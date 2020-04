Parchetul General tocmai a atribuit un contract de peste 10 milioane de euro într-o licitație IT cu un singur ofertant. Plus: 73% dintre actualele PC-uri au Windows XP

De ce are nevoie Parchetul general de acest sistem IT: Înregistrarea audio-video a audierilor

„Prietena unui prieten m-a rugat să refac un site pentru o cunoștință de-a ei. Așa am ajuns să fac site-ul primăriei Dragomirești din Maramureș. I-am rugat să mă recomande dacă sunt mulțumiți de munca mea și ei m-au recomandat; așa am ajuns să fac site după site până când am realizat că am făcut peste 500 de site-uri de primării, atunci m-am oprit și am trecut pe licitațiile de proiecte mai mari din zona guvernamentală“.

Acționarii firmei Trencadis Corp sunt: Alexander N. Capital Management SRL (deținută de Radu Negulescu), Mihaela Maria Moldovan și Carlo Robert Burci (fiul lui Cristian Burci, patronul grupului media Adevărul Holding).

a atribuit în data de 7 aprilie 2020 un contract cu o valoare finală de 52.522.947 lei (cu TVA) pentru realizarea unui sistem IT de management al audierilor către asocierea formată din firmele:Contractul, finanțat din fonduri UE a fost lansat în licitație deschisă în luna august a anului trecut, dar în mod ciudat la procedură- cea a asocierii de firme enumerate mai sus, asociere care a și câștigat în final acest contract.Realizarea sistemului IT va presupune achiziția de produse (echipamente IT&C și licențe software), prestarea de servicii IT (dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, migrare structuri de date etc..) și servicii de instruire personal.se menționează că acests sistem IT integrat de management al audierilor este necesar doarece odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal penal și a noului Cod de procedură penală, obligațiile procurorilor s-au extins, printre altele, introducându-se cerința înregistrării audierilor."Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală, obligațiile procurorilor s-au extins, printre altele, introducându-se cerința înregistrării audierilor. Astfel, audierea suspectului/inculpatului (art. 110 al. 5 NCpp), a persoanei vătămate (art. 111 alin. 4 NCpp) și a martorului (art. 123 al. 2 NCpp) se impune a fi fixată prin mijloace tehnice video-audio sau măcar audio. Mai mult, procedurile audierii martorului protejat (art. 129 al. 4 NCpp), a identificării de persoane (art. 134 alin. 6 NCpp) sau a identificării de obiecte (art/ 135 alin . 3 NCpp) trebuie fixate prin mijloace audio-video.",Sistemul va fi instalat și la parchetele locale subordonate.În același document este prezentată și situația actuală a infrastructurii IT din Ministerul Public:"PICCJ și parchetele subordonate dispun de aproximativ 7300 de stații de lucru, 870 notebook-uri, 1150 servere, 570 multifuncționale, 555 scannere, 80 SAN-uri, 25 NAS-uri, 700 swotch-uri, 230 routere, 7 firewall-uri și alte echipamente de tehnică de calcul, rețea și comunicații.Trebuie menționat faptul că echipamentele au un grad eterogen de uzură, fiind utilizate în producție și echipamente achiziționate în anii 2006 și 2009. de exemplu: 40 din totalul serverelor au fost achiziționate în anul 2006 și 48% în anul 2008. Gradul de uzură este la fel de ridict în rândul echipamentelor de imprimare și scanare.În aceea ce privește dotarea cu pachete software de bază, menționăm că toate stațiile de lucru și notebook-urile au fost achiziționate cu sistem de operare OEM Windows, fiind înrolate în acordurile guvernamentale de închiriere de licențe gestionat de Ministerul Societății informaționale (MSI) până în anul 2012, când s-a încheiat prin procedura de buy-out.Stațiile de lucru achiziționate după 01.01.2013 utilizează sisteme de operare și suita MS Office de generații superioare, achiziționate din bugetul Ministerului Public. (..)În PÎCCJ și parchetele subordonate se utilizează și soluții software open source (server de e-mail Postfix/lLinux, aplicații PHP/Linux/MySQL etc) și soluții de virtualizare VMware."Acest sistem IT ar urma să fie implementat în următoarele 12 luni.este controlată de Radu Negulescu, unul dintre tinerii care au lucrat la campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2014 în urma cărora a câștigat Klaus Iohannis . După acest moment, firma a avut o ascensiune rapidă, ajungând în topul firmelor cu cea mai rapidă creștere a afacerilor Deloitte Technology Fast 50 Central Europe, loc deținut anterior de Teamnet.Compania Trencadis a intrat încă din primul an de activitate pe zona contractelor cu statul. Conform spuselor lui Radu Negulescu pentru Business Magazin , citate de EVZ:este unul dintre cei mai mari integratori de soluţii IT&C de pe piaţa locală. A câștigat multe contracte IT în parteneriat cu Teamnet, grupul fondat de Sebastian Ghiță , dezvoltând multe proiecte- Computer Betting Company GMBH (Austria) - 87,6909%- S&T AG (Austria) - 1,01%- Quality Business Solutions SRL (Bucuresti) - 11,2991%, aceeasi firma care este actionar la S&T Romania, avea ca unic actionar la data de 1.04.2015 pe, "afaceristul roman Nicolae Dumitru-Octavian este un important jucator pe piata romaneasca de telecomunicatii, fiind partener, printre altii, cu Nicolae Badea (Computerland) si Tiberiu Urdareanu, patronul UTI Grup.Firmele lui Octavian Dumitru Nicolau au castigat contracte importante de la Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), in timp ce sotia directorului acestui serviciu era angajata familiei Nicolau".Presa a relatat in nenumarate cazuri caInformatia ca sotia lui Marcel Opris a fost angajata la Omnivision Consultanta SRL apare in declaratiile de avere din anii 2009 2010 si 2011 aleIncepand cu declaratia de avere din anul 2012 , informatia nu se mai regaseste. Potrivit ZF , în 2018, compania de origine austriacă, după ce şi-a răscumpărat 30% din acţiunile deţinute de Quality Business Solutions SRL (QBS) la filiala din România.