vânzare de către Deutsche Telekom/OTE a pachetului de acțiuni deținut la companiile din România.În calitate de ministru al Transporturilor și Comunicațiilor puteți confirma că OTE/DT sunt în proces avansat de vânzare a acțiunilor la Telekom România?În ceea ce privește condițiile de desfășurare ale unei posibile tranzacții, acestea fac obiectul unei clauze de confidențialitate privind orice acte, comunicări și documente pe această temă.Cât de avansat este acest proces? S-a semnat vreun acord preliminar? Ce detalii puteți oferi?Pot să vă mărturisesc că au avut loc discuții prospective între diverse părți interesate de o eventuală tranzacție.Ce opțiuni analizează acum statul român, acționar minoritar în Telekom România?O eventuală tranzacție este de interes strategic pentru România. În momentul de față analizăm cu foarte mare atenție ceea ce se întâmplă în piață și lucrăm efectiv la calibrarea poziționării noastre în funcție de cele mai recente evoluții.Are statul român un drept de preemțiune în cazul în care OTE vrea să vândă? În cât timp își poate exercita acest drept de preemțiune?În relația cu reprezentații OTE, statul român a făcut demersuri în sensul protejării intereselor sale în cazul unei tranzacții, inclusiv din perspectiva securității naționale și a includerii în Acordul Acționarilor a unui drept de preemțiune în eventualitatea unei tranzacții. O eventuala tranzacție va respecta atât interesele statului român, cât și reglementările privind piața liberă.Ce măsuri ați dispus, de la preluarea mandatului, cu privire la gestionarea actiunilor statului la Telekom România?Gestionarea acțiunilor statului la Telekom Romnia se află printre prioritățile mele. Încă din primele zile, am dispus la nivelul Ministerului realizarea unui analize asupra scenariilor de lucru cu privire la gestionarea acțiunilor statului la Telekom și protejarea intereselor sale, respectiv asupra oportunităților pe care le avem la îndemână. Această analiză mi-a parvenit între timp și, așa cum spuneam, lucrăm efectiv la calibrarea poziționării noastre în funcție de cele mai recente evoluții.Ce oficial din partea Ministerului pe care îl conduceți face acum parte din grupul interministerial care analizează procesul avansat de vânzare de către Deutsche Telekom/OTE a acțiunilor de la Telekom?Fostul MCSI a fost reprezentat la nivel de secretar de stat.Ce măsuri s-au mai luat la nivelul acestui grup?Ca urmare a întrunirii acestui grup de lucru, o parte dintre instituțiile convocate au transmis observații și puncte de vedere pe marginea subiectelor discutate, observații de care s-a ținut cont în elaborarea analizei pe care am solicitat-o la începutul mandatului.A fost informată și Comisia Europeană?Nefiind vorba despre ceva oficial, este prematur să vorbim despre un astfel de subiect., grupul elen OTE, controlat Deutsche Telekom cu 46% din acțiuni, este în proces avansat de vânzare a acțiunilor pe care le deține la grupul de firme Telekom România (fostele Romtelecom și Cosmote). Surse care au dorit să-și păstreze anonimatul au spus chiar că DT ar fi bătut palma cu Orange pentru achiziția operațiunilor fixe al Telekom.Am scris în premieră că fostul ministru al Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, a creat un grup interministerial din care fac parte reprezentanți ai Ministerelor de Comunicații, Justiție, Finanțe, Consiliul Concurenței, SRI și SIE care are ca obiect analiza și asistarea în procesul avansat de vânzare de către Deutsche Telekom/OTE a pachetului de acțiuni deținut la companiile din România, o tranzacție care ar fi de interes strategic pentru statul român.Singurul oficial care a confirmat public până acum că este posibilă o astfel de tranzacție a fost Sorin Grindeanu, președintele ANCOM, care a declarat că: 'cei care vând ne-au informat despre această posibilitate' și că 'statul ar trebui să-și evalueze foarte bine participația'., la finalul anului trecut, grupurile Deutsche Telekom și Orange au avut discuții cu noua Guvernare PNL.Astfel,, liderul PNL, premierul Ludovic Orban, și ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode, s-au întâlnit la București cu Srini Gopalan, membru în boardul Deutsche Telekom (DT), responsabil de afacerile din Europa ale grupului german, care controlează indirect Telekom România., premierul Ludovic Orban s-a întâlnit la Palatul Victoria cu unul din șefii operațiunilor Orange pentru Europa, Jean-Marc Vignolles, și cu Liudmila Climoc, directorul general al Orange România.