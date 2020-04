Alte două site-uri web blocate pentru informații false despre COVID-19: Pandemia ar fi fost creată artificial pentru a legaliza abuziv vaccinarea sau pentru instalarea echipamentelor 5G - susțineau acestea

"Având în vedere că, prin adresa nr. 12758/23.04.2020, înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) cu nr. SC-12733/23.04.2020, Ministerul Afacerilor Interne, în considerarea analizei și propunerii înaintate de Grupul de Comunicare Strategică, constituit în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență, a solicitat ANCOM emiterea unei decizii privind blocarea accesului utilizatorilor la site-ul https://www.justitiarul.ro/, întrucât materialele disponibile pe acest site „prezintă informații vădit false cu privire la faptul că pandemia de SARS-COV-2 ar fi creată artificial și că, în realitate, nu există niciun pericol”, aceste informații „fiind de natură să dezinformeze și să producă comportamente sociale nejustificate și chiar să zădărnicească eforturile autorităților de combatere a răspândirii noului tip de coronavirus”,





Ministerul Afacerilor Interne a asolicitat joi, 23 aprilie, în urma analizei Grupului de Comunicare Strategică, blocarea accesului utilizatorilor de internet la site-urile romania-veche.ro și justitiarul.ro din cauza informațiilor false pe tema pandemiei de coronavirus.În urma acestei decizii, Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM) a cerut joi furnizorilor de internet să blocheze accesul la cele două site-uri.prezintă următoarele motive pentru care Grupul de Comunicare Strategică a decis blocarea site-ului romania-veche-ro:"(..) pe baza analizei realizate, Grupul de Comunicare Strategică a considerat că se impune „dezactivarea paginii de internet http://romania-veche.ro/,” în considerarea informațiilor diseminate prin intermediul articolului cu titlul „A T E N T I E : TRUC & INSELACIUNE sau ANTENELE 5G & COVID-19 ????”, disponibil la link-ul http://romania-veche.ro/a-t-e-n-t-i-e-truc-inselaciune-sau-antenele-5g-covid-19/”, publicat în data de 17 aprilie 2020, deoarece în cuprinsul acestuia „este negată existența COVID-19 și sugerat că situația înregistrată ar fi o conspirație prin care se încearcă introducerea de cip-uri în organism prin intermediul vaccinurilor”, fiind totodată indusă ideea că ar exista „o legătură între coronavirus și comunicațiile de tip 5G, izolarea nefiind decât un pretext pentru montarea acestor echipamente”, astfel: „Vreau ca toti sa intelegeti ca nu exista avest virus COVID-19, Oculta Mondiala v-a bagat la izolare ca voi sa nu vedeti ca ei instaleaza de zor ANTENELE 5G. Daca nu va opuneti, o sa va oblige sa va bage CIP-ul prin asa zisul VACCIN impotriva COVID-19. Uniti-va si iesiti in strada, protestati, nu mai stati in case si nu mai aveti incredere in autoritati ca va mint, sunt de partea Ocultei, li s-a promis functii si bani. Transmiteti acest mesaj tuturor fratilor nostri CRESTINI, nu va fie frica, daca suntem uniti nu au ce sa ne faca. Am vorbit cu foarte multi ,,doctori de infectioase” din Australia si am primit multe informatii de la alti medici din America si Europa, care mi-au explicat tehnic ce este cu acest CoronaVirus care nu exista si totodata, au început să analizeze evenimentele cronologice ce ne-au adus acum în acest punct al PANDEMIEI și iată ce s-a întâmplat: oamenii au început să se îmbolnăveasca din mai multe motive în China. Ajungând la spital, doctorii chinezi au inceput sa-i testeze, au luat MATERIAL GENETIC din fluidele plămânilor celor bolnavi, “doar de la câțiva dintre ei” și au aflat că nu avem de-a face cu un VIRUS, ci cu un MATERIAL GENETIC ce putea fi vătămat din nenumărate cauze, inclusiv din pricina Cancerului Pulmonar. […] Si când vom reveni la subiectul 5G, există un element despre care voi vorbi, în corelație cu Covid-19 în China, dar deasemeni și în Vest, sistemul Ocultei au dezvoltat un test, care “să verifice dacă ai sau nu Covid-19”,Având în vedere, totodată, că, potrivit susținerilor Grupului de Comunicare Strategică, respectivul articol „este o instigare pentru nerespectarea prevederilor ordonanțelor militare”, fiind „în măsură să creeze panică în rândul cititorilor și să dezvolte comportamente antisociale”,Având în vedere că, astfel cum rezultă din analiza înaintată Ministerului Afacerilor Interne de către Grupul de Comunicare Strategică, în data de 25 martie 2020, acesta a transmis „pe cele două adrese de email ale redacției” solicitarea de a elimina o serie de articole disponibile pe site-ul http://romania-veche.ro/, deoarece informațiile prezentate prin intermediul acestora „se înscriu în categoria „fake news” din următoarele motive: materialele audio/video nu precizează sursa informației și trunchiază informațiile reale, disponibile tuturor celor interesați, iar sursele inițiale menționate în unele articole nu pot fi verificate. De asemenea, atât titlurile cât și conținutul materialelor induc în mod nejustificat sentimentul de panică în rândul cititorilor, prin propagarea în mod sistematic a unor scenarii false, întregul demers având caracteristicile campaniilor susținute de dezinformare.”, fiind indicate în aceste sens:- articolul cu titlul „Adevărul din spatele virusului/ Armata americană și Defender Europe 20 VIDEO”, publicat în data de16 martie 2020 (http://romania-veche.ro/adevarul-din-spatele-virusului-armata-americana-si-defender-europe-20-video/);- articolul cu titlul „Europe Defender 20 sau începuturile unui nou război mondial?”, publicat în data de 18 marie 2020 (http://romania-veche.ro/europe-defender-20-sau-inceputurile-unui-nou-razboi-mondial/);- articolul cu titlul „Manlio Dinucci, jurnalist italian: 20.000 de soldați americani vin în Europa, în plină criză a Coronavirusului”, publicat în data de 16 martie 2020 (http://romania-veche.ro/manlio-dinucci-jurnalist-italian-20-000-de-soldati-americani-vin-in-europa-in-plina-criza-a-coronavirusului/);- articolul cu titlul „Exercițiu militar sau operațiune secretă? Ce caută soldații americani în Verona, FĂRĂ MĂȘTI”, publicat în data de 16 martie 2020 (http://romania-veche.ro/exercitiu-militar-sau-operatiune-secreta-ce-cauta-soldatii-americani-in-verona-fara-masti/),Având în vedere, totodată, că, astfel cum rezultă din analiza înaintată Ministerului Afacerilor Interne de către Grupul de Comunicare Strategică, „această pagină web reprezintă un portal de găzduire a numeroase informații false publicate de diverși autori, care folosesc nume reale sau nu și care au menirea de a induce panică și a dezinforma publicul larg”, prin intermediul unor articole care „nu prezintă dovezi științifice în susținerea afirmațiilor și [...] se bazează pe teorii ale conspirației”, având potențialul „de a induce o stare de nemulțumire socială artificială din cauza informațiilor false transmise și de a dezinforma publicul larg cu privire la pericolul real al acestei pandemii, prin minimizarea acestui grad de pericol”, astfel:- în articolul cu titlul “Isteria COVID-19: Pretext pentru legi abuzive și limitarea drepturilor omului”, postat în data de 7 aprilie 2020, accesibil la link-ul https://www.justitiarul.ro/sua-centrele-de-urgenta-covid-19-anuntate-ca- fiind-ultra-saturate-sunt-ultra-goale/, „se induce ideea că pandemia de SARS-COV-2 ar fi creată artificial și că, în realitate, nu există niciun pericol. Mai mult, se construiește ideea că centrele de carantinare și de tratare a pacienților sunt goale, fiind prezentate imagini din Statele Unite ale Americii, acest lucru fiind, în opinia autorului, dovada clară că pandemia nu există.” În susținerea acestor concluzii, autorul articolului face următoarele afirmații:„Punerea în scenetă a acestei pandemii imaginare începe să arate semne de epuizare. Din ce în ce mai mulți oameni, din diferite țări occidentale, merg să viziteze centrele medicale speciale unde văd că, de fapt, nu se întâmplă nimic, zero activitate!”; „De asemenea, am primit mărturii și mesaje de la medicii prezenți în unitățile de recepție dedicate pacienților Covid-19, în care ne spun pur și simplu: „Nu facem nimic”, „Este pustiu, nu avem pacienți”, „Totul e artificial”; „Pandemia Covid-19 este o construcție mediatico-globalistă și medicii cinstiți – nu cei selectați de Big Pharma și mass-media cosmopolită – nu înțeleg ce se întâmplă.”; „Bolnavii care au cu adevărat nevoie de îngrijiri medicale de urgență pentru alte boli, inclusiv boli grave, sunt lăsați să moară pentru că unitățile medicale se ocupă de pacienții Covid-19 inexistenți…”; „Acest virus este doar o gripă, o mega gripă netratată intenționat, care ucide persoanele imunodeficitare și/sau vârstnici. Nimic din această piesă de teatru mediatico-politică nu mai stă în picioare.”;- în articolul cu titlul „Isteria COVID-19: Pretext pentru legi abuzive și limitarea drepturilor omului”, publicat în data de 11 martie 2020, accesibil la link-ul https://www.justitiarul.ro/isteria-covid-19-pretext-pentru-legi-abuzive-si-limitarea-drepturilor-omului/, „este lansată în spatiul public informația că pandemia de COVID – 19 a fost creată pentru a “legaliza abuziv vaccinarea”.În decizia ANCOM se mai arată că ambele site-uri ar fi administrate de societatea Netdesign SRL (Bistrița), care a fost obligată 'să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, disponibil prin intermediul site-urilor http://romania-veche.ro/ și https://www.justitiarul.ro/. Nerespectarea măsurii dispuse prin prezenta decizie constituie contravenție și se sancționează cuDe notat că firma Netdesign SRL este doar o firmă de webhosting și înregistrare de site-uri web. Datele RoTLD arată căpotrivit GDPR - Regulamentul UE privind protecția datelor personale.