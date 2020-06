Fals în asigurări: În 2020, încă se vând polițe RCA, în numele Astra Asigurări, la 4 ani de la falimentul acestui asigurător

Informația pe scurt:

Pe masa unui broker a ajuns recent la reinnoire o poliță RCA de la Astra Asigurări, emisă de Pro Asig Insurance Broker de Asigurare. Cu perioadă de valabilitate care a expirat pe 22 iunie 2020, polița a costat mai puțin de 200 de lei.

Polița RCA în cauză este falsă, în condițiile în care Astra Asigurări a intrat în faliment în 2016, iar Pro Asig Insurance Broker de Asigurare a fost radiată în 2018.

Brokerul la care a ajuns această poliță pentru a fi reînnoită, Asig Center Broker de Asigurare, atenționează că astfel de situații nu sunt singulare și ar trebui investigații serioase pentru descoperirea infractorilor.

În fapt, în decizia ASF din 2017 prin care a fost sancționat și radiat brokerul Pro Asig Insurance Broker de Asigurare se vorbește despre o poliță RCA similară, cu aceeași serie ca cea de față, semn că înșelătoria datează de cel puțin 3 ani.

Pericolul major al unui RCA fals: Prejudiciul nu este reprezentat de suma de 200 lei menționată pe poliță.

Prejudiciul este reprezentat de valoarea ipotetică a unei daune. Ori în cazul unei asigurari RCA, poate fi o daună totală, o vătămare corporală, inclusiv invaliditate permanentă sau deces, caz în care persoana vătămată sau urmașii acesteia ar trece printr-un proces incredibil de anevoios pentru a recupera (sau nu) ceva sume necesare depășirii momentului.



Această poliță falsă RCA a fost semnalată către ASF încă din 2017

"Prin Adresa înregistrată cu nr. SA/DSI/1.194 din 16.10.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost sesizată cu privire la înscrisul denumit polița de asigurare obligatorie RCA seria RO/02/X1/SP nr. 009086123 , emisă la data de 28.06.2017. În conținutul acestui înscris se menționează că polița este emisă de Societatea Asigurare Reasigurare ASTRA - S.A., prin intermediarul Societatea PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., având perioada de valabilitate: 28.06.2017-27.12.2017.

, emisă la data de 28.06.2017. În conținutul acestui înscris se menționează că polița este emisă de Societatea Asigurare Reasigurare ASTRA - S.A., prin intermediarul Societatea PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., având perioada de valabilitate: 28.06.2017-27.12.2017. Prin Adresa nr. SA/DSI/1.194.2 din 17.10.2017 Autoritatea de Supraveghere Financiară a solicitat brokerului să comunice informații și înscrisuri cu privire la împrejurările emiterii Contractului de asigurare obligatorie RCA mai sus menționat.

Societatea PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a refuzat primirea notificării nr. SA/DSI/1.194.2 din 17.10.2017, astfel cum rezultă din mențiunile indicate de oficiul poștal pe plic și pe CP, iar Cabinetul Individual de Insolvență Ionela Pohrib, lichidator judiciar desemnat de Tribunalul Iași în Dosarul nr. 7.468/99/2014, nu a transmis niciun răspuns.", se arată în decizia ASF.

"Noi, cei din industria asigurărilor, știm că prejudiciul despre care discutăm nu este reprezentat de suma de 200 lei menționată pe poliță. Prejudiciul este reprezentat de valoarea ipotetică a unei daune. Ori în cazul unei asigurari RCA, poate fi o daună totală, o vătămare corporală, inclusiv invaliditate permanentă sau deces, caz în care persoana vătămată sau urmașii acesteia ar trece printr-un proces incredibil de anevoios pentru a recupera (sau nu) ceva sume necesare depășirii momentului. Așadar, o mașină cu asemenea poliță falsă, circulând pe stradă, este o bombă cu ceas.

Știm, de asemenea, că există posibilitatea ca persoana care a încheiat asigurarea să nu aibă habar de pericolul la care se supune sau de faptul că a fost păcălit. Practic, el are relaxarea că a plasat răspunderea, achiziționând un produs de asigurare, dar, în fapt, acest lucru nu s-a întâmplat. Acestea sunt motivele pentru care am vrut să semnalăm acest caz de fraudă, pentru protecția consumatorilor.", a declarat pentru HotNews.ro Cosmin Vlahopol, director executiv al Asig Center Broker de Asigurare.

"Ceea ce ne îngrijorează și ne mâhnește, totodată, este faptul ca piața continuă să permită asemenea întâmplări. Există o reglementare aspră a celor care compun această piață. Ne străduim, efectuăm pregătire profesională, investim resurse materiale și timp să ne punem în acord cu normele.

Există o reglementare aspră a celor care compun această piață. Ne străduim, efectuăm pregătire profesională, investim resurse materiale și timp să ne punem în acord cu normele. Totuși, există asemenea actori care stau într-o poziție paralelă, care își permit să folosească nume de intermediar, dar care nu respectă nicio regulă impusă de autorități. Pe orice stradă mergi, vezi un afiș cu Asigurari. Cine îi verifică pe toți aceștia? Câți au doar un user individual, folosit de zeci de oameni în același timp ilegal? Câți au pregătire profesională? Câți respectă norme de protecție a datelor personale? Cati achita taxe, stiu de spalarea banilor, terorism, sediu social, audit virtual, etc? Mai mult, câți au doar un program de editare pdf și oferă un surogat de poliță RCA, pentru care primesc o sumă întreagă, cum este această poliță la Astra?

