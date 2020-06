Tranzacția prin care RCS&RDS vrea să preia alți trei operatori de cablu ridică îngrijorări concurențiale pe TV și internet fix: Ce angajamente propune compania controlată de Zoltan Teszari

"În România, RCS&RDS este implicată în furnizarea de servicii de comunicații electronice, precum: servicii de retransmisie a canalelor de televiziune prin cablu și DTH, servicii de acces la internet la puncte fixe, servicii de telefonie mobilă și telefonie fixă etc. În urma analizei Consiliului Concurenței, au rezultat anumite îngrijorări în ceea ce privește puterea de cumpărare a RCS&RDS pe piața canalelor de televiziune cu plată și concurența pe piața serviciilor de retransmisie a canalelor de televiziune și pe piața serviciilor de acces la internet la puncte fixe din România.", se arată în comunicatul Consiliului Concurenței.



Pentru a primi avizul autorității de concurență





I.1 RCS&RDS se angajează ca, după autorizarea concentrării economice (..) să ofere, în beneficiul a cel puțin 95% din numărul total al clienților efectiv preluați în urma tranzacției, în toate cazurile în care este posibil din punct de vedere tehnic și unde se vor obține toate autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare (dacă acestea ar fi necesare), servicii de comunicații electronice la același nivel de calitate a serviciilor și la aceleași prețuri standard oferite abonaților RCS&RDS, în funcție de tipul de localitate în care este furnizat serviciul (rural/urban).



Pentru evitarea oricărui dubiu, obligația asumată de RCS&RDS la acest punct este condiționată de construirea și funcționarea rețelelor care fac obiectul tranzacției cu obținerea și respectarea tuturor autorizațiilor, acordurilor, avizelor necesare, potrivit legislației în vigoare la data execuției și de absența oricărei situații obiective excepționale privind introducerea noii tehnologii.

În acest scop, RCS&RDS va face toate investițiile necesare și va oferi respectivilor clienți serviciile de comunicații electronice fixe la o calitate mai bună (de exemplu din punctul de vedere al vitezei de internet de upload și download sau al numărului de canale TV) I.3 RCS&RDS își propune să finalizeze investițiile prevăzute mai sus (..) după cum urmează:

- după primul an de la autorizarea concentrării economice (..) noua tehnologie va fi disponibilă pentru cel puțin 35% din numărul total al clienților preluați.

- după al doilea an de la autorizarea concentrării economice (..), noua tehnologie va fi disponibilă pentru cel puțin 65% din numărul total al clienților preluați.

- după al treilea an de la autorizarea concentrării economice (..), noua tehnologie va fi disponibilă pentru cel puțin 95% din numărul total al clienților preluați.

- Precizăm că la acest moment, prețurle standard ale RCS&RDS sunt în medie cu aproximativ 10-15% mai mici decât prețurile standard practicate de AKTA/DCS.

RCS&RDS îi va informa pe clienții preluați (..) și le va oferi posibilitatea încheierii de contracte noi (..) în aceleași condiții conractuale și la aceleași prețuri de care beneficiază la acel moment restul clienților RCS&RDS pentru servicii similare, în raport de localitatea în care serviciul este furnizat (rural/urban). - I.5. RCS&RDS se angajează ca, pe o perioadă de 3 ani după autorizarea concentrării economice (..) să nu majoreze prețurile prevăzute în contractele semnate cu clienții preluați, cu excepția intervenirii în acest interval de timp a unor situații obiective excepționale privind prețurile și doar în aceleași condiții aplicabile tuturor celorlalți clienți ai RCS&RDS.





Pe perioada de valabilitate a angajamentului, RCS&RDS se angajează ca, în cazul în care nu ajunge la un acord comercial cu orice furnizor de canale TV pentru retransmiterea de către RCS&RDS către clienții sai a respectivelor canale TV în pachetul de bază al RCS&RDS, să ofere respectivului furnizor posibilitatea ca respectivul/respectivele canal/canale TV să fie inclus/incluse în Extra-opțiuni ale RCS&RDS, care să le fie oferite clienților în schimbul plății unui tarif aferent canalului/canalelor TV al/ale furnizorului, suplimentar față de tariful plătit pentru pachetul de bază.

prețul oferit clienților pentru Extra-opțiuni va fi format din prețul solicitat de furnizorul respectivului/respectivelor canal/canale TV la care se va adăuga un procent de maximum 10% din valoarea tarifului solicitat de furnizorul canalului/canalelor TV care fac obiectul Extra-opțiunii. (...)



O tranzacție complicată: RCS&RDS va opera rețelele după ce ATTP, firmă controlată de Adrian Tomșa - proprietarul Look TV, va cumpăra majoritatea acțiunilor DCS și AKTA





care prevăd, în principal, modernizarea rețelelor preluate și menținerea prețurilor abonamentelor timp de trei ani pentru clienții preluați în urma acestei tranzacții.Tranzacția analizată de Consiliul Cncurenței se referă la contractele de operare a rețelei de comunicații elctronice semnate anul trecut de RCS&RDS cu ATTP Telecommunications și Grupul AKTA (AKTA Telecom și Digital Cable Systems). În urma tranzacției vor fi preluați și abonații persoane fizice și juridice la serviciile electronice de tip rezidențial (acces la internet, televiziune prin cablu, telefonie mobilă sau telefonie fixă).În baza acestor contracte, cu o durată inițială de 3 ani, RCS&RDS ar urma sa furnizezede acces la Internet, televiziune prin cablu, telefonie fixă și telefonie mobilă, pentru care va plăti maximum 77 milioane de euro (exclusiv TVA). Tranzacția are implicații atât pe piața telecom, cât și pe zona media, deoarece acționarii companiilor implicate în tranzacție dețin și posturi TV.RCS&RDS va putea opera cele trei rețele ale ATTP, DCS și AKTAce ATTP va cumpăra majoritatea acțiunilor DCS și AKTAFirma ATTP Telecommunications este o firmă din Cluj-Napoca, deținută de(67,46%) și de firmadin București (32,54%), potrivit Termene.ro. , DIGI anunța că potrivit unui, DIGI | RCS&RDS a dobândit, în cateva localități din România, anumite componente de infrastructură și un portofoliu limitat de abonați. Abonații au fost înștiințați în legătură cu această tranzacție și urmează să fie integrați în portofoliul RCS & RDS S.A. Activele dobândite au fost anterior în proprietatea grupului AKTA | DCS.fostul manager de țară al PwC România., potrivit Termene.ro., societatea care deține televiziunile Look Plus şi Look Sport, au semnat contractul pentru drepturile de televizare a partidelor de fotbal din Liga 1 pentru următoarele cinci sezoane, informa News.ro în luna iulie 2019, citată de Forbes România. sunt, potrivit sursei citate.