​DOCUMENT Huawei vrea să-și extindă activitatea în România. Ce înțelegeri a semnat gigantul chinez cu statul în cei 17 ani de prezență pe piața locală

Prezentare Huawei Foto: Huawei

Ce înțelegeri a semnat Huawei cu statul român în 2013 și 2016

"Este vorba de o cooperare pentru organizarea unor stagii pentru studenţi români în această companie, deci o cooperare între această companie şi universităţi din România, cu sprijinul Ministerului Comunicaţiilor şi cu sprijinul Ministerului Educaţiei. Deci, va exista oportunitatea pentru studenţi români să facă stagii în această companie şi sperăm noi să incităm şi compania să investească mai mult pe această parte de cercetare-dezvoltare, inovare şi IT în România, unde există un potenţial important.", declara atunci Dacian Cioloș.

Care sunt acuzațiile la adresa Huawei

, un raport cu privire la impactul economic al operațiunilor sale pe piața locală. Raportul,, prezintă pe parcursul a circa 40 de pagini mai multe date legate de investițiile companiei.Intrarea companiei pe piața locală a avut loc în anul, iar subsidiara Huawei Technologies SRL a fost înființată în, pentru a superviza activitățile din România.În prezent, Huawei are mai bine de 2.000 de angajați direcți și parteneriate strategice cu cei patru mari operatori de telecomunicații (Orange, Vodafone, Telekom și RCS&RDS), susținând astfel dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații și stimulând totodată creșterea numărului de locuri de muncă. În total, Huawei a contribuit la susținerea a 6.320 de locuri de muncă în România, în 2018, an în care contribuțiile totale la PIB-ul României s-au ridicat la 219 milioane de euro., se precizează căîn anii, prin care compania și-a asumat investiții și crearea de locuri de muncă în sectorul IT&C.Memorandumul de înțelegere semnat în luna noiembrie a anului 2013 de Guvernul Ponta a creat mari controverse la acel moment, luni de zile fiind ținut secret de autorități.Documentul, obținut și prezentat în exclusivitate în 18 februarie 2014 de HotNews.ro , prevedea că Huawei își va intensifica investițiile în România prin dezvoltarea activităților în cadrul Centrului Global de Servicii IT și a Centrului Global de servicii Financiare, va crește numărul de angajați (peste 1000 de angajați în 5 ani) și cooperarea prin cursuri de pregătire în domeniul tehnologiei, stagii de forrmare profesională și burse pentru studenții Universităților cu profil tehnic din țară.În schimb, Ministerul Societății Informationale (MSI), condus atunci de Dan Nica, menționa că "vine în întâmpinarea Huawei" în vederea participării la construcția unor sisteme IT critice, precum Sistemul de informații și comunicații naționale, Rețeaua națională de bandă largă și Sistemul de monitorizare și supraveghere a traficului, proiecte de tip Oraș inteligent (Smart City) și de tip Guvernare electronică (E-Goverment). La două zile după articolul HotNews.ro , în urma controverselor iscate, ministerul codus de Dan Nica a publicat pe site-ul instituției Memorandumul de înțelegere cu Huawei. Sistemele IT menționate în Memorandum nu au mai fost implementate.A semnat Guvernul României "al doilea Memorandum de înțelegere" cu Huawei în anul 2016 așa cum se arată în raportul Oxford Economics făcut public în 20 februarie 2020?că este vorba despre un document semnat cu ocazia Summitului 16+1, de la Riga, Letonia, care a avut loc în data de 5 noiembrie 2016, în timpul Guvernului Cioloș.De altfel, într-un comunicat publicat la acea dată pe site-ul Guvernului României confirma semnarea unui acord de cooperare cu Huawei:, în care pe parcusul a 2 pagini, se preczează că: 'luând în considerare faptul că Huawei este dispusă să intensifice mai multe eforturi în domeniul educației TIC, Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațiilor, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Scietifice și Huawei Technologies Co Ltd și-au exprimat dorința de a coopera astfel:- Huawei intenționează să extindă cooperarea cu universitățile din România prin Proiectul „Huawei Future Seeds” și să ofere burse de inovare, pentru a promova talentele în domeniul IT&C în următorii 5 ani ().- Huawei intenționează să ofere cel puțin 30 de oportunități de stagiu și oportunități de muncă pe an studenților absolvenți români de la specializări în telecomunicații și să le ofere traininguri profesionale.- Huawei va acorda echipamente pentru 2 laboratoare la Universitatea Politehnică din București și la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, tehnologii IT&C în valoare totală deînțelege importanța dezvoltării pe termen lung a cooperării cu Huawei România și este dispus să încurajeze activitățile Huawei în România, în conformitate cu obligațiile care îi revin în temeiul legislației naționale și a UE.salută planurile Huawei de a extinde proiectul „Future Seeds" prin participarea anuală în calitate de Sponsor Oficial, prin organizarea de traininguri și stagii profesionale pentru studenți și ingineri români în scopul îmbunătățirii competitivității acestora.apreciază decizia Huawei de a acorda echipamente pentru 2 laboratoare universitare și salută intenția Huawei de a coopera cu universitățile tehnice românești și cu alte instituții de învățământ și cercetare."Această Scrisoare de cooperare a fost semnată la Riga, Letonia, la 5 noiembrie 2016, de către(secretar de stat in Ministerul Comunicatiilor),(secretar de stat în Ministerul Afacerilor externe, din partea Ministerului Educației.) și(Regional President CEE&Nordic Huawei technologies Co. Ltd.).Gigantul asiatic al echipamentelor telecom este suspectat că ridică probleme de securitate națională de mai multe țări, printre care Statele Unite, Australia și Noua Zeelandă - parteneri, alături de Canada și Marea Britanie, în cadrul alianței "Five Eyes" -, care au exclus Huawei din rețeaua 5G pe teritoriile lor și încearcă să convingă și alți aliați să procedeze similar (sursa - AFP).Statele Unite și Australia au avertizat că Huawei ar putea fi constrâns, în virtutea legilor chineze, să ajute Beijingul să spioneze sau să saboteze rețelele occidentale, ceea ce grupul chinez neagă.Serviciul canadian de informații (SCRS) și Centrul de securitate pentru telecomunicații (CST) au opinii divizate asupra acestui subiect, potrivit Globe and Mail, care citează o sursă anonimă.CST, echivalentul canadian al americanilor de la NSA, susține o interzicere totală, în timp ce SCRS favorizează o analiză minuțioasă a echipamentelor care ar urma să fie folosite.Canada a arestat în decembrie, la Vancouver, un înalt oficial al Huawei, la cererea autorităților americane, iar Beijingul deține de atunci doi canadieni.Statele Unite acuză de altfel mai multe grupuri chineze, printre care și Huawei, că fură brevete, în special americane, pentru a-și accelera dezvoltarea tehnologică, dar nu au fost oferite dovezi publice în sprijinul acestor acuzații.