Surpriză în Ordonanța care va permite ANAF și altor instituții civile să facă achiziții IT în regim militar: Nu este cerut avizul prealabil al CSAT

Eugen Cojoaca Foto: Hotnews

HotNews.ro a solicitat explicații din partea ANAP cu privire la obținerea avizului CSAT și vom reveni cu răspunsuri imediat ce le vom primi.

Achizițiile IT care vizează infrastructuri informatice critice de interes național vor putea fi realizate într-un regim similar contractelor din domeniul apărării și securității, potrivit unei Ordonanțe de Urgență publicate miercuri în Monitorul Oficial. Este una din cele 25 de OUG-uri adoptate în seara zilei de 4 februarie, de Guvernul Orban, despre care noul președinte al Agenției Naționale de Achiziții Publice (ANAP), liberalul Eugen Cojoacă, a susținut că va debloca marile proiecte IT. Ordonanța nu prevede însă că aceste achiziții să fie permise numai în baza unui aviz prealabil al CSAT, așa cum a susținut acesta.Ordonanța de Urgență publicată miercuri, 12 februarie, în Monitorul Oficial aduce, pe parcusul a 9 pagini, multiple modificări de impact asupra legislației achizițiilor publice.Una dintre acestea vizează modificarea O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea unor contracte de achiziție publică în domeniile apărării și securității, în sensul introducerii unor dispoziții care să permită posibilitatea includerii sub incidența ordonanței a unor proiecte strategice de infrastructură critică de interes național în domeniul IT&C, așa cum a anunțat Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP), la o zi după ce s-a adoptat în Guvern, fără ca actul să fie publicat.Într-un interviu acordat HotNews.ro, vineri 7 februarie, de liberalul Eugen Cojoacă, noul președinte al Agenției Naționale de Achiziții Publice (ANAP), a dat câteva detalii despre acest act cu impact major asupra achizițiilor publice."Am creat un cadru general pentru ca instituțiile care sunt civile, nu militare, să poată desfășura aceste achiziții exact ca instituțiile militare, dar numai în urma clasificării lor ca fiind de interes național, și anume în urma unui aviz CSAT. Altfel spus, instituțiile civile vor fi obligate să meargă către CSAT și să clasifice aceste mari proiecte de infrastructură IT&C, ca apoi să poată derula achizițiile conform OUG 114/2011 care reglementează atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii.", a susținut Eugen Cojoacă în interviul HotNews.ro pe marginea acestei Ordonanțe de Urgență.În același inteviu, președintele ANAP a spus că agenția pe care o conduce va stabili norme de aplicare pentru această OUG după ce va fi publicată în Monitorul Oficial.