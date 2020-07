Semnal de alarmă privind licitația 5G: Ce măsuri urgente ar trebui luate de Guvern pentru ca sutele de milioane de euro să intre la buget în acest an

Vom avea licitație 5G în acest an? Ce mai lipsește în opinia vicepreședintelui ANCOM, autoritatea de comunicații care organizează licitația:

- asigurarea acelui grad de securitate cibernetică pe măsura riscurilor actuale dar și prospective, în viitor, asociate acestor noi tehnologii prin adoptarea măsurilor din toolboxul european 5G (setul de măsuri 5G la nivelul UE).

- necesitatea clarificării și implementării Memorandumului 5G semnat între Guvernele României și SUA și în prezent suntem în aceeași situație.

este important ca operatorii să aibe predictibilitate investițională, să știe către ce instituție se pot îndrepta pentru eventuale evaluări de risc sau avize, să știe ce măsuri suplimentare trebuie să ia, ce reguli suplimentare trebuie să respecte ei sau furnizorii de echipamente IT, să știe cu ce echipamente pot construi planul de business, cu ce proiecte se pot duce la bănci ca să le furnizeze banii ecesari investițiilor pt ca nu au miliardele acasa în pusculiță.



În ce măsură ne putem aștepta ca licitația 5G să aibă loc în acest an?

Deci ca solicitare - dacă ne dorim ca țară să avem licitația 5G desfășurată până la sfârșitul acestui an, iar la final de decembrie operatorii să fie în posesia licențelor, este obigatoriu

până cel târziu la nivelul lunii septembrie

să existe publicat în Monitorul Oficial HG-ul cu prețurile de plecare și calendarul plăților precum și legislația aferentă condițiilor de securitate cibernetică și cea de evaluare de riscuri.

"Din perspectia ANCOM, am spus public care considerăm că sunt aspectele care trebuie clarficate pentru ca operatorii să poată participa la licitația 5G în condiții depline de predictibilitate și trasparență, acestea fiind și motivele pentru care am decis amânarea licitației în planul de acțiuni al ANCOM pe acest an, și anume:Considerăm căDoresc să clarific că ANCOM nu are atribuții în acest sens - nici pe cybersecurity, nici pe IT la modul general și nici nu face parte din sistemul instituțiilor din zona de apărare și securitate. ANCOM este doar reglementator, arbitrul independet al pieței de comunicații și servicii poștale și ANCOM nu are nici măcar drept de ințiativă legislativă.pentru că nu s-ar califica,cu experiență dovedită.pentru a intra în această licitație și vor utiliza ulterior, conform proiecțiilor investiționale proprii și în conformitate cu legislația in vigoare acele echipamente și aplicații care să-i ajute să indeplineasca toate celelalte cerinte tehnice si de securitate,ță.ANCOM a susținut public în ultima perioadă importanța transpunerii în legislația primara românească a prevederilor pachetului UE de măsuri 5G și a memorandumului încheiat între Guvernele României si SUA pentru a clarifica aceasta situație, iar piața să aibă acel mediu predictibil", a declarat marți Eugen Lovin vicepreșdinte ANCOM, într-o videoconferință organizată de ZF.

"Noi nu avem drept de inițiativă legislativă. Aceasta legislație primara trebuie sa vina din partea Guvernului sau din partea Parlamentului. În momentul în care va fi în Monitorul Oficial, alături dein viitorul propiat, speram. Totodată Guvernul trebuie să stabilească și calendarul achitarii acestor taxe. sa nu uitam ca toate sumele provenite din alocare de spectru merg la bugetul de stat.",, licitația pentru frecvențele 5G din România a fost amânată din nou, de această dată, suma minimă estimată a fi atrasă de stat fiind dedacă s-ar vinde toate benzile de frecvențe licitate., utilizând spectrul radio pe care îl dețin în prezent,, ceea ce permite furnizarea serviciilor în toate tehnologiile, conform strategiilor comerciale ale fiecărui operator.și cu acoperire extinsă, acesta fiind motivul pentru care este așteptată licitația pentru noi resurse de spectru radio.în lipsa implementării Memorandumului 5G semnat între România și SUA, precum și a aprobării de către Guvern a taxelor de licențe.Guvernul României a transmis miercuri, 8 iulie 2020, către Comisia Europeană raportul privind punerea în aplicare a principalelor măsuri strategice și tehnice în conformitate cu setul de măsuri 5G recomandat la nivelul UE, a declarat pentru HotNews.ro Radu Nicolescu, consilier de stat în domeniul IT, în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Orban. Comisia Europeană a propus în luna martie a anului trecut măsuri pentru securitatea rețelelor 5G în UE, pe fondul temerilor privind riscurile de securitate ale tehnologiilor chineze Huawei și ZTE. Comisia Europeană a recomandat în luna martie 2019 o serie de etape și măsuri operaționale menite să asigure un nivel ridicat de securitate cibernetică a rețelelor 5G în întreaga UE, pe fondul preocupărilor privind amenințările la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE.Statele membre ale UE au dreptul de a exclude societăți de pe piețele lor din motive de securitate națională, în cazul în care societățile în cauză nu respectă cadrul juridic și standardele țării.România și celelalte state membre UE trebuie să transmită către Comisia Europeană rapoarte privind măsurile de implementare a setului de măsuri 5G recomandat de Bruxelles.Comisia Europeană, în cooperare cu statele membre, trebuie să evalueze efectele recomandării din martie 2019 pentru a stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare.