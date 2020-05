Combaterea fraudelor online: Google, eBay ori Amazon au eliminat milioane de anunțuri publicitare ori listări de produse înșelătoare legate de coronavirus, la cererea Comisiei Europene

„Principalele platforme online au răspuns pozitiv apelului lansat de Comisia Europeană de a combate escrocheriile și ofertele înșelătoare și au demonstrat un angajament clar privind eliminarea conținutului dăunător. Cu toate acestea, după cum a arătat acțiunea de verificare desfășurată recent, comercianții necinstiți găsesc în continuare noi modalități de a exploata vulnerabilitățile consumatorilor, de a eluda controalele algoritmice și de a crea noi site-uri web. În contextul unei pandemii mondiale, trebuie să fim conștienți de acest lucru în calitate de consumatori – nu există remedii miracol disponibile online. Sunt recunoscător autorităților naționale pentru protecția consumatorilor care sunt în continuare puternic mobilizate și colaborează cu Comisia pentru protejarea consumatorilor online.", a declarat Didier Reynders, comisarul european pentru justiție.

88 de site-uri web conțineau produse însoțite de afirmații privind o presupusă vindecare sau presupuse efecte preventive împotriva coronavirusului;

30 de site-uri web conțineau afirmații inexacte cu privire la penuria de produse;

24 de site-uri web au fost suspectate de practici neloiale pentru a obține prețuri excesive.

Comisia Europeană a coordonat o acțiune de verificare a site-urilor web, cu scopul de a afla care dintre acestea expun consumatorii din UE unor conținuturi care promovează afirmații false sau produse contrafăcute în contextul pandemiei de coronavirus.Rezultatele anunțate miercuri arată că, în urma apelului lansat de Comisie, platformele au eliminat sau blocat milioane de anunțuri publicitare sau listări de produse înșelătoare. Acțiunea de verificare – efectuată de Rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor (CPC) – a constat din două părți: o examinare de înalt nivel a platformelor online și o analiză aprofundată a unor anunțuri publicitare și site-uri web specifice referitoare la produse foarte solicitate din cauza coronavirusului.Autoritățile pentru protecția consumatorilor din 27 de țări au participat la examinarea de înalt nivel a platformelor și au trimis 126 de răspunsuri atât în ceea ce privește societățile cu care Comisia a fost în contact permanent, cât și alți actori naționali. S-a acordat o atenție deosebită examinării ofertelor privind măștile și bonetele de protecție, gelurile hidroalcoolice, kiturile de testare, precum și produsele alimentare, suplimentele alimentare și produsele nealimentare cu presupuse efecte de vindecare a afecțiunilor cauzate de coronavirus.În 38 de cazuri, autoritățile din cadrul Rețelei CPC au descoperit o serie de oferte sau anunțuri publicitare dubioase referitoare la produse promovate în mod înșelător în contextul pandemiei de coronavirus, afirmații generale conform cărora un produs era în măsură să prevină sau să vindece infecția, precum și prețuri excesive. În plus, examinarea a arătat că comercianții necinstiți utilizează noi practici agresive care fac mai dificilă detectarea lor, cum ar fi afirmații implicite privind proprietățile de vindecare ale produselor prin intermediul imaginilor sau ilustrațiilor grafice sau chiar cuvinte ortografiate greșit în mod intenționat pentru a evita filtrele de text automate.În general, examinarea a demonstrat că schimburile actuale dintre Comisie și principalele platforme online dau roade. De exemplu,a blocat sau a eliminat peste 80 de milioane de anunțuri publicitare legate de coronavirus (la nivel mondial);a blocat sau a eliminat peste 17 milioane de listări de produse de pe piața sa mondială care încălcau normele UE în materie de protecție a consumatorilor; iara observat o scădere cu 77 % în comparație cu luna martie a numărului săptămânal de noi listări de produse care conțin afirmații legate de coronavirus.Acțiunea de verificare aprofundată a vizat 268 de site-uri web, dintre care 206 au fost marcate pentru investigații ulterioare în legătură cu posibile încălcări ale legislației UE privind protecția consumatorilor.De asemenea, acțiunea de verificare a indicat că, în 39 de cazuri, prețul de vânzare și prețul unitar nu erau afișate într-un mod lipsit de ambiguități, ușor de identificat și clar lizibil. În plus, autoritățile din cadrul Rețelei CPC au observat, de asemenea, că nu li s-au furnizat consumatorilor informații clare și complete cu privire la toate aspectele relevante, cum ar fi identitatea comerciantului (pe 58 de site-uri web), adresa geografică a sediului comerciantului (pe 62 de site-uri web) sau datele de contact ale comerciantului (pe 58 de site-uri web).Comisia și-a actualizat miercuri recomandările adresate consumatorilor și a solicitat platformelor să rămână vigilente și să își continue eforturile în vederea furnizării unui feedback periodic Comisiei și autorităților pentru protecția consumatorilor. Comisia va coordona cooperarea dintre autoritățile din cadrul Rețelei CPC și registrele de domenii, cărora li se poate solicita să elimine site-urile web dăunătoare.În plus, Comisia își va continua cooperarea și schimburile de informații cu organismele de autoreglementare din domeniul publicității privind dezvoltarea de instrumente automate pentru detectarea anunțurilor publicitare înșelătoare.