Fără a adopta o strategie ferma și rapidă contra celor care sunt într-o piață paralelă, neagră, nu vor fi rezultate. Sunt necesare acțiuni ale Poliției, Protecției Consumatorilor, ANAF și ASF, eforturi comune pentru a elimina din piață intermediari care nu respectă normele impuse. Altfel, riscul este enorm.

Sunt indicii din piață că asemenea polițe circulă. În 2017, doar 72% din mașinile care circulau pe stradă aveau RCA. Câte din restul de aproape 30% nu aveau un asemenea RCA fals? Câte prime de asigurare încasate nu ajung la firma de asigurare? Cifrele oficiale sunt tot ale celor care muncesc corect. Ce se afla dincolo de acestea?", a mai precizat Cosmin Vlahopol, director executiv al Asig Center Broker de Asigurare.

Cum verifici dacă o poliță RCA este validă și aspectele de care trebuie să ții cont înainte de a cumpăra una

- asigurătorul să fie unul autorizat

- intermediarul (agentul sau brokerul) să fie la fel acreditat

- să nu cumpere de oriunde polița

"La data de 23.06.2020 în urma unei solicitări de ofertă RCA, pe care am refuzat-o din principiu din cauza incompatibilității cu politica de date personale, am fost surprinși să regăsim circulând în piață…o poliță RCA de la Astra Asigurari. Având în vedere ca încă din 2016, Astra Asigurari nu mai există în piața de asigurari din România, luând în considerare și zvonurile din piață, ne-am dat seama că este un fals. Practic, un oarecare broker emite RCA-uri fără nicio acoperire, încasând prima integrală."

Acesta spune că datele pe care le deține în această speță sunt puține.

"Mașina este vândută, nu am reușit să contactăm proprietarul, nu avem contact direct cu cel care a încheiat asigurarea. Dar vrem să tragem un semnal de alarma!", a spus acesta.

Polița RCA, transmisă la solicitarea HotNews.ro, are perioada de valabilitate 23 ianuarie 2020 - 22 iunie 2020, fiind emisă în numele Astra Asigurări de către brokerul Pro Asig Insurance Broker de Asigurare.

De fapt, la o privire mai atentă, o astfel de poliță nu a fost valabilă nici măcar o secundă. În primul rând ar trebui să ne atragă atenția numele Astra Asigurări, unul din falimentele răsunătoare din industria de asigurări.

Astra Asigurări, firma răposatului om de afaceri Dan Adamescu, nu a mai avut voie să emită polițe RCA din 2015 din cauza neregulilor, iar în 2016 a intrat în faliment.

Pro Asig Insurance Broker de Asigurare poate fi de asemenea căutat în registrul brokerilor autorizați de la ASF, unde se vede că această firmă a fost radiată în 2018.

Pe internet se mai găsește și decizia luată la sfârșitul anului 2017 de către ASF pentru retragerea autorizației de funcționare și radierea acestei firme din registrul brokerilor.

În plus ar mai fi și formatul poliței nu mai este unul de actualitate, datele introduse au formate diferite și limitele de despăgubire sunt mai mici decât cele actuale.

Astfel, în polița RCA falsă, limita de despăgubire pentru vătămări corporale și deces este de 5 milioane euro, iar limita de despăgubire pentru pagube materiale este de 1 milion euro.

În fapt, pe polițețe RCA actuale, aceste despăgubiri maxime ce pot fi acordate în cazul unui accident sunt de 5,6 milioane euro pentru vătămări corporale și deces și de 1,12 milioane euro pentru daune materiale.

Se observă că datele din această poliță RCA sunt aceleași cu cele care apar în decizia ASF din anul 2017, când a fost sancționat brokerul Pro Asig Insurance Broker de Asigurare.

Frauda continuă fără ca autoritățile să fi depistat infractorii, ca dovadă fiind polița prezentată în acest articol.

Cine a încheiat această poliță falsă a plătit mai puțin de 200 de lei, bani care rămân integral la infractorul care face această faudă, dar prejudiciul adevărat este mult mai mare.

Acesta susține că astfel de întâmplări ar trebui semnalate, iar pentru depistarea infractorilor ar trebui un efort comun din partea autorităților.

Mădălin Roșu, președintele Biroului Asigurătorilor Auto (BAAR), susține că "problematica falsului este una veche și datează de secole, ea regăsindu-se în mai toate domeniile și fiind incriminată penal."

Acesta a explicat pentru HotNews.ro ce ar trebui consumatorii să verifice pentru a nu deveni victimele unei polițe RCA false.

"Un client trebuie să fie foarte atent de unde cumpără, să verifice tariful de referință pe website-ul ASF și atunci când primește polița să verifice următoarele elemente:

- asigurătorul să fie unul autorizat
- intermediarul (agentul sau brokerul) să fie la fel acreditat
- să nu cumpere de oriunde polița

Atunci când polița este achiziționată în mod electronic să verifice ca website-ul sau link-ul pe care intra să fie unul cunoscut eventual să facă o verificare ulterioara prin telefon și la câteva zile să verifice pe site-ul www.aida.info.ro dacă nr de înmatriculare sau seria de șasiu figurează asigurată. În caz contrar să ia legatura cu asiguratorul și intermediarul de la care a cumparat pentru a regla situația.

Trebuie menționat că un client care deține o poliță contrafăcută nu beneficiază de protecția conferită de asigurare, iar în cazul unui eveniment produs din vina sa va suporta dauna respectiv cheltuielile necesare pentru repararea prejudiciului produs."