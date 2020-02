VIDEO Bogdan Chirițoiu, despre OUG-ul care i-ar permite al treilea mandat la șefia Consiliului Concurenței: Restricția la două mandate era superfluă. Lucrurile nu se schimbă pe fond

VIDEO Ce a răspuns Bogdan Chirițoiu, întrebat de HotNews.ro dacă și-ar dori sau ar accepta încă un mandat la șefia Consiliului Concurenței

"Este o ordonanță care a făcut schimbări pe zona de ajutor de stat. Rostul ei era să corecteze anumite disfucționalități pentru zona de ajutor de stat. Am folosit această oportunitate ca să preluăm un aviz al ANI legat de incompatibilități, deci pe baza avizului ANI am preluat și am clarificat legislația privind incompatibilitățile.



De asemenea a fost eliminată restricția la două mandate. Până la urmă restricția aceasta era superfluă, că până la urmă ce rost are ca Parlamentul să se autolimiteze? Pană la urmă dacă nu vor să voteze o persoană, nu o votează.", a declarat marți Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.







Guvernul Orban a modificat printr-o ordonanță de urgență Legea concurenței în așa fel încât conducerea Consiliului Concurenței să poată fi realeasă la nesfârșit. Interesant este că această modificare apare cu puțin timp înainte de expirarea celui de-al doilea mandat al actualului președinte al Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. Până acum, legea prevedea că durata mandatului este de 5 ani, putând fi reînnoit o singură dată.

Prin OUG, Guvernul Orban a modificat legea astfel încât să poată fi reinnoit mandatul fără limită. "Numirile membrilor Plenului Consiliului Concurenței se fac pentru un mandat de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului", scrie în OUG 6/2020, aprobată de Guvern pe 28 ianuarie 2020. Până acum, Legea Concurenței prevedea că "Durata mandatului membrilor Plenului Consiliului Concurenţei este de 5 ani, acesta putând fi reînnoit o singură dată, indiferent de durata mandatului exercitat anterior".