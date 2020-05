Ce se schimbă după 15 mai: 90% dintre cei 2400 de angajați Huawei România se vor reîntoarce treptat la birouri. Distanța între birouri și reorganizarea cantinei, măsuri obligatorii

HotNews.ro: Care este numărul total al angajaților și câți dintre aceștia au lucrat până acum de acasă?

După Orange și Telekom , și Huawei România a răspuns întrebărilor HotNews.ro pe tema planurilor de revenire la munca de la birou a propriilor angajați. Toate aceste companii au mii de angajați, cei mai mulți în București, și toate au spus că reluarea procesului de lucru de la birouri se va face pe arcursul următoarelor luni, cu respectarea anumitor măsuri de protecție. Redăm mai jos răspunsurile Huawei România la întrebările HotNews.ro.De la izbucnirea acestei situații, am urmărit îndeaproape progresul pandemiei și am urmat sfaturile date de autoritățile române. Principala noastră prioritate a fost să asigurăm sănătatea și siguranța tuturor celor, angajaților li s-a oferit opțiunea de a lucra de acasă, această opțiune a fost acordată mai întâi angajaților cu copii, iar apoi fiecare manager de departament a fost abilitat să extindă politica la restul echipei. Politica de lucru de acasă au fost implementată cu succes înainte de declararea de urgență națională. Deocamdată, aproximativ 90% dintre angajații noștri sunt conectați din casele lor, prin WeLink, soluția de conectare online Huawei, iar pagina noastră de Facebook a fost o platformă bună pentru ca publicul să urmărească modul în care ne descurcăm în acest timp.Rețeaua de telecomunicații a înregistrat trafic intens în această perioadă. Pentru a asigura funcționarea stabilă a rețelei, anumite operații au fost efectuate la fața locului, deoarece acestea nu puteau fi realizate de la distanță. Astfel, fără să riscăm sănătatea și siguranța angajaților noștri, ne-am asigurat, de asemenea, că suntem disponibili pentru clienții noștri fără întreruperi sau neplăceri pentru aceștia, în timpul restricțiilor de mișcare. Ca prim răspuns, am asigurat suficiene echipament de protecție pentru toți angajații noștri.Inginerii noștri de teren au fost echipați cu toate echipamentele și produsele de siguranță necesare, cum ar fi halate de protecție, ochelari de protecție, mănuși și măști de înaltă calitate, în timp ce angajații din birou au primit măști de față, dezinfectanți și au fost sfătuiți să respecte reguli de distanțare puse în aplicare în toate zonele de birou, inclusiv in cantine și zonele de servire a cafelei.În această perioadă, Huawei România nu a avut niciun angajat în șomaj sau șomaj tehnic. De fapt, extindem echipa. În primul trimestru al anului 2020, Huawei Global Service Center a angajat 120 de ingineri români și încă angajează. În mod similar, în divizia Rep Office, există în acest moment multe locuri de muncă deschise. Procesul general de angajare este același ca de obicei, cu excepția faptului că interviurile și alte formalități sunt acum realizate online.De la sfârșitul lunii aprilie, Huawei România a implementat un set de politici pentru angajații ale căror roluri necesită deplasări sau lucru de la birou. Politica dispuen ca angajații să folosească mașinile pentru deplasarea la birou în siguranță, în timp ce compania suportă costurile de transport. Întâlnirile față în față vor continua să fie restricționate, iar distanța între birouri și reorganizarea cantinei va fi, de asemenea, obligatorie.Procesul de reintoarcere a angajaților la birou este de așteptat să reia încet în următoarele luni. Între timp, echipamentele de protecție vor fi disponibile și folosirea lor, obligatorie pentru angajații ce vor lucra de la birou. Termometrele electonice vor continua să fie disponibile dacă angajații doresc să își verifice temperatura, iar membrii desemnați ai echipei sunt pregătiți să sprijine angajații, dacă au nevoie de ajutor sau au probleme.