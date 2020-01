​EXCLUSIV Guvernul a emis încă o Ordonanță de urgență pentru a operaționaliza Autoritatea pentru Digitalizarea României: Va fi un tigru, nu un chihuahua - spune deputatul liberal Pavel Popescu

document consultat de HotNews.ro

ADR va gestiona și fonduri UE de miliarde de euro pentru proiectele de digitalizare ale administrației publice.

Această Ordonanță de Urgență nu anulează deloc proiectul de HG aflat în dezbatere publică

Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban, a aprobat în ședința de joi, 16 ianuarie 2020 , o "acestei noi Ordonanțe de urgență,, structură promisă prin programul de Guvernare al PNL și care a fost înființată prin Ordonanța de Urgență nr. 68 din 6 noiembrie 2019, în carul aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea primului-ministru., structură cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului, preia activitățile și structurile din domeniul tehnologiei informației, societății informaționale și a cadrului naţional de interoperabilitate de la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.realizează politica Guvernului în domeniul securităţii cibernetice și stabilește la nivel național strategiile și politicile publice în domeniul securității cibernetice.(n.a Centrul Național pentru Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică) va elabora propuneri de acte normative in domeniul său de activitate și le va înainta spre inițiere Secretariatului General al Guvernului.care gestionează domeniile de internet .ro va funcționa sub coordonarea SGG. Anterior ICI a fost sub coordonarea Ministerului Comunicațiilor, care în Guvernarea PNL a fost comasat cu Transporturile, prin înființarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.menite să fiecare să gestioneze organizarea şi coordonarea la nivel naţional a implementării programelor şi proiectelor de guvernare electronică şi administraţie electronică.în contextul în careSRI și CERT-RO au cerut eliminarea prevederii potrivit căreia noua autoritate ar avea printre atribuții 'asigurarea securității cibernetice pentru sectorul public', fapt ce ar crea suprapuneri cu obiective ale altor instituții. Din zona privată noua autoritate a fost asemuită cu 'un chihuahua pe care scrie killer', pentru că nu este ordonator de credite și are prea puțini angajați cu o salarizare neadecvată.președintele comisiei IT a PNL și artizanul operaționalizării acestei Autorități, care susține că din contra noua autoritate va fiRedăm mai jos explicațiile primite.Domnule deputat, un proiect de Hotărâre de Guvern privind operaționalizarea ADR tocmai ce a fost dezbătut public la Palatul Victoria. SGG a promis că "până la data de 16.01.2020 minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate precum şi versiunea finală se vor posta pe site-ul Secretariatului General al Guvernului în secțiunea Transparență Decizională". Acest lucru nu s-a întâmplat încă, ba mai mult, iată, Guvernul a dat o Ordonanță de urgență tot pentru operaționalizarea ADR. Care este graba? Se renunță la proiectul de HG abia dezbătut?, doar că juriștii din Guvern și ministere au ajuns la concluzia că anumite observații aduse în acea întâlnire, din punct de vedere juridic nu pot fi reglementate decât printr-o ordonanță de urgență. Pot să vă asigur că toate chestiunile cu privire la ultima discuție avută în Guvernul României au fost preluate atât în acest OUG, cât și în HG-ul care se va adopta.Tot ceea ce s-a preluat din acea dezbatere va apărea pe site-ul SGG. Motivul pentru care nu s-a întâmplat încă este că deși s-au preluat circa 90% din imputurile celor care au venit la dezbatere, și mă refer aici la imputurile raționale și tehnice, SGG și corpul juriștilor din Guvern, în urma analizei cu restul juriștilor din ministerele responsabile indirect de acest act normativ au ajuns la concluzia că unele reglementări nu se pot face doar prin HG.Din punct de vedere a tehnicii legislative s-a decis că o Ordonanță de urgență va pune în ordine toată această narațiune. În momentul de față prin ceea ce s-a întâmplat ieri s-a constituit practic ADR preluând absolut toate atribuțiile și structurile Ministerului Comunicațiilor. CERT-RO și ICI au trecut sub SGG cu bugete și atribuții.În momentul de față vorbim exact de respectarea programului de guvernare și anume că din fostul Minister al Comunicațiilor rămâne componenta de comunicații prin societățile Poșta Română, SNR și Telekom, în ADR sunt preluate absolut toate atribuțiile fostului Minister al Comunicatiilor și componenta de securitate cibernetică se duce în coordonarea primului ministru, în subordinea SGG.Un element foarte important este că atât componenta de securitate cibernetică prin CERT-RO, cât și ADR au inițiativă legislativă prin OUG adoptat ieri.Motivul pentru care s-a adoptat acest OUG este tocmai pentru a da o altă forță fostului Minister al Comunicațiilor, care a fost un fel de cenușăreasă a Ministerelor, de a ieși în față și prin bagheta - biroul Primului Ministru și a SGG - să-și poată impune punctele de vedere în concordanță cu evoluțiile tehnologice ale secolului în care trăim.La dezbaterea publică, atât CERT-RO cât și SRI au cerut eliminarea prevederii prin care ADR ar fi avut ca obiectiv 'asigurarea securității cibernetice pentru sectorul public' întrucât s-ar fi creat suprapuneri cu obiective și atribuții ale altor instituții publice pe linia asigurării securității cibernetice. SRI a atenționat că există o Hotărâre de guvern 271/2013 petru aprobarea strategiei de securitate cibernetica a României și un plan de acțiune la nivel național care setează foarte clar atribuțiile și instituțiile care se ocupă de securitatea cibernetică. Nu se dublează atribuții existente prin noul OUG?Nu se dublează absolut nimic. Au existat consultări, inclusiv în acea dezbatere publică, ambele entități au fost informate și consultate pe acest subiect și componenta de securitate cibernetică, tehnic vorbind, trebuie să aibă o sursă de inițiativă legislativă. Ministerul Comunicațiilor nemaiexistând în urma comasării, trebuie să existe o altă componentă a Guvernului care să vină cu această inițiativă legislativă și noi politici de securitate cibernetică.Asta nu înseamnă cu SGG-ul prin persoana secretarului general al Guvernului sau prin biroul SGG face aceste politici și strategii. Dimpotrivă, instituțiile statului responsabile de securitatea cibernetică a României au acele sute de angajați, au grupuri de juriști care fac aceste politici și le prezintă SGG-ului pentru inițiativă legislativă. SGG-ul nu face decât 1. să ofere o putere mai mare prin plasarea CERT-RO și ADR sub bagheta sa și 2. preia proiectele pentru a le aduce în stadiul de inițiativă legislativă dând o mai are forță acestui domeniu.Totuși, în Hotărârea menționată de SRI privind strategia de securitate cibernetică a României, se menționează Sistemul național de securitate cibernetică (SNSC) care reprezintă cadrul general de cooperare care reunește autorități și instituții publice, cu responsabilități și capabilități în domeniu, în vederea coordonării acțiunilor la nivel național pentru asigurarea securității spațiului cibernetic.Printre atribuțiile SNSC se numără "actualizarea și armonizarea cadrului național de reglementare în domeniul securității cibernetice" și toată activitatea acestui SNSC este coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Tot CSAT avizează Strategia de securitate cibernetică a României. Ori în noua OUG adoptată de Guvern se spune că SGG stabilește la nivel național strategiile și politicile publice în domeniul securității cibernetice.Nu se schimbă nimic. Noul OUG nu anulează actele legislative care reglementează componenta de securitate cibernetică. Este absolut foarte simplu să fie coordonate prin OUG-ul care a trecut ieri și care era absolut necesar pentru a i se da putere ADR.De ce era absolut necesară? E al treilea OUG pe tema ADR!Era necesară pentru implementarea viziunii politice. Urgența este motivată de implementarea viziunii politice de a reforma un minister și a oferi mai multă putere componentei IT&C și securității cibernetice prin plasarea acestora sub primul ministru al României există un proces complex si este drept există corectii care se fac in urma consultarii constante cu institutiile, ONG-urile si mediul ITC, care au avut loc in ultimele săptămâni. Acest proces de consultări va continua.Ce le răpundeți celor care compara ADR cu un chihuahua?Îmi pare rău că este atât de simplu pentru unii să confunde un tigru cu un chiuwawa. Vom continua procesul de întărire al ADR. Așa cum am mai spus-o, nu poți face performanță și digitaliza statul plătind angajații unor astfel de instituții cu salarii de 2000-3000 de lei. În perioada următoare vom promova o grilă de salarizare corectă pentru IT-știi din aceste instituții. Nici în CERT angajații nu sunt salarizați corespunzător.Vechiul minister al Comunicațiilor avea peste 30 de posturi libere și nu venea nimeni să se angajeze din cauza salariilor mizere comparativ cu cele din mediul privat.Simultan, în urma comasarii vechilor structuri din MCSI, se va face o reorganizare la nivelul ADR inclusiv prin infuzia de noi specialiști IT. Este una din prioritățile mele ca în următoarele săptămâni să promovăm în mod public o grilă de salarizare corectă pentru acești specialiști plus o deschidere către cei din mediul privat să vină în instituțiile publice pentru ca este nevoie urgentă.O grilă de salarizare doar pentru IT-știi din ADR? Nu va fi o discriminare pentru angajații IT altor instituții publice?Vom încerca să nu facem o discriminare între IT-știi din alte autorități publice și cei din ADR sau din CERT, dar cu siguranță azi există o discriminare majoră între, de exemplu, consilierii unui președinte de autoritate din România și acești IT-iști care au rămas în instituțiile publice, de exemplu în CERT sau în MCSI și care și-au făcut treaba pe salarii mici. Această modificare o vom face evident prin consultare publică.Ordonanța de urgență adoptată joi, 16 ianuarie, ar urma să fie publicată în perioada următoare în Monitorul Oficial.