Guvernul Orban II vrea un portal de acces la informațiile publice, în timp ce domeniul de internet al eRomânia, portal de 12 milioane de euro, tocmai ce a fost vândut unei persoane fizice

"Transparentizarea administrației publice locale și centrale prin încurajarea folosirii portalelor pentru date deschise precum și realizarea unui portal care să faciliteze obținerea informațiilor publice"

Sabin Sărmaș, președintele ADR: Nici măcar nu vreau să ne gândim la eRomânia. Noul portal va fi un instrument care va facilita obținerea de informații în baza legii 544/2001

"Nici măcar nu vreau să ne gândim la eRomânia. Nu are nicio legătură. Aici vor fi informații solicitate strict pe legea 544/2001. Nu are rost să repetăm greșeli pe care le-au făcut alții. Portalul de informații publice se referă la un instrument care să ajute la solicitările de informații pe legea 544/2001, deci nicidecum la o nouă eRomânia. De foarte multe ori se solicită același tip de informații. Mecanismul este similar platformelor unde apare secțiunea 'cele mai frecvente întrebări'.

Odată cerute acele informații, acestea să fie făcute publice și instituția să nu fie pusă în postura de a relivra de o sută de ori aceeași informație. Dacă un coleg de presă solicită o informație publică, i se dă, și normal ar fi ca fiind publică să rămână pe un portal de tipul ăsta de date deschise. Logica aceasta este - că fiind o informație publică poate să aibă oricine acces la ea. Există foarte multă redundanță în solicitarea acestui tip de informații și atunci un portal de genul acesta este foarte bine venit și vrem să sprijinim acest demers.", a declarat pentru HotNews.ro Sabin Sărmaș, președintele ADR.

Povestea portalului eRomania - o risipă de 12 milioane de euro

Lansarea eRomania Foto: AGERPRES

Programul de guvernare al Guvernului Orban II conține o listă de priorități pentru acest an în domeniul digitalizării.Dincolo de "", noua entitate creată de Guvernul PNL pentru implementarea strategiei naționale și a politicilor guvernamentale în domeniul IT&C, una dintre priorități pentru 2020 din programul PNL de Guvernare este următoarea:Inevitabil să nu ne amintim de eRomânia, cel mai răsunător eșec în materie de portaluri de informații publice , lăsat nefolosit după ce statul a risipit 12 milioane de euro pe hardware și software. Mai nou, pe portalul eRomânia (www.portaleromania.ro) ești invitat să cumperi acest domeniu de internet.În plus, datele RoTLD arată că o persoană fizică tocmai ce a făcut acest lucru.Identitatea persoanei fizice care deține acum domeniul de internet portaleromania.ro este anonimizată, fiind protejată de GDPR, regulamentul european privind protecția datelor personale.Contactat de HotNews.ro, Sabin Sărmaș, președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), exclude repetarea greșelii eRomânia.a fost dezvoltat de, condusa de Gabriel Marin, in baza unui contract incheiat in anul 2010, cand la conducerea Ministerului Comunicatiilor era Gabriel Sandu (PDL), condamnat in prezent la 3 ani de inchisoare cu executare in dosarul Microsoft.

Dupa ani de intarzieri, portalul eRomania, care ar fi trebuit sa ofere informatii actualizate despre toate unitatile administrativ-teritoriale din Romania (3.188 de localitati) sau stadiul unor proiecte legislative, a devenit accesibil online in primavara anului 2014 si a inghetat la acel stadiu, fiind plin de informatii neactualizate.



Procurorii DNA au adus in luna februarie 2015 noi capete de acuzare la adresa lui Dorin Cocos si a Elenei Udrea sustinand ca acestia au facut presiuni pentru a cere 3 milioane de euro ca sa deblocheze platile in contractul e-Romania.



Portalul eRomânia nu a mai fost actualizat ulterior și cheltuirea celor 12 milioane de euro a rămas o piatră de moară pentru toți miniștrii care au venit la conducerea Ministerului Comunicațiilor după Gabriel Sandu.