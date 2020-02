Președintele Consiliului Concurenței: Telekom vrea să iasă din piața de comunicații din România. Va trebui să ne batem capul, în perioada următoare, ca lucrurile să rămână la fel de concurențiale

Pentru detalii citește: Șefii operațiunilor Orange și Deutsche Telekom pentru Europa s-au întâlnit cu premierul Orban în contextul procesului avansat de vânzare a acțiunilor Telekom România

Două mari lucruri se întâmplă anul acesta în industria telecom: Unul din cei patru mari operatori vrea să iasă din piață și al doilea este lictația pentru noile frecvente pentru servicii 5G, a declarat marți Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Și eu aș vrea să fie la fel de concurențială piața telecom cum e acum, dar se întâmplă niște lucruri și va trebui să ne batem capul în perioada următoare ca lucrurile sa ramana la fel de concurentiale ca in prezent. Pe partea de preluare a operațiunilor Telekom, dacă se va ajunge acolo, este implicat și Bruxelles-ul și noi și ANCOM vom lucra cu oficialii europeni, a precizat Chirițoiu.În luna ianuarie din acest an, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode, a confirmat într-un interviu pentru HotNews.ro că "au avut loc discuții prospective între diverse părți interesate de o eventuală tranzacție" (n.a. a acțiunilor deținute de DT/OTE la Telekom România). Întrebat ce face acum statul român, acționar minoritar la fostele Romtelecom și Cosmote, Bode a spus: "în momentul de față analizăm cu foarte mare atenție ceea ce se întâmplă în piață și lucrăm efectiv la calibrarea poziționării noastre în funcție de cele mai recente evoluții.", grupul elen OTE, controlat Deutsche Telekom cu 46% din acțiuni, este în proces avansat de vânzare a acțiunilor pe care le deține la grupul de firme Telekom România (fostele Romtelecom și Cosmote). Surse care au dorit să-și păstreze anonimatul au spus chiar că DT ar fi bătut palma cu Orange pentru achiziția operațiunilor fixe al Telekom.Am scris în premieră că fostul ministru al Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, a creat un grup interministerial din care fac parte reprezentanți ai Ministerelor de Comunicații, Justiție, Finanțe, Consiliul Concurenței, SRI și SIE care are ca obiect analiza și asistarea în procesul avansat de vânzare de către Deutsche Telekom/OTE a pachetului de acțiuni deținut la companiile din România, o tranzacție care ar fi de interes strategic pentru statul român.Singurul oficial care a confirmat public până acum că este posibilă o astfel de tranzacție a fost Sorin Grindeanu, președintele ANCOM, care a declarat că: 'cei care vând ne-au informat despre această posibilitate' și că 'statul ar trebui să-și evalueze foarte bine participația'., la finalul anului trecut, grupurile Deutsche Telekom și Orange au avut discuții cu noua Guvernare PNL.Astfel,, liderul PNL, premierul Ludovic Orban, și ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode, s-au întâlnit la București cu Srini Gopalan, membru în boardul Deutsche Telekom (DT), responsabil de afacerile din Europa ale grupului german, care controlează indirect Telekom România., premierul Ludovic Orban s-a întâlnit la Palatul Victoria cu unul din șefii operațiunilor Orange pentru Europa, Jean-Marc Vignolles, și cu Liudmila Climoc, directorul general al Orange România.