Ce măsuri preventive împotriva COVID-19 au luat marii operatori telecom: Igienizare, lucru de acasă, utilizarea tehnologiei pentru evitarea contactului direct, evenimente și călătorii anulate

Ce spune grupul Digi despre măsurile preventive împotriva coronaviruslui:

Ce spune Vodafone Romania despre măsurile de preventive împotriva Covid-19:

"Începând de la primele semnale de răspândire a epidemiei COVID – 19 în Europa, am luat o serie de măsuri pentru a sensibiliza și informa angajații în legătură cu măsurile profilactice și de igienă care contribuie la prevenirea extinderii epidemiei. Principala noastră preocupare este aceea de a asigura un climat de lucru sănătos angajaților și clienților noștri.Pe lângă comunicarea constantă cu angajații noștri, am asigurat informarea lor cu privire la modalitățile în care se pot proteja; am intensificat igienizarea tuturor spațiilor de lucru, cu o atenție sporită la zonele care implică interacțiunea directă cu clientul. De asemenea, au fost adoptate de către conducerea companiei o serie de decizii cu privire la programul de lucru precum:* flexibilizarea intervalelor de lucru astfel încât angajații să poată evita în drumul către și dinspre serviciu aglomerările din mijloacele de transport în comun, cu precădere în orașele mari, dar nu numai;* am recomandat, în anumite condiții, lucrul de la domiciliu acolo unde natura activității permite aceasta;* cu titlu de excepție, se acordă zile de absență motivată, cu plata normală a acestora, pentru părinții care nu au soluții imediate privind supravegherea copiilor, ca urmare a deciziei de suspendare a activității în învățământul preuniversitar.O altă măsură imediată a fost reprogramarea sau anularea deplasărilor și misiunilor în interes de serviciu în zonele cu risc de infectare, încă de la primele anunțuri ale autorităților.Pentru moment, compania își desfășoară activitatea normal, fără să constatăm un impact asupra business-ului"."Respectăm cu strictețe toate recomandările și măsurile anunțate de autorități în vederea limitării răspândirii coronavirusului și ne vom conforma tuturor măsurilor care vor fi anunțate pe viitor. De exemplu, Vodafone România a decis anularea tuturor evenimentelor planificate să aibă loc în martie, din București (8 martie), Cluj (11 martie) și Iași (14 martie).De asemenea, avem un plan de prevenție, pentru a proteja angajații și colaboratorii companiei, prin diminuarea riscului de răspândire a virusului, precum și un plan de management al continuității afacerii, cu acțiuni și măsuri clare, menite să asigure derularea activităților critice ale companiei, în astfel de situații, precum asigurarea serviciilor pentru clienți, care pentru noi sunt o prioritate.Printre măsurile de prevenție deja implementate se numără restricționarea călătoriilor de business în această perioadă pentru angajații noștri, recomandări în cazul călătoriilor în scop personal dinspre zonele afectate, derularea de acțiuni de curățenie în toate sediile noastre și în rețeaua de magazine, instalarea de dozatoare cu dezinfectant în spațiile de birouri și în magazine.De asemenea, menționam posibilitatea angajaților de a lucra de acasă, cu precădere pentru părinți și pentru cei cu probleme de sănătate pre-existente, precum și implementarea unui program de lucru flexibil, acolo unde este posibil, pentru a evita intervalele orare aglomerate din mijloacele de transport. Mai mult decât atât, încurajam în cadrul companiei utilizarea soluțiilor și tehnologiilor care permit realizarea de conferinte audio-video cu partenerii și colaboratorii, pentru a limita, astfel, contactul direct.Nu în ultimul rând, derulăm informari periodice în rândul angajaților nostri cu privire la măsurile de igienă și protecție recomandate pentru a limita riscul de contaminare."