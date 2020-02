Cum s-a stins scandalul cu mentenanța sistemului IT de la APIA: Patru firme rivale, abonate la bani publici, au ajuns să împartă zeci de milioane de euro

O singură ofertă pentru un contract de zeci de milioane de euro

- Siveco Romania (ofertant asociat - lider de asociere)

- World Professional Services (ofertant asociat)

- Trencadis Corp (subcontractant)

- Soft Business Union (subcontractant)

Acționarii Siveco sunt: Siveco Netherlands BV (Olanda) - 62,3801%, Alexandru Rădășanu (soțul Irinei Socol, unul dintre fondatorii companiei și fost director general al companiei)- 28,4731%, Florin Ilia - 5,1098% (fost director general al companiei), Siveco România - 0,0279% și alți 32 de acționari persoane fizice, cetățeni români, potrivit Profit.ro.

Acționarii World Professional Services sunt: Teamnet Internațional (76,78%), Hoinărescu Florin (născut în 1970 în Suceava deține 4,74% din acțiuni), Nedelcu Radu Bogdan (născut n 1978 în Iași deține 6,16% din acțiuni) și Trascu Ion Ovidiu (născut în 1979 în Ploiești deține 12,32% din acțiuni), conforma datelor de la Registrul Comerțului.

„Prietena unui prieten m-a rugat să refac un site pentru o cunoștință de-a ei. Așa am ajuns să fac site-ul primăriei Dragomirești din Maramureș. I-am rugat să mă recomande dacă sunt mulțumiți de munca mea și ei m-au recomandat; așa am ajuns să fac site după site până când am realizat că am făcut peste 500 de site-uri de primării, atunci m-am oprit și am trecut pe licitațiile de proiecte mai mari din zona guvernamentală“.

Acționarii firmei Trencadis Corp sunt: Alexander N. Capital Management SRL (deținută de Radu Negulescu), Mihaela Maria Moldovan și Carlo Robert Burci (fiul lui Cristian burci, patronul grupului media Adevărul Holding).

De ce este o licitație cu semne de întrebare: Scandalul din 2017 care a dus la întârzierea plății subvențiilor căre fermieri

1. Firma S&T Romania , în asociere cu Teamnet World Professional , având ca tert sustinator pe Ymens Teamnet , firme din grupul Teamnet fondat de urmaritul penal Sebastian Ghita

După cum puteți observa, firmele care au câștigat anul trecut contractul de 74 de milioane de lei, au candidat separat în 2017. Mai mult, Siveco România a depus ofertă singură, fără să aibă nevoie de niciun subcontractant, deși contractul din 2017 avea o valoare mai mare decât cel câștigat recent.

Pentru detalii citește: APIA a atribuit fără licitație către Siveco un contract de peste 5,1 milioane de lei pentru mentenanța sistemului IT destinat plății subvențiilor către fermieri

În ce stadiu se află APIA în dosarul în care a fost datî în judecată de Siveco?

"Motivele principale pentru care am formulat cererea de revizuire vizează interpretarea adusă de instanțele de judecată cu privire la aplicarea prevederilor art. 167, alin. (1), lit. h) din Legea 98/2016, deoarece apreciem că (cel puțin) efectul practic al soluției Curții de Apel București contravine legislației europene prioritar aplicabile. Următorul termen în acest dosar este: 05.02.2020.", precizează Siveco.

Totuși, cum explică Siveco asocierea cu firme care în cadrul licitației din 2017 au candidat separat?

colaborarea mai multor operatori economici prin depunerea unei oferte în asociere, conform dispozițiilor legale în vigoare, este firească.

a atribuit anul trecut un contract în valoare de peste 74 milioane de lei pe o perioada de 3 ani pentru 'servicii de mentenanta, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al APIA', potrivit unui anunț de atribuire postat în 28 ianuarie 2020 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Interesant este că pentru acest contract de zeci de milioane de euro a fost depusă, care a și fost desemnată câștigătoare. Este vorba de asocierea dintre firmele:Toate aceste firme IT sunt cunoscute pentru multitudinea de contracte IT câștigate cu statul:, una dintre cele mai mari companii românești care dezvoltă soluții IT, inclusiv pentru Comisia Europeană. Sistemul IT al APIA a fost creat și implementat de către Siveco, zeci de miliarde de euro fiind distribuiti către milioane de fermieri în mai bine de 10 ani. Firma a fost fondată și condusă de Irina Socol până în anul 2014 când, în urma arestării preventive pentru spălare de bani, aceasta a renunțat la conducerea companiei. În 2016, Irina Socol a anunțat că a cedat acțiuni către 35 de angajați ai companiei și că a ieșit din acționariat.este o firmă parte din grupul Teamnet, fondat de fostul deputat PSD Sebastian Ghiță, urmărit penal la nivel internațional. Sebastian Ghiţă se află în Serbia. El a fugit din ţară în decembrie 2016 şi are pe rolul instanţelor şi parchetelor din România mai multe dosare penale. La unele din aceste dosare, Sebastian Ghiță a început să fie achitat. este controlată de Radu Negulescu, unul dintre tinerii care au lucrat la campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2014 în urma cărora a câștigat Klaus Iohannis . După acest moment, firma a avut o ascensiune rapidă, ajungând în topul firmelor cu cea mai rapidă creștere a afacerilor Deloitte Technology Fast 50 Central Europe, loc deținut anterior de Teamnet.Compania Trencadis a intrat încă din primul an de activitate pe zona contractelor cu statul. Conform spuselor lui Radu Negulescu pentru Business Magazin , citate de EVZ: are ca acționari pe() Firma este cunoscută pentru implementarea cardului profesional european în parteneriat cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) firma, cel care înainte de anul 2009 a fost șef structura comunicații și tehnologia informației în SRI cu sistemul IT al APIA care avea nevoie urgentă de lucrări de mentenanță și dezvoltări ulterioare. Pentru a rezolva situația, Agenția a scos la licitație, dar lucrurile au luat o asemenea întorsură încât plățile către fermieri riscau să nu mai fie făcute.În cadrul procedurii demarate, APIA a primit trei oferte de la următoarele firme:, licitația era deja. Potrivit unei investigatii HotNews.ro, contestația a fost făcută de firma, înființată în 2011, moment în care societatea se numea Scuba Libre Diving și avea ca obiect de activitate actiunile de distracție. Conform unor surse din cadrul APIA,ar fi fost cel care controla societatea.Cele două companii au un istoric de contracte câștigate la APIA, unele dintre acestea fiind câștigate prin ofertă comună., când Siveco a dat în judecată APIA după ce oferta companiei IT a fost exclusă de la licitație pe motiv că amenda primită de Siveco de la Consiliul Concurenței pentru trucarea unei licitații similare organizate de APIA în 2008 și plata unor penalități de întarziere contractuale ar reprezenta cazuri de excludere din procedură.Siveco a respins, în contestația făcută la tribunal, motivele invocate de APIA și a prezentat documente justificative potrivit cărora și ceilalți ofertanți, Teamnet și Telekom s-ar afla în situații fie similare, fie mult mai grave, dacă s-ar aplica aceeași interpretare a motivelor de excludere a Siveco din procedură.'(...) este inexplicabil cum aceeași Autoritate Contractantă vigilentă (n.a APIA) nu a observat comunicatele repetate ale DNA prin care o persoană juridică (i.e. Teamnet International SA, precum și administratorul acesteia, domnul Padiu Bogdan) care are putere de control asupra ofertantului (i.e. Teamnet World Professional Services SRL si Ymens Teamnet SRL) este inculpată pentru fapte penale de corupție, evaziune fiscala, spălare de bani.', În iulie 2018 , deși erau încă în litigiu,pentru mentenanța sistemului IT destinat plății subvențiilor către fermieri. Urgența extremă, invocată de APIA în acest caz, a fost pericolul iminent de compromitere a datelor stocate în bazele de date.Dosarul din instanță avea ca reclamant firma Siveco, iar pârâți erau:Cum datele portalul instanțelor de judecată indică faptul că litigiul dintre Siveco și APIA nu s-a încheiat,pentru a cere explicații legate modul neobișnuit în care a fost atribuit contractul de 74 de milioane de lei pentru mentenanța softului APIA."Comisia de evaluare constituită la nivelul APIA a analizat cele trei oferte pe care le-a declarat neconforme. Toți ofertanții au contestat decizia de excludere din procedură și anulare a procedurii atât la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cât și la Tribunalul Municipiului București. Toate contestațiile ofertanților au fost respinse și rin urmare procedura de achiziție a fost anulată și reluată la începutul anului 2019.La noua procedură de achiziție s-a prezentat un singur ofertant, respectiv Asocierea formată din:- Siveco România SA - lider de asociere- World Professional Services - asociat- Trencadis Corp (subcontractant)- Soft Business union (subcontractant)"În legislația care reglementează achizițiile publice atât la nivelul României cât și la nivel european nu există nicio prevedere care să interzică participarea la o procedură de achiziție publică, după anularea unei proceduri anterioare, a acelorași ofertanți sau a unei asocieri formate dintr-o parte dintre ofertanții de la procedura anterioară.Prin urmare comisia de evaluare desemnată de APIA a analizat oferta depusă numai prin prisma prevederilor legislației române și comunitare în vigoare. În acest sens oferta a fost declarată conformă în aza documentelor depuse de ofertant, raportat la cerințele autorității contractante din documentația de atribuire.Facem precizarea că deși operatorii economici au fost aceeași în cadrul ceor două proceduri de achiziție publică, oferta depusă de Asociere nu a fost identică cu ofertele depuse separat în cadrul primei proceduri anulate, drept pentru care deciziile comisiei de evaluare au diferit, acestea fiind luate în baza documentelor depuse de ofertant.","Dosarul 7245/2/2018 revizuent Siveco România SA având ca obiect "litigiu privind achizițiile publice decizia nr. 4211/08/2018 Dosar 44202/3/2017" are prim termen în rejudecarea recursului data de 05.02.2020",că procedura de achiziție publică​ din 2017 nu este identică cu cea din 2019 și că nu s-ar fi luptat în justiție cu celelalte firme participante la licitația din 2017, ci a solicitat respectarea de către APIA a principiului tratamentului egal pentru toate ofertele depuse în cadrul procedurii.Compania explică pe larg ( citește aici integral răspunsurile Siveco România la întrebările HotNews.ro ) stadiul procesului în instanță și motivele petru care a formulat cerere de revizuire la decizia Curții de Apel.arată că instanța a amânat luarea unei decizii în acest dosar,"Decizia SIVECO Romania de a participa împreună cu alți operatori economici la procedura de achiziție organizată de APIA pentru atribuirea acordului – cadru ”Servicii de mentenanță, extindere si dezvoltare a sistemului informatic al APIA”, publicată în SEAP în cadrul anunțului de participare cu nr. CN1008697/31.01.2019, inclusiv cu World Profesional Service SRL,în conformitate cu strategia operațională a companiei și cu dispozițiile legale în vigoare privind domeniul achizițiilor publice și concurențiale.",Siveco a detaliat în răspunsurile căre HotNews.ro volumul de muncă necesar acestui sistem IT, susținând că "dat fiind numărul mare de experți care trebuie alocați pentru implementarea proiectului de la APIA, precum și calificările acestora,