​VIDEO Robert Blair, consilierul pe 5G al președintelui Donald Trump: Nu vom accepta ca informațiile noastre să circule pe tehnologii care ne-ar putea afecta cetățenii și siguranța națională

Întrebați de media, la acel moment, dacă văd un eșec în amânarea acestei licitații 5G, oficialii ANCOM au spus că nu pot fi privite așa lucrurile.

"Operatorii de comunicații vor trebui să facă planuri de investiții de multe miliarde de euro pe o perioada de 15 ani și trebuie să știe dacă sunt restricții legate de echipamentele pe care le vor folosi. Rămânem însă în primul val al țărilor care au făcut o strategie pentru 5G, și mai mult s-a făcut o rearanjare a spectrului radio astfel încat doi operatori din România au lansat deja servicii 5G comerciale. România se află în primele 5 țări din Europa care au lansat servicii 5G comerciale - Austria și Marea Britanie au lansat servicii 5G în luna mai, iar în iunie - România, Italia și Spania au făcut același lucru", a spus în 31 octombrie 2019 Eduard Lovin, vicepreședinte al ANCOM.

Declarațiile acestuia au fost făcute în cadrul unei videoconferințe organizate pe Facebook de deputatul liberal Pavel Popescu , șeful comisiei IT a PNL, referitoare la amenințările de securitate pe care le-ar aduce tehnologia 5G din China.Oficialul american susține că în discuțiile avute anul trecut cu mai mulți parlamentari europeni, britanici, germani, dar și cu oficiali canadieni, aceștia nu ar mai fi contestat faptul că tehnologia chineză ar fi o amenințare la adresa democrației și pieței libere din Vest, principala problemă semnalată fiind însă lipsa unei alternative la tehnologia 5G din China.Robert Blair susține că SUA ar fi găsit o soluție în acest sens."Am lucrat cu partenerii în inovație din Europa, Australia, Japonia, Coreea și Canada pentru a furniza noi soluții 5G, care să nu se bazeze atât de mult pe hardware, ci pe software și virtualizare, zone de inovație în care SUA și partenerii europeni au fost atât de buni în ultimii ani. Asta se intâmplă de circa 5-6 luni. (..) Abordarea noastră nu înseamnă o excludere a partenerilor europeni și coreeni.Sunt parte a soluției.", a spus oficialul american.Liberalul Pavel Popescu a acuzat de asemenea China că prin partidul comunist sprijină inițiative și companii pentru a face concurență neloială pe orice piață. Acesta a subliniat faptul că România a fost prima țară din lume care a semnat un Memorandum 5G cu SUA și a propus ca SUA să asigure un leadership la nivel global în domeniul implementării tehnologiei 5G."Ce înseamnă acest leadership? Înseamnă să creezi o alternativă, investiții și angajament în acordul strategic. De ce avem nevoie în România? Este perfect că avem aceste discuții și declarații la nivel înalt, dar avem nevoie să găsim bani și soluții pentru a investi în Europa și a aduce tehnologia americană aici și a combina capabilitățile noastre pentru a crea o alternativă cât de repede posibil.Știm cu toții că sunt fonduri, avem banii, cineva trebuie să-și asume leadershipul cât de repede posibil. Din partea Guvernului și a prim-ministrului României aveți tot sprijinul nostru pentru a găsi o soluție de a ne proteja infrastructura critică și securitatea națională, care înseamnă siguranța cetățenilor.", a spus liberalul.În România, licitația pentru alocarea drepturilor de utilizare în benzile de frecvență destinate implementării noii tehnologii 5G va fi organizată abia în ultimul trimestru din acest an, conform planului de acțiuni pentru 2020 adoptat și anunțat în data de 3 martie 2020, de Arbitrul telecom (ANCOM). Organizarea acestei licitații a eșuat anul trecut în lipsa implementării Memorandumului 5G semnat între România și SUA, precum și a aprobării de către Guvern a taxelor de licențe. La acel moment, conducerea ANCOM și-a exprimat însă încrederea că procedura va fi finalizată în prima jumătate a anului 2020.Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM) a anunțat oficial la sfârșitul lunii octombrie 2019 amânarea licitației pentru vânzarea frecvențelor prin care se vor furniza servicii 5G."Guvernul României și al SUA au semnat un Memorandum pe 5G extrem de important și benefic, care ține de securitate și parteneriate strategice. Pentru a putea fi aplicat, trebuia modificată legislația primară, lucru care nu s-a întâmplat. Noi suntem obligați să oferim operatorilor toate datele și condițiile astfel încât să poată veni cu oferte care să stea în picioare din punct de vedere economic.", a spus atunci Sorin Grindeanu, președintele ANCOM.Toți cei trei mari operatori locali care au lansat servicii 5G, respectivComisia Europeană a prezentat un set de măsuri legate de cerințe de securitate a rețelelor și țările membre UE sunt așteptate acum să își prezinte poziția privind implementarea acestor măsuri. Pe plan local,, din punct de vedere juridic pentru ca licitația 5G să aibă loc nu ar fi nevoie decât de Hotărârea de Guvern cu taxele de licență pentru frecvențele licitate, propunerea privind nivelul acestor taxe fiind deja făcută de ANCOM încă de anul trecut.SUA și China sunt în plin război comercial și Administrația Trump a făcut tot posibilul pentru a limita prezenţa în SUA a gigantului chinez Huawei, unul dintre liderii mondiali în domeniul 5G, pe care-l acuză că lucrează cu autorităţile chineze de la Beijing şi deci prezintă un puternic risc de spionaj. Huawei neagă aceste acuzații.Administraţia Trump a anunţat în data de 15 mai 2019 că Huawei Technologies Co Ltd a fost trecută pe ”lista neagră a relaţiilor comercile” , ceea ce presupune restricţii ce fac extrem de dificilă colaborarea companiei chineze cu alte companii IT din Statele Unite. De altfel, preşedintele american Donald Trump susţine de mai multă vreme că SUA şi statele aliate ar trebui să blocheze orice cooperare cu Huawei şi să nu mai folosească echipamente produse de aceasta, în condiţiile în care compania chineză se confruntă cu acuzaţii de spionaj.Guvernul SUA susține că produsele Huawei ar fi folosite pentru spionaj în favoarea Beijing-ului. Huawei a negat vehement de nenumărate ori aceste lucruri, a spus căÎntr-un articol recent, publicația Politico a făcutși urmările campaniei Administrației Trump de a convinge aliații să renunțe la colaborarea cu gigantul telecom chinez Huawei.Publicația arată că România și alte țări din Europa de Est care se bazează puternic pe protecția militară a Statelor Unite via NATO au adoptat cea mai dură poziție, în timp ce în țările din vestul continentului tabloul este mai variat, Germania renunțând pentru moment la adoptarea unor restricții dure. Unele state rămân indecise în timp ce altele, ca Danemarca, au anunțat măsuri surprinzător de restrictive.După un an de dezbateri privind riscurile reprezentate de implicarea Huawei în rețeaua 5G europeană, țările membre ale Uniunii sunt așteptate să își prezinte poziția privind implementarea unor măsuri de securitate Comisiei Europene.Măsurile vin după ce în luna ianuarie țările UE au anunțat o strategie comună pentru a limita dominația pe piață a Huawei și să limiteze folosirea echipamentelor chineze. Mai multe state au transpus strategia în lege iar autoritățile responsabile de cibersecuritate urmează să elaboreze un raport despre progresele înregistrate până la sfârșitul lui iunie.