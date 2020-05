Poliția Română va avea sistem IT de recunoaștere facială: Contractul a fost atribuit unei firme pentru 4,7 milioane de lei

1. Dataware Consulting SRL

2. Tech Source Consulting (lider), Cymbiot Solutions (subcontractant - 6%) și Avatar Software (subcontractant - 14%).

3. Starc4sys SRL

4. RECO 3.26

5. Idemia Identity&Security France

Poliția Română: Sistemul nu va monitoriza în timp real spațiile publice și private și nu va capta înregistrări video

"În configurația solicitată în documentația de achiziție, software-ul pentru recunoaștere facială utilizează pentru comparare/căutare exclusiv imagini (fotografii) digitale faciale ale persoanelor ce fac obiectul identificării de către organele judiciare în cadrul atribuțiilor proprii de investigare a faptelor penale.

Imaginile faciale ce vor fi utilizate pot fi însă cadre extrase din înregistrări video care ilustrează aspecte ce prezintă interes pentru investigarea faptelor penale și care sunt obținute de către organele judiciare conform atribuțiilor proprii.

În consecință, sistemul nu va realiza o monitorizare în timp real (live) a spațiilor private și/sau publice și nu va capta/stoca înregistrări video întrucât nu are capabilități tehnice în acest sens ci va fi utilizat pentru identificarea persoanelor exclusiv în cadrul investigării punctuale a unei fapte penale.", a declarat pentru HotNews.ro Răzvan Rădoi, comisar în cadrul Poliției Române.

Contractul atribuit către firma Dataware Consulting presupune achiziționarea unei soluții informatice pentru recunoaștere facială + training, în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de identificare și recunoaștere facială (NBIS) și interconectarea acestuia cu autoritățile de aplicare a legii din UE prin intermediul sTESTA”, astfel:1.Soluția informatică pentru recunoaștere facială va fi formată din următoarele componente: a) Software pentru identificare și recunoaștere facială cu minim 2.000.000 de entități, b) Licențiere a sistemelor de operare de tip server, c) Soluție de baze de date și soluție de replicare baze de date, d) Soluție de virtualizare, e) Un cluster servere pentru operații mission critical, f) Servere blade, g) Soluție de stocare.2. Training pentru recunoaștere facială (250 persoane);3. Training pentru soluția de virtualizare (10 persoane);4. Training pentru sistemele de operare ofertate (10 persoane).Pentru acest contract, în valoare estimată inițial la de, Poliția a primit 5 oferte de la următoarele firme:Tehnologia de recunoaștere facială, în curs de maturizare, ridică temeri în UE cu privire la modul abuziv în care ar putea fi folosită și Comisia Europeană intenționează să impună limite stricte în modul în care această tehnologie este utilizată, astfel încât cetățenii europeni să aibă drepturi bine definite cu privire la modul în care datele lor personale sunt utilizate.De altfel, în cadrul procedurii de licitație, lansate în august 2019, Poliția a primit foarte multe întrebări legate tocmai de modul cum va folosi acest sistem și de garanțiile pe care le va oferi pentru respectarea legii și a drepturilor la viață privată., Poliția Română a răspuns în luna septembrie 2019 mai multor întrebări legate de acest sistem IT.Printre altele,, a precizat că sistemul IT de recunoaștere facială, pe care Poliția Română vrea să-l operaționalizeze în următoarea perioadă, "nu va realiza o monitorizare în timp real (live) a spațiilor private și/sau publice și nu va capta/stoca înregistrări video întrucât nu are capabilități tehnice în acest sens, ci va fi utilizat pentru identificarea persoanelor exclusiv în cadrul investigării punctuale a unei fapte penale."