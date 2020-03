Educație prin internet: Profesorii, elevii și părinții ar putea accesa gratuit până la finalul anului o platformă educațională folosită în peste 200 de școli din țară

catalog în format electronic;

transmiterea de teme și proiecte online;

evaluarea elevilor și notarea lor;

crearea și distribuirea de teste online;

comunicarea directă între elevi, părinți, profesori, directori și inspectorat;

distribuirea lecțiilor și resurselor didactice necesare;

distribuirea rapoartelor către Inspectorat și Ministerul Educației.



"Platforma Adservio acoperă funcționalitățile indicate de Ministerul Educației și Cercetării pentru perioada următoare prin organizarea de cursuri online, gestionarea materialelor suport de curs și a temelor, notarea în catalogul virtual și informarea părinţilor prin rapoarte automate despre evoluţia și activitatea elevilor.Prin intermediul acestei platforme unice, cu peste 300.000 de utilizatori din peste 200 de școli din întreaga țară, se asigură:Platforma poate fi utilizată atât în varianta desktop cât și aplicație mobilă.În plus, pentru susținerea cursurilor în format video, profesorii și elevii au la dispoziție, în mod gratuit, soluția Office 365 A1 de la Microsoft. Acest pachet este special creat pentru mediul academic și oferă Exchange Online (email), Sharepoint Online și OneDrive for Business (pentru stocarea și managementul documentelor), Teams (colaborare, mesagerie instant, conferințe audio-video), Office Online și Office pentru dispozitivele mobile., iar o echipă dedicată vă va contacta în termen de 24 de ore, pentru activarea contului și training rapid online. Mai multe detalii regăsiți aici. Despre detalii legate de modul în care au ajuns Telekom România și Adservio să digitalizeze toate școlile din orașul Buzău și nu numai, citește: