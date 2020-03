Interviu cu șeful Autorității pentru Digitalizarea României: Cum vor putea cetățenii să depună solicitări online, semnate electronic, către toate instituțiile publice

HotNews.ro: Domnule Sărmaș, pe cine vizează măsurile acestei Ordonanțe? Doar companiile sau și pe simplii cetățeni?

, a anunțat luni seara Sabin Sărmaș, președintele Autorității pentru Digitalizarea României.În OUG este un articol destul de important care spune așa: orice instituție publică poate să-și aleagă tipul de semnătură pe care îl solicită pentru un anumit tip de document. Deci dacă o primărie, spre exemplu, consideră că pentru o solicitare de loc de parcare nu este nevoie de semnătură calificată, ci că este suficientă o semnătură avansată sau chiar de o semnătură simplă, atunci cetățeanul poate să trimită în respectiva formă.O semnătură simplă este de exemplu o semnătură de tipul o marcă pe un document. Știți cum fac mulți în privat că trag cu copy paste o imagine cu o semnătură peste un document și îl transmit mai departe în interiorul firmei asumându-și că este o semnătură simplă.Semnătura simplă este o semnătură fără o valoare juridică puternică, practic nu are valoare juridică dar poate să fie recunoscută de către anumite instituții.Adevărul este că astăzi, în această situație de urgență, sunt instituții care au renunțat la orice formă de semnătură și primesc documente semnate olograf și scanate. Și emailul în sine poate fi considerat în sine un soi de semnătură electronică, dar în niciun caz una calificată sau avansată, să ne înțelegem foarte bine.Nu este o recomandare aceasta, dar fiecare instituție va avea libertatea să-ți aleagă tipul de semnătură electronică: pentru tipul acela de documente vreau numai semnături electronice calificate, pentru circuitul intern aleg semnătura electronică avansată, iar semnături simple le aleg doar pentru documente fără importanță majoră, care nu pot să atingă patrimoniul și care nu pot genera eventuale fraude ș.a.Este o semnătură care respectă 4 criterii, menționate în Regulamentul 910 eIDAS , dar ca principiu poate să facă o legătură fără niciun fel de dubiu între documentul semnat și persoana care a semnat respectivul document. Vă dați seama că o semnătură cu degetul pe ecran, nefiindu-i dată putere juridică de semnătură olografică și nerespectând cele 4 criterii, nu are putere juridică.Revenind, acesta este un aspect. În al doilea rând, toate companiile din țară, pentru că trebuie să ne uităm și la impactul economic al acestei măsuri, au semnătură electronică. Fie semnează administratorii acestora cu semnătura elecronică proprie, fie au împuternicit pe cineva, de obicei pe contabili, să le depună acele declarații fiscale online.Deci într-un fel sau altul firmele depun astăzi online documente către ANAF. Pot să folosească respectivele semnături pentru a depune documente online în continuare.Ideea este să venim cu măsuri ca prețul semnăturii electronice, dar și procedura de eliberare a acesteia să se ducă într-o zonă decentă și accesibilă pentru cetățean, atât ca preț cât și ca tip de serviciu. Omul nu vrea să care după el token, vrea să semneze ușor, rapid și în siguranță.Procedura diferă de la un furnizor la altul. Doar ca titlu de exemplu, vă pot spune cum era când mi-am făcut eu semnătură electronică. Faci o solicitare, trimiți un set de documente - carte de identitate ș.a în copie semnate, le trimiți și în format fizic prin Poștă, sunt procesate, după care te prezinți la ghișeu și ți se dă un token, un stick de fapt, pe care stă semnătura - certificatul tău calificat, și pe o foaie separată ți se dă parola.Pentru cei care fac identificare la distanță, intri de exemplu într-un call (n.a apel) video te filmează cineva, îi arăți o Carte de Identitate, vede că este aceeași persoană și în CI și în apelul video și apoi pentru a crea un nivel ridicat de securitate se verifică și datele din buletinul tău cu datele dintr-o bază de date națională, de exemplu cu baza de date de la Evidența populației. Și atunci ai câteva elementeȘ ai buletinul și rămțne și înregistrarea video. Identificarea la distanță poate f chiar mai sigură decât identificarea la ghișeu.Nu, sunt platforme dedicate, comunicațiile trebuie să respecte un standard, trebuie să fie sigure ș.a.- este o listă cu toți furnizorii de semnătură electronică sau servicii de încredere, ca să le spunem mai general.Pot să vă spun că lucrăm la un alt set de norme care să le permită furnizorilor de semnătură electronică calificată să emită la distanță acest tip de semnătură. Deși astăzi sunt furnizori în România și în Europa care pot să emită semnătură electronică la distanță, pentru unii se pare că reglementările actuale nu sunt suficiente și deja de aproape 2 săptămâni lucrăm la niște norme care să-i ajute să furnizeze semnătură electronică la distanță, ca să nu se mute cozile de la ghișee la sediile furnizorilor de semnătură electronică.Prețurile variază de la 30 de euro pe an. 80 de euro pe 3 ani.Știu că sunt doi furnizori și în România care spun pe site-urile lor că emit la distanță. Nu am verificat dacă o și fac sau nu. Furnizarea de semnătură electronică la distanță nu ține numai de reglementările naționale, pentru că există un cadru european destul de bine definit - acel regulament european EIDAS 910, precum și regulamentul de punere în aplicare a acestuia, care îți oferă această oportunitate de a identifica solicitantul prin mai multe metode și de a-i emite semnătură electronică.Nu, nu este nevoie de legislație primară pentru aceasta. Va fi Hotărâre de Guvern sau un ordin de la mine. Vom vedea care este metoda cea mai rapidă. Estimez că în circa 1-2 săptămâni vor fi aprobate aceste reglementări. Trebuie menționat că după ce se vor da aceste măsuri, va mai dura o perioadă până când furnizorii vor putea să implementeze măsurile